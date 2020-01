Muž, který svědčil o Babišovi: Soudci neznají StB. Ani se nesnaží. Mám jednu příhodu

„Andrej Babiš je bývalý člen komunistické strany, spolupracovník StB, člen nomenklatury,“ řekl Schovánek k současnému českému předsedovi vlády Andreji Babišovi. Anketa Na svobodu slova už můžeme jen vzpomínat, říká předseda Senátu Kubera. Má pravdu? Má 89% Nemá 11% hlasovalo: 11269 lidí

Hnutí ANO se podle jeho slov vyprofilovalo někde zprava od ODS, přes střed až k sociální demokracii a KSČM. „Vyluxovalo celé politické spektrum s jediným heslem: dejte mi moc a já to zařídím. Oni se vlastně ani nenamáhají mít nějaký program, takže to je taková ta spasitelská...“ sdělil.

Sám Schovánek neví, jestli tady existuje nějaká moderní levice. „Jestli bych nějakou viděl, tak možná Piráti by se dali nazvat nějakou moderní levicí. Ale jinak – ČSSD, vždyť je to zkostnatělá parta strejců, kterým už nemůže věřit vůbec nikdo. U SPD je asi jedno, jestli jsou fašizoidní, nebo jestli jsou prostě extrémně nalevo. Takže taková ta moderní liberální levice, jak si člověk představuje, 20. století, já ji tady nikde nevidím a nedovedu si představit, že by se vůbec vzkřísila,“ podotkl Schovánek.

Schovánek také hovořil o českém soudnictví, které podle něj mimo jiné trpí tím, že minulost mnoha soudců je spojena ještě s komunistickou stranou. „Nepodezříval bych konkrétní soudce, že jsou zapojeni do určité mafie. Situace je taková, že to všem vyhovuje. Nikomu se nechce se tím zabývat,“ řekl k neochotě soudit viníky komunistického režimu.

„Mám zajímavou zkušenost s Jánem Čarnogurským, tak on přijel a říkal, že vyhrál soud, protože ten agent, který se soudil, byl prokazatelně v zahraničí a v jeho svazku bylo udání z doby, kdy on mohl dokázat, že byl na služební cestě v zahraničí. A já jsem mu říkal: Pane doktore, a nevypadalo to udání, že bylo tak jako z prostorového odposlechu? On se zamyslel a říkal: No, to je možné. – A já říkám: A víte o tom, že podle směrnic Státní bezpečnosti se přepisy prostorového odposlechu psaly tak, jako kdyby to bylo hlášení agentů, že to není žádné porušení předpisů, ale že taková směrnice byla? A on se zasmál a říkal. Tak to nebudeme nikomu říkat, na to se to výborně vyhrává. A to je stav, v kterém jsme. Soudci neznají ty předpisy, nerozumí té registraci a mám pocit, že se o to ani příliš nesnaží,“ pokračoval. Fotogalerie: - Komunistický hrob v rudé barvě

Následně pochválil poslance za ODS Pavla Žáčka, který je dle jeho slov největší znalec Státní bezpečnosti v Čechách. „Stejně jako historik Petr Blažek odvádí bezvadnou práci,“ podotkl Schovánek, jenž pět let pracoval v Ústavu pro studium totalitních režimů. Odešel v roce 2014.

Jak hodnotí současnou práci ústavu? „Jsem zaměstnanec, který ten ústav zakládal. Odešel jsem proto, že mě pan ředitel vyhodil pro nadbytečnost, takže je tady třeba mě brát jako člověka, který se na to nedívá s nějakým odstupem, ale který hodnotí to, jak ten zákon byl konstruován, já jsem byl úplně na začátku toho, když se vymýšlela ta koncepce toho zákona, pracoval jsem na slovenském ÚPN a my jsme se snažili o to, aby vznikl ústav, který bude dělat právě to, o čem se bavíme – masivně veřejnosti vysvětlovat, co se dělo, jak to vzniklo, že i značná část těch agentů je zároveň oběťmi toho režimu, jak se na ně dívat, tohle všechno se zavřelo, dneska to vydává nějaká brožurky sebraných textů Michala Pulmana a podobné nesmysly a to, kvůli čemu se ten ústav zakládal, aby se vysvětlovala ta minulost, to se dneska podle mě neděje,“ uvedl Schovánek. Podle něj dokonce dochází i k porušování zákona. „Zákon například předpokládá, že ústav bude digitalizovat archiválie, to se posledních pět let prakticky neděje, ta digitalizace spadla na méně než deset procent,“ dodal.

