Mrtvý Lučanský ve slovenské vazbě. Čarnogurský vytáhl výbušné informace: Věděl mnoho o kauze Kuciak

„Zemřel generál Milan Lučanský. Čest jeho památce. Zasloužil se o likvidaci středoslovenské mafie. Jezdil jsem v 90. letech na střední Slovensko a pozoroval, jak mafie tehdy šířila strach i mezi řadovými obyvateli. Nechť mu svítí věčné světlo,“ začal Čarnogurský.

„Generální prokurátor oznámil zahájení trestního řízení v případě jeho smrti. Určený vyšetřovatel bude muset stanovit vyšetřovací verze (alternativy) pro všechny příčiny úmrtí, a to i takové, které později vyšetřování nejspíš vyvrátí. V médiích se objevila fakta, dosud nevyvrácená, která zpochybňují sebevraždu. Mám na mysli výsledky vyšetřování generála po úrazu ve věznici krátce po zatčení. Vyšetřování konstatovalo, že generál neměl sebevražedné sklony, na cele cvičil, neznámo proč mu byla přidělena psychologická pomoc, sám po vznesení obvinění dorazil ze zahraničí na policii s vědomím, že se ničeho nedopustil. Kdo si pohrává s myšlenkou sebevraždy, pravděpodobně si nebude udržovat fyzickou kondici cvičením,“ míní Čarnogurský.

Vyšetřovatel bude muset podle Čarnogurského slov zařadit mezi vyšetřovací verze i možnost, že jeho smrt zavinila jiná osoba. „Jako advokát jsem přišel do kontaktu s mnoha vyšetřováními a letmo uvádím, kterými otázkami by se měl vyšetřovatel zabývat. Měl by vyslechnout ministryni spravedlnosti a generálního ředitele Sboru vězeňské a justiční stráže, co oni vědí o podmínkách vězení generála a jeho chování ve vězení. Co hlásila psycholožka o chování generála. Měl by zjišťovat, zda v den zjištění ‚pokusu o sebevraždu‘ byl někdo v jeho cele. Bez konkrétního důvodu tam neměl kdo být. Měl by vyslechnout členy vězeňské stráže, kteří měli službu na chodbě, kde se nacházela cela, o pravidelném průběhu jejich služby,“ dodal.

Psali jsme: Ještě mrazivější začátek roku: Lučanského prý na cele zbili, málem vykopli oko z hlavy. To nejhorší se teprve mělo odehrát. V nemocnici

Zkušený právník se podivoval i dalším okolnostem smrti bývalého policejního prezidenta. Zejména faktu, že byl dán „na samotku“, bez čehož by k sebevraždě, uváděné jako oficiální důvod smrti, nemohlo dojít. Navíc když sami vyšetřovatelé tvrdí, že generál Lučanský byl v péči psychologů a byly obavy, že si může něco udělat.

Podle jeho slov by měli být vyslechnuti také obhájci generála, měl by být prohlédnut také kamerový záznam z chodby, kde se nacházela cela, z kritického dne. „Mrtvola generála podléhala pitvě. O pitvě byl sepsán protokol, který podepsal lékař, vedoucí pitvy. V protokolu jsou fotografie těla mrtvého. Z protokolu i z fotografií by mělo být zřejmé, zda měl na těle jiné rány nebo podlitiny a zda jejich nález souhlasí s výpověďmi svědků. Zda stopa na krku souhlasí s udanou příčinou smrti. Vedoucí lékař pitvy by měl být též vyslechnut. Všechny důkazy musí být navzájem srovnány, zda nejsou mezi nimi rozpory. Některé otázky vyznívají nešetrně, ale vyšetřování musí být nešetrné,“ zmínil Čarnogurský.

Závěrem se zmínil také o motivu.

„Slovensko je malá země, jež má minimální mezinárodní vliv. Téměř není důvodu, pro který by kdokoliv riskoval obvinění z vraždy generála. Téměř. Existuje jediný důvod. Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Prokurátor obžaloval z objednávky vraždy Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovou, ale soud je po dokazování osvobodil. Odsoudil střelce, ale to byli pěšáci. Generál Lučanský se dostal do konfliktu s vyšetřovatelem Juhásem, vyšetřovatelem vraždy Kuciaka a jeho snoubenky, protože generál nepovažoval vyšetřování za důkladné. Pokud by byl měl generál jen indicie o hlubším pozadí vraždy Jána Kuciaka a snoubenky, byl by to motiv k jeho odstranění,“ zakončil Čarnogurský se slovy, že po vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové určitá média spustila kampaň, že staré vedení policie a rezortu vnitra nemůže zločin vyšetřovat, protože k tomu není důvěryhodné. Tato kritéria platí i na současné vedení policie a vnitra.

Bývalý slovenský policejní prezident Milan Lučanský se v úterý pokusil o sebevraždu ve vazbě v Prešově. Ve středu pak zemřel. Opoziční poslanec za stranu Smer Ľuboš Blaha však naznačuje, že smrt Lučanského mohla být vražda, a požaduje, aby byl premiér Igor Matovič zatčen. K němu se přidává také bývalý premiér Robert Fico, jenž hovoří o nutnosti Matoviče „z úřadu vyhnat“. Přitom pár hodin před sebevraždou generála si slovenská prezidentka Zuzana Čaputová pochvalovala, jak se justice znovu nadechla.

Lučanského našli v úterý večer v cele, kde se pokusil ukončit svůj život oběšením se na teplákové bundě, uvedl slovenský deník SME Domov. Následně byl v kritickém stavu převezen do nemocnice, kde ve středu svým zraněním podlehl. Informovala o tom bývalá ministryně vnitra Denisa Saková. „Upřímnou soustrast celé rodině. Děkuji za vše, co pro Slovensko udělal. Čest jeho památce,“ napsala Saková.

