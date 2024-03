Most nám spadnul, kdopak nám ho postaví? V Americe hodně zapeklitá otázka

Na severovýchodě Spojených států amerických ve státě Maryland se 26. března po nárazu nákladní lodi zřítil most ve městě Baltimore. Most, který byl otevřený od roku 1977 byl součástí dopravní komunikace a umožňoval zásobování místního přístavu.

Nyní přišly první odhady, jak dlouho bude obnova mostu trvat. Samozřejmě záleží na faktorech, profesor inženýrství z Univerzity George Washingtona tomu dává 18 měsíců až několik let, přičemž náklady by dle jeho názoru mohly dosáhnout 500 milionů nebo až jedné miliardy dolarů. Profesor zmínil vysokou cenu oceli.

Podle Bena Schafera, profesora inženýrství na Univerzitě Johna Hopkinse, by pak obnova mostu mohla trvat až 7 let.

„Doba dodání klimatizačního zařízení pro renovaci domu je nyní asi 16 měsíců, že? V současné době je v provozu několik zařízení, která se zabývají údržbou. Takže je to jako byste mi říkali, že celý most postaví za dva roky?“ nevěří profesor. „Chtěl bych, aby to byla pravda, ale empiricky mi to nepřijde správné."

Agentura AP upozornila na podobnost zřícení mostu v Baltimore se zřícením floridského mostu Sunshine Skyway Bridge. V roce 1990 do něj narazila nákladní loď. Jeho obnova pak trvala pět let a překročila rozpočet o 20 milionů dolarů.

Podobných příkladů je více – pro srovnání se lze podívat i na případ mostu Interstate 35W v Minnesotě, který se zřítil v roce 2007. Podle odborníků je lepší se pro představu, jak dlouho bude trvat obnova mostu v Baltimore, dívat na příklady z nedávné minulosti. Most v Minnesotě byl postaven za méně než 14 měsíců.

Problémem s obnovou mostu jsou i dohady ohledně jeho financování. Ministr dopravy Pete Buttigieg tento týden novinářům řekl, že je příliš brzy na to, aby bylo možné určit, jak dlouho bude stavba trvat, dokud nebude dokončeno vyšetřování Národní rady pro bezpečnost dopravy, které má určit stav mostu.

Ministr novinářům vysvětlil, že v rámci fondu zřízeného Bidenovou administrativou o investicích do infrastruktury a pracovních místech je k dispozici zhruba 950 milionů dolarů na pomoc při mimořádných událostech. Částku, která je k dispozici pro úsilí o obnovu Baltimoru však nepotvrdil, uvedl Forbes.

Tanner, absolvent Washington and Lee Univerzity a spoluzakladatel serveru The American Tribune Will, v souvislosti s diskusí vedenou okolo obnovy mostu poukazuje na vyvstávající otázky ohledně americké neakceschopnosti. „Je to strašně smutné, zejména pro rodiny těch, kteří byli na palubě lodi Dali a jeli přes most Francise Scotta Keye, že se zřítil,“ píše Tanner na sociální síti X. Při pádu mostu mělo přijít o život minimálně šest osob.

Tanner vše staví do kontrastu se sedmdesátými léty: „Když byl více než kilometr a půl dlouhý most v 70. letech postaven, byla Amerika úplně jiná. Mohli jsme letět na Měsíc. Lidé byli schopní a pracovití. Šílená studia ještě nečinila vzdělání bezcenným a inženýry neklepala na kolena. Regulace neznemožňovaly výstavbu.“

A jak je to teď? Tanner připouští, že stále ve Spojených státech existují talentovaní inženýři – jmenovitě zmínil společnost Space X, kterou založil v roce 2002 Elon Musk. „Někdo schopný, jako je Elon, by to ještě dokázal uskutečnit, ale dokud se na tom bude podílet režim, jehož je baltimorská vláda nepochybně součástí, a bude tlačit své mantinely na ty, kdo se to snaží postavit... tak moc ne,“ usuzuje Tanner.

A chmurně dodal, že namísto létajících aut, která si lidé v sedmdesátých letech představovali, že už touhle dobou budeme mít, má Amerika jen „zřícené mosty a rozpadající se letadla Boeing“.

