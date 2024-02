Msta! Vytáhl „kampeličku“ na Fialu Rakušan? Už to padlo

reklama

Poslanci budou tento týden na mimořádné schůzi, svolané z podnětu hnutí ANO, řešit Fialův podíl v záložně. Vadima Petrova zaráží, že koalici stačila Fialova omluva. „Mě na tom zaujala jedna věc. Je taková doba, že když někdo něco provede, tak řekne, já se omlouvám, a jako by se to smazalo. Je to stejné, jako kdyby jel někdo autem, překročil rychlost, chytil ho policista a řekl: ‚Pane řidiči, vy jste překročil rychlost, tady máte pokutu.‘ A řidič by prohlásil: „Sorry jako... omlouvám se.‘ A policajt by řekl: ‚Tak dobrý, pokračujte dál.‘ Takhle by to být ale nemělo,“ říká v rozhovoru pro XTV Vadim Petrov.

Rozhodně to podle Petrova není „poslední kapka“ pro Fialovu vládu. „Rozhodně to tak není, prostě jedeme dál. Já vlastně pana premiéra docela lituji, on nevypadá tak mladě, jako když vstupoval do vlády, je to strašný žrout toho člověka,“ dodává. Moderátor Lubomír Xaver Veselý mu přizvukuje, že premiér „vypadá špatně“. „Nechtěl jsem to tak říci naplno, prožívá těžké chvíle, pokud se dožije konce mandátu, tak mu držím palce,“ přikyvuje hudebník Petrov, který si nemyslí, že dojde k tomu, že padne vláda. „Tato vláda dovládne a uvidíme, jak budou rozdány karty do dalších parlamentních voleb,“ dodává.

Nevylučuje, že Fialovu kampeličku vytáhl někdo záměrně v rámci vládní koalice. „Zřejmě to tam může takhle fungovat, že když na tebe něco máme, tak pustíme ve chvíli, kdy se nám to hodí, potažmo ty zase uděláš něco pro to, že to nepustíme. To tam v zákulisí určitě je. Přece se hodně spekuluje o tom, že to bylo v souslednosti s tou kampaní Víta Rakušana, pánové se určitě evidentně nepohodli, kdo jiný by to neměl vědět než ministr vnitra samozřejmě. Spekuluje se, že Fiala osočil Víta Rakušana, že dělá nepěknou věc, tak se ukáže něco, co by normálně zůstalo v šuplíku. Beru to jako možnost, zároveň to nepřeceňuji,“ pokračuje Petrov.

Jeho podpora v tomto případě míří k Aleně Schillerové. „O paní Schillerové si myslím, že je odbornice a opravdu něčemu rozumí. Na rozdíl od paní Pekarové, a teď to nemyslím zle, ale těmto lidem říkám, že jsou prodavači telefonů. Když přijdete do prodejny telefonů, tak jsou tam takoví lidi, kteří jsou verbálně zdatní, vypadají dobře, jsou aktivní, rychle reagují a nejdou za hranici toho telefonu, té věci, kterou se zabývají, v tom jsou brilantní, ale nemá to hlubší ponor, a to já cítím u paní Pekarové. Pro člověka, který se nikdy nic moc nenaučil, je příjem, který má jako předsedkyně Sněmovny, úžasná kariéra,“ konstatuje Vadim Petrov.

U ministra vnitra Rakušana se pak ještě chvíli pozastavil, konkrétně u jeho debat s občany v Karviné a v Sokolově. „Je to krásný, jenomže z těch lidí udělal užitečné idioty, on nepotřebuje přesvědčit ty horníky v Karviné, on potřebuje ukázat svým lidem, potažmo lidem odpadávajícím od ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, že on je alternativa, protože se nebojí jít do jámy lvové. Takže o ty lidi v těch hospodách mu nejde, ale o to, co potom následuje na sociálních sítích a v médiích. Z tohoto pohledu je to dobrý marketingový fígl,“ dodává mediální expert Vadim Petrov.

