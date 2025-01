Motoristé, nebo komunisté? Babiš v nejsledovanější televizi nezaváhal

To, co naznačily červnové volby do europarlamentu, potvrdily v plné míře zářijové volby do krajských zastupitelstev. Drtivým způsobem je vyhrálo hnutí ANO. Podle Andreje Babiše vítězství v krajských volbách automaticky neznamená jistotu vítězství v nadcházejících sněmovních volbách. Právě do nich mnozí lidé vkládají naději na změnu politického kurzu.

„Ten úspěch v krajských volbách byl gigantický, až jde z toho strach. A proto říkáme, že tento rok nic není jisté,“ řekl Babiš s tím, že v krajských volbách hnutí ANO dosáhlo výsledku 36 %, které by si přálo zopakovat i ve volbách v roce 2025.

Hnutí ANO se jeví jako jasný favorit nadcházejících sněmovních voleb v roce 2025. Volební průzkumy mu stabilně přisuzují podporu mezi 30 až 33 %, což je výrazný náskok před ostatními politickými subjekty. Na druhém místě je koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), která dosahuje zhruba o 10 procentních bodů méně, přičemž jednotlivé strany v koalici zaznamenávají pokles podpory. ODS se pohybuje kolem 14 až 15 %, zatímco TOP 09 a KDU-ČSL balancují na hranici zvolitelnosti.

Andrej Babiš ANO 2011



Byť volební účast ve druhém kole letošních senátních voleb byla 17 %, není čas otevírat debatu o zrušení Senátu. „Není to reálné, Senát by se musel zrušit sám jako třeba ve Švédsku,“ poznamenal Andrej Babiš, který se v minulosti o zrušení horní parlamentní komory zasazoval. „Ano, poukazoval jsem na to, že je mnoho členských zemí EU, které senát nemají. Ale my ho máme, tak musíme akceptovat to, že tu je,“ podotkl Babiš.

Jedním dechem dodal, že i v Senátu Parlamentu ČR občas zaznívají dobré hlasy a nápady. „Zrušení Senátu už pro nás není téma. Není to o tom, že když máme 12 senátorů, tak už ho zrušit nechceme, stále jsme tam v menšině, v podstatě Senát naše senátory vždy přehlasuje,“ poukázal.

Na dotaz, zda má raději vůni benzínu, nebo třešní, neboli zda jsou mu sympatičtí Motoristé, nebo komunisté, jednoznačně odpověděl: „Samozřejmě mám raději vůni benzínu. Jednoznačně Motoristé,“ pousmál se Babiš.

Jaký bude podle Babiše rok 2025 pro hnutí ANO? „Snad bude dobrý. Záleží na lidech. Hraje se o budoucnost naší země. Že je to strašně důležité, protože ta Evropa se nevyvíjí dobrým směrem,“ upozornil.

A voličům přislíbil: „Jsme přesvědčeni, že pokud se vrátíme do vlády, tak znovu napravíme všechny ty věci, které tu tahle vláda, nejhorší vláda, co jsme tu měli, pokazila. Budeme bojovat za naše zájmy v zahraničí. Věříme, že nás lidi podpoří, že se vrátíme, a lidi se znovu přesvědčí, že to, co říkáme, i děláme,“ zakončil předseda hnutí ANO Andrej Babiš.