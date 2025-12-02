Evropa prohrála Ukrajinu. Hrozí občanská válka, varuje známý ekonom

02.12.2025 12:33 | Monitoring

Macron hledá cestu, jak neztratit panenství, o šéfku unijní diplomacie Kaju Kallasovou už se nezajímá nikdo. Jen Česká televize. Ekonom Pavel Šik vnímá situaci na Ukrajině právě takto. Situaci považuje za velmi vážnou.

Evropa prohrála Ukrajinu. Hrozí občanská válka, varuje známý ekonom
Foto: Repro Volodymyr Zelenskyj, síť X
Popisek: Hasič zasahuje po nočním útoku na Ukrajinu

Rusové stále postupují a zabírají další a další metry ukrajinské půdy. Sice pomalu, ale přece. Ukrajinci vědí, že mají problém a řeší ho s Američany, za které s ruskou stranou mluví realitní podnikatel Steve Witkoff. A co k tomu říká EU jako celek, za kterou formálně mluví vysoká představitelka unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Kaja Kallasová, už zajímá tak akorát Českou televizi. Touto optikou se na válku na Ukrajině dívá ekonom Pavel Šik.

„Evropa prohrála a lidé jako Kallasová, i když ji Česká televize stále ještě zmiňuje, nyní ztratili slovo. Diskvalifikovala se nejpozději, když na americký plán reagovala slovy ‚stále se musíme dostat ze situace, kdy Rusko předstírá, že vyjednává, do situace, kdy bude muset vyjednávat‘. Názor Evropanů jako je ona už nikoho kromě našich veřejnoprávních médií nezajímá, situace je vážná, všichni vědí, že ukrajinská armáda se hroutí a rozhodování se vrátilo na úroveň opravdových evropských lídrů, a to jen těch, kteří umějí mluvit s americkou administrativou a zároveň svůj osud spojili s ukrajinskou budoucností, jako například Macron. Ostatní jsou víceméně jen informováni. A Macronovi se nyní jedná o to, jak z toho bez ztráty panenství ven,“ napsal Šik na sociální síti Facebook.

Podle Šika je třeba dívat se na to, co zní mezi řádky v oficiálních prohlášeních. Jasné podle něj je to, že vyjednávající Ukrajinci jsou velmi nešťastní.

„Mnohem více vypovídající pro mě je, že po hodině schůzky byli všichni členové ukrajinské delegace vykázáni z místnosti až na Umerova, náčelníka generálního štábu, generála Andrije Hnatovova a zástupce Budanova Skibitského, kteří zůstali s Rubiem, Witkoffem a Jaredem Kushnerem o samotě. A v tomto složení jednání za zavřenými dveřmi probíhalo další čtyři hodiny,“ podotkl. S tím, že teď nejde o nic menšího, než o to, jak na Ukrajině zabránit vypuknutí občanské války.

„Nyní budu spekulovat, ale podle mého se teď jedná hlavně o to, jak dojít k dohodě s Ruskem bez občanské války na Ukrajině. Tak si překládám ty slova o ‚budoucí bezpečnosti Ukrajiny‘, protože jak zasvěcení v Evropě, tak ani Rusko, nechtějí v jejich blízkosti státní útvar, kde se případně ujme moci nespokojená vojenská junta a válka v jiné podobě bude pokračovat. A proto se jednání na ukrajinské straně účastní prezidentská exekutiva, armáda a zpravodajská služba,“ vyložil svůj pohled na ukrajinskou delegaci a probíhající jednání Šik.

Ekonom zmínil také pád donedávna jednoho z nejmocnějších lidí na Ukrajině Andrije Jermaka. Šik má za to, že Zelenskyj jel do Paříže, aby vyložil situaci, aby ukázal, co ještě může vyplout na světlo, přídně vyložil, do jaké míry má situaci ve státě pod kontrolou. Do jaké míry se může spolehnout např. na Ukrajinu. Takto čte Pavel Šik aktuální situaci.

„A Zelenskyj, který nyní nemůže otevřeně mluvit s Londýnem potom, co si Londýn v podobě Zalužného připravuje jeho nástupce prosazujícího britské zájmy, mohl na oplátku využít Macrona, aby u Trumpa zjistil, jak se věci mají, protože Trump nyní se Zelenským napřímo nemluví,“ konstatoval Šik.

Nakonec svůj pohled na dění na Ukrajině shrnul do pár vět.

„Když tedy pojede Witkoff do Moskvy a bude od Putina požadovat ústupky, tak bude podle mého hlavně argumentovat tím, že je nutné nastavit takovou dohodu, aby zbytek Ukrajiny nezachvátil oheň občanské války a aby to Zelenskyj a jeho zbývající věrní dokázali doma prosadit bez toho, aby se jim to vymklo z rukou. Ale to jsou jen mé domněnky, oficiálně jde přece o ukrajinské červené linie, území o velikosti Pardubického kraje a obyvatelstvo v počtu města Plzně,“ poznamenal v narážce na území Donbasu, které chtějí Rusové získat na Ukrajincích a kterého se Ukrajinci odmítají vzdát s tím, že v této oblasti mají vybudovány silné obranné linie, které odmítají agresorovi jen tak bez boje předat.

Článek obsahuje štítky

EU , Francie , Rusko , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , Velká Británie , občanská válka , válka na Ukrajině

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

