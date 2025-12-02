Evropa prohrála Ukrajinu. Hrozí občanská válka, varuje známý ekonom

Rusové stále postupují a zabírají další a další metry ukrajinské půdy. Sice pomalu, ale přece. Ukrajinci vědí, že mají problém a řeší ho s Američany, za které s ruskou stranou mluví realitní podnikatel Steve Witkoff. A co k tomu říká EU jako celek, za kterou formálně mluví vysoká představitelka unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Kaja Kallasová, už zajímá tak akorát Českou televizi. Touto optikou se na válku na Ukrajině dívá ekonom Pavel Šik.
Podle Šika je třeba dívat se na to, co zní mezi řádky v oficiálních prohlášeních. Jasné podle něj je to, že vyjednávající Ukrajinci jsou velmi nešťastní.
„Mnohem více vypovídající pro mě je, že po hodině schůzky byli všichni členové ukrajinské delegace vykázáni z místnosti až na Umerova, náčelníka generálního štábu, generála Andrije Hnatovova a zástupce Budanova Skibitského, kteří zůstali s Rubiem, Witkoffem a Jaredem Kushnerem o samotě. A v tomto složení jednání za zavřenými dveřmi probíhalo další čtyři hodiny,“ podotkl. S tím, že teď nejde o nic menšího, než o to, jak na Ukrajině zabránit vypuknutí občanské války.
„Nyní budu spekulovat, ale podle mého se teď jedná hlavně o to, jak dojít k dohodě s Ruskem bez občanské války na Ukrajině. Tak si překládám ty slova o ‚budoucí bezpečnosti Ukrajiny‘, protože jak zasvěcení v Evropě, tak ani Rusko, nechtějí v jejich blízkosti státní útvar, kde se případně ujme moci nespokojená vojenská junta a válka v jiné podobě bude pokračovat. A proto se jednání na ukrajinské straně účastní prezidentská exekutiva, armáda a zpravodajská služba,“ vyložil svůj pohled na ukrajinskou delegaci a probíhající jednání Šik.
Ekonom zmínil také pád donedávna jednoho z nejmocnějších lidí na Ukrajině Andrije Jermaka. Šik má za to, že Zelenskyj jel do Paříže, aby vyložil situaci, aby ukázal, co ještě může vyplout na světlo, přídně vyložil, do jaké míry má situaci ve státě pod kontrolou. Do jaké míry se může spolehnout např. na Ukrajinu. Takto čte Pavel Šik aktuální situaci.
„A Zelenskyj, který nyní nemůže otevřeně mluvit s Londýnem potom, co si Londýn v podobě Zalužného připravuje jeho nástupce prosazujícího britské zájmy, mohl na oplátku využít Macrona, aby u Trumpa zjistil, jak se věci mají, protože Trump nyní se Zelenským napřímo nemluví,“ konstatoval Šik.
„Když tedy pojede Witkoff do Moskvy a bude od Putina požadovat ústupky, tak bude podle mého hlavně argumentovat tím, že je nutné nastavit takovou dohodu, aby zbytek Ukrajiny nezachvátil oheň občanské války a aby to Zelenskyj a jeho zbývající věrní dokázali doma prosadit bez toho, aby se jim to vymklo z rukou. Ale to jsou jen mé domněnky, oficiálně jde přece o ukrajinské červené linie, území o velikosti Pardubického kraje a obyvatelstvo v počtu města Plzně,“ poznamenal v narážce na území Donbasu, které chtějí Rusové získat na Ukrajincích a kterého se Ukrajinci odmítají vzdát s tím, že v této oblasti mají vybudovány silné obranné linie, které odmítají agresorovi jen tak bez boje předat.
