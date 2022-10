Mozková infekce, nazval Kolář senior řečníky z náměstí. Rusy sem nebrat, jsou to zvláštní patrioti

„Když si poslechneme některé řečníky na našich náměstích, tak nám do očí tvrdí úplné nesmysly a nestydí se za to. Je to jakýsi druh mozkové infekce, která prostě ovládá tyhle lidi,“ jmenoval v rozhovoru pro CNN Prima NEWS bývalý velvyslanec v Rusku a diplomat Petr Kolář, že i u nás jsou lidé jako ruská mluvčí ministerstva zahraničí Marija Zacharovová, kteří „nechtějí vidět realitu ve chvíli, kdy jsou s ní konfrontováni“. Ruská propaganda podle něj již slábne, přesto však prý válku stále podporuje většina Rusů.

v rozhovoru pro CNN Prima NEWS podotkl, že si sice myslí, že podpora ruské invaze na Ukrajinu u ruské veřejnosti slábne, ale stále je velká. Míní, že své padlé na Ukrajině nevnímají jako mrtvé „okupační vojáky kvůli Putinovi", nýbrž jako oběti, za něž jsou zodpovědní Ukrajinci.



Po vyhlášení mobilizace a následných statisícových útěcích bojeschopných Rusů se měla ukázat podle exdiplomata i skupina těch, kteří po měsících mlčení zjistili, že se jich konflikt začíná dotýkat a oni „nechtějí padnout za matičku Rus“ na sousední Ukrajině, ale „chtějí si spokojeně žít v rámci možností“.



Rusy aktivně vystupující proti válce a Putinovi pak Kolář označuje jenom za „fragment ruské společnosti“. „Ta skupina, která Putina podporuje, a ti, kteří doposud, než byla vyhlášena mobilizace, byli většinou víceméně spíš souhlasící, jsou pořád v převaze,“ míní.

Upozornil, že mnoho lidí, kteří z Ruska utekli až kvůli vyhlášení mobilizace, nejsou „antiputinovci“ a neměli bychom je podle něj přijímat jako nějaké „uprchlíky“. „Jsou to sice uprchlíci před válkou, ale hlavně před Putinem jako mobilizátorem, ne jako před diktátorem,“ vysvětluje s tím, že jde akorát o oportunisty, kteří si útěkem snaží zachránit svůj holý život místo toho, aby se připojili k odpůrcům války.



Kreml se podle něj stále snaží utvrdit své obyvatelstvo v tom, že to „není útočná válka, ale obranná“. „Že vlastně brání své Rusy nebo ty Ukrajince, kteří se chtějí stát Rusy, před údajně nacistickými Ukrajinci. Už se to začíná nazývat válkou, neskrývá se to za speciální vojenskou operaci, protože při částečné mobilizaci už to úplně nešlo říct,“ vysvětluje.



Ruský režim se prý snaží, aby Rusové podporovali válku a chápali ji „v duchu sovětských a ruských tradic jako obranu před zlým agresorem, před nepřítelem, který chce zničit Rusko a chce mu ublížit“.

Některá ruská prohlášení jsou podle něj dost těžce pochopitelná i pro podporovatele Rusů u nás, jelikož vidí, že to doopravdy není tak, jak například tvrdí ruská mluvčí ministerstva zahraničí Marija Zacharovová, která na svém telegramu měla popisovat, jak se lidé v Evropské unii nemyjí, neperou oblečení a nemají ani toaletní papír, protože jim chybějí ruské suroviny.



Zacharovová je podle Koláře „v zásadě směšná figurka“. Podle něj však mají její vyjádření odrazy i u nás. „Když si poslechneme některé řečníky na našich náměstích, tak nám také do očí tvrdí úplné nesmysly a nestydí se za to. Je to jakýsi druh mozkové infekce, která prostě ovládá tyhle lidi. Nechtějí vidět realitu ve chvíli, kdy jsou s ní konfrontováni,“ míní.



Ruská propaganda prý cílí zejména na ruskojazyčné obyvatelstvo po světě. Sám prý zažil mnoho dosti paradoxních případů Rusů, kteří žijí v zahraničí, kteří „jako by utekli z Ruska, ale často jsou to lidé, kteří si potřebovali jenom ulít svoje peníze a schovat svoje rodiny, aby je v Rusku nezavřeli“.

„To nejsou antiputinovci, naopak často sledují jeho propagandu a věří jí. Na jednu stranu se do Ruska už vrátit nechtějí, ale pořád v nich je to ruství a ten velmi zvláštní patriotismus, který je často vede k tomu, že s námi rozmlouvají z jakési pozice nadřazenosti,“ jmenuje a podotýká, že poté tací ostatním vysvětlují, že Rusko „zachraňuje Slovany“ a my jsme podle nich „pomýlení“.



Z čeho ruská propaganda podle něj může těžit, je, pokud západní vlády nepřistupují k problémům čelem, jako se to prý například stalo „tu slavnou silvestrovskou noc v Kolíně nad Rýnem, kde docházelo k obtěžování německých žen a dívek ze strany mladých migrantů“. „Německá strana se to pokoušela trochu bagatelizovat, aby nevznikly protiimigrační nálady. Mezitím to už ovšem běželo na sociálních sítích. To byl přesně ten moment, kterému se říká voda na mlýn ruské propagandy,“ poukázal exdiplomat na příklad problému, který si způsobují západní vlády tím, že se k věci nepostaví čelem.

