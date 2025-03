Musk: Nechce mír na Ukrajině, je zrádce. Pohrdám těmi, kvůli kterým umírají lidé

Poměrně velké pozdvižení vyvolal miliardář Elon Musk, když se vyjádřil o senátorovi Marku Kellym jako o zrádci. Jeho výroky přišly v reakci na Kellyho referát o Ukrajině, kterou navštívil a kterou nadále podporuje. V něm senátor například řekl: „Ukrajina tuto válku nezačala a nežádala o neustálé raketové a dronové útoky, které terorizují obyvatelstvo. Vládní úředníci, kteří nedokážou uznat faktické informace, by měli přehodnotit výběr své kariéry.“ Senátor také prohlašoval, že opuštění Ukrajiny povede k tomu, že USA budou považovány za nedůvěryhodné.

Musk na senátorova slova odvětil krátce: „Jste zrádce.“ „Zrádce?“ divil se senátor. „Elone, pokud nechápeš, že obrana svobody je základním principem toho, co dělá Ameriku velkou a udržuje nás v bezpečí, možná bys to měl přenechat těm z nás, kteří to vědí.“

Psali jsme: „Jste zrádce.“ Musk obvinil senátora, který se čerstvě vrátil z Ukrajiny

Ke svým slovům a k vyjádření senátora Kellyho se Musk vyjadřoval nedávno na Fox News. Uvedl, že by se senátor měl starat o zájmy Spojených států více než o zájmy jiných zemí. A pokud to nedělá, tak je zrádce. Moderátor Bret Baier namítl, že Kelly je vyznamenaný veterán a senátor. „To neznamená, že je u něho přijatelné, aby zájmy jiné země stavěl nad Ameriku,“ odpověděl Musk.

Anketa Má Andrej Babiš vaši důvěru? (Ptáme se od 25.3.2025) Má 82% Nemá 16% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15763 lidí

Musk pokračoval, že ho velice uráží, když někdo slovně předstírá dobré úmysly, místo aby je dokazoval činy. „Ti, kteří ukazují, jak jsou správní, a říkají, že nemůžeme ustoupit Rusku. Ale nemají žádné řešení na to, aby tisíce dětí neumíraly každý den. A chtějí, aby to pokračovalo navždy. Pohrdám těmito lidmi, to chci říct jasně,“ vyjádřil se s tím, že tito „lidé bez řešení“ mohou za to, že děti vyrostou bez otce nebo že rodiče ztratí syna. „Pro co? Pro nic,“ prohlásil a dodal, že Trumpův plán je to jediné, co v tomto případě zafunguje.

Elon Musk becomes deeply moved, and deadly serious, when Bret Baier asks him why he called Sen. Mark Kelly a "Traitor" for pushing to send more US aid and weapons to Ukraine.



Watch every second of his response.



"We should have empathy for the thousands of people dying everyday… pic.twitter.com/FP3rZSFDzL