Muskova ruka vadila. Řeknete o Macronovi to samé? Drsná diagnóza z Kanady

Ucházel se o post předsedy Konzervativní strany a ve zdlouhavém a velmi těsném souboji nakonec neuspěl. A v roce 2018 stranu opustil a založil vlastní partaj. Založil Lidovou stranu Kanady (PPC). Ve volbách v roce 2019 ztratil poslanecké křeslo ve prospěch konzervativce Richarda Lehouxe, čímž skončilo parlamentní zastoupení PPC.

Teď se tento zkušený muž rázně zastal Elona Muska, který čelil kritice za to, že na akci Donalda Trumpa zdravil příznivce prezidenta nacistickým pozdravem.

Bernier vytáhl na světlo jedno z videí francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Macron na něm zvedá pravici stejně jako Musk.

„Fuj! Macron je nacista!!! Uvědomujete si, jak moc jste úplní idioti, vy mediální mluvící hlavy, které jste poslední tři dny říkaly to samé o Elonu Muskovi?“ ptal se Barnier.

Ugh! Macron is a Nazi!!!



Do you realize how much you are complete idiots, you media talking heads who just spent three days saying the same thing about Elon Musk? pic.twitter.com/1seQ90I4rk