Mrazivá slova marketingového experta: Babišovi začal odchod z politiky, příští vládu už nesestaví

Jaroš už má podle svých slov jasno, jaký bude další vývoj na české politické scéně, alespoň co se týče hnutí ANO. A neváhal se s ním proto podělit s věřejností, začal jasně a bez omáčky. „Dnešním dnem začal páně Babišův odchod z politiky. Příští vládu už nesestaví,“ zahájil svůj komentář marketér.

ANO se podle jeho slov totiž nyní kompletně převalilo na levý bok a víceméně přitom zalehlo a zadusilo sociální demokracii. Kromě toho si ANO též vzalo to nejdůležitější z Okamurovy rétoriky a udělalo z SPD zbytečnou stranu.



„Pan Babiš bude tatíčka potřebných hrát velmi dobře a příště klidně posbírá 35 procent, protože ekonomika asi ještě chvíli pošlape a dárky ze státního rozpočtu lidi prostě potěší,“ řekl s tím, že však nebude mít s kým vládnout, protože partnery si mezitím zardousí. „To je ostatně jeho pracovní metoda celý život,“ poznamenal.

A kdo tedy bude sestavovat příští vládu? „Příští vládu podle mě sestaví ODS, Piráti a ještě třetí subjekt, který nějak vzejde z té současné motanice,“ je přesvědčen Jaroš, který přiznal, že mu ODS není vůbec lidsky sympatická a nad Piráty mu někdy zůstává rozum stát. „Ale estébáka premiérem chci ještě míň, takže to beru celkově pozitivně,“ dodal.

Jinak prý komunální a senátní volby přinesly také spoustu dobrých zpráv. Těmi jsou podle Jaroše ty, že extrémisté ostrouhali, do Senátu míří spousta zajímavých osobností a dobří starostové pokračují.

Speciálně pak vyzvednul jeden detail. V Ústí nad Labem, což je město, které to nemá jednoduché, podalo vynikající výkon PRO! Ústí, za nímž stojí mj. skutečný vizionář Martin Hausenblas. „Člověk, kterého absolutně respektuju. A dneska (v sobotu) přesně ve 14:00 začal Martin a jeho kolegové odstraňovat svoje reklamní nosiče, aby město bylo opravdu čisté a nehyzdily ho další měsíc olezlé volební plakáty,“ napsal potěšeně.

To je podle jeho názoru totiž přesně ten detail, který ukazuje, jak se to má dělat. „Kéž by tohle udělaly i všechny ostatní strany ve všech obcích, zvlášť ty, co slibovaly, jak naše města vyčistí..,“ povzdechl si a na závěr svého textu nezapomněl poděkovat voličům za to, že projevili zdravý rozum.

Pod příspěvkem se pak v diskuzi uživatel Ondra Pešek dotázal Jaroše, zda by nebyl komentář i k jeho rodnému Benešovu. A taky, že byl. A velmi pozitivní. „Tak drtivě vyhrála Volba pro Benešov, jsou to staré známé firmy, z nichž většina je mi sympatická,“ odpověděl Jaroš a upřesnil, že třeba hned na druhém místě je jeho pan ředitel z gymnázia, jemuž samozřejmě fandí.

Pro některé diskutující je však Jarošovo tvrzení ohledně Babišovy budoucnosti dosti odvážné. „Podle mě má stále velmi slušný potenciál. Osobně i ten výsledek v Praze považuji za velmi příznivý, co tam Krnáčová prováděla by položilo jakoukoliv jinou stranu,“ přidala svůj názor Lenka Jadrná a připomněla, že ANO ztrácí na vítěze pouze necelá dvě procenta. „Čekala jsem o dost větší debakl a zároveň větší skóre Pirátů,“ dodala.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jediná cesta podle Petra Fridricha je nechat Babiše personálně vyhladovět. „On prostě postupně nebude mít tolik kvalitních lidí. Pro schopného člověka musí přestat být přijatelné pracovat pro Babiše,“ uvedl ve své reakci, které Jaroš směle přitakal. „Ano, to bude hrát proti němu. Viz případ Krnáčová. Po jejím výkonu už to nemohla spravit ani obří kampaň,“ dal mu za pravdu.

„Martine, já to tam bohužel nevidím. Tam, kde dostalo Ano skutečně na zadek, je Liberec, toť tak konec pozitivních zpráv. V Praze spíše vyhrálo 5 stran, snad to ale dopadne... Z toho bych rozhodně neusuzoval sestupnou tendenci ANO,“ namítl uživatel jménem Petr Hatlapakta. Velkým vítězem je podle něj Čunek. „To se v historii moc kandidátům nepovedlo,“ doplnil. „Musím to upřesnit - já neříkám, že ANO samo je na sestupné tendenci. Ono v příštích parlamentních volbách klidně může získat víc než vloni. Já říkám, že jeho partneři jdou do kopru,“ vysvětlil mu následně Jaroš, podle kterého jej právě taková skutečnost může nakonec stát vládu za tři roky.

Objevily se také názory, že Babiš je skutečně na začátku svého politického konce, ale příští vládu ještě zvládne sestavit, ať už s kýmkoli. ODS by se také prý musela hodně změnit, aby s ní někdy byli Piráti ve vládě. „ODS a Piráti se vůči sobě vymezují čím dál tím víc a asi právem, jelikož Piráti jsou v podstatě taková levice pro 21. století, zatímco ODS je konzervativní strana 20. století, co místy flirtuje s přístupem typu PiS,“ uzavřel diskuzi Viktor Dvořák a doplnil, že tyto dva subjekty jsou diametrálně odlišné a spolu vládnout nebudou, leda v situaci absolutní nouze.

Psali jsme: Babiš dosáhl maxima. Okamžitá ostrostřelba ČT proti ANO a adorace ODS. Poche a krach ČSSD. A tohle čekejme v boji o primátora Prahy... Doktor Zbořil vstupuje do dění posledních hodin „Vy jste anti-Babiš server, tak to víme, ne.“ Emma Smetana si ve štábu odchytila Babiše a začalo to lítat Kde je Babiš, kde je Stuchlík. Schovaný v zákulisí. Kdo vás sem pustil?! Ne vše, co se dělo ve štábu ANO, jste mohli vidět v televizi Babiš na tiskovce: Babičky to vidí. Babiš vybral megadaně a vede zemi na špičku EU. Pane Kundra, vy jste proti nám...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab