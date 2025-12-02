Felcman (Zelení): Liberec se zadluží o dalších 700 milionů. Zbytečně

Především kvůli velkým investičním akcím města a nárokům dopravního podniku na elektrifikaci se v příštím roce zvýší dluh města o 400 milionů korun, u dopravního podniku se odhaduje nový dluh dalších 300 milionů Kč. Při projednání rozpočtu města Liberec na rok 2026 poukázal klub Liberec otevřený lidem na příčiny tohoto dluhu a navrhl i řešení do budoucna.
Velká část dluhu města jde za investicemi do bazénu za 750 mil. Kč a do balíku energetických opatření na městských budovách (tzv. projekt EPC) za 600 mil. Kč. Dopravní podnik tíží z minulosti dluhy akumulované v posledních letech za velké investice do tramvajových tratí. Jindřich Felcman uvedl příklady vysokých nákladů u vybraných investic města a dopravního podniku:
„Rekonstrukce bazénu je nejdražší rekonstrukcí či novostavbou bazénu provedenou městy v Česku za posledních patnáct let. U investic do městských budov máme zjištěno nezávislým naceněním, že jsou jednotlivé položky na zateplení, fotovoltaické panely apod. předražené minimálně dvojnásobně.“
Felcman zároveň upozorňuje, že u obou zmíněných stavebních zakázek na straně města chyběla kvalifikovaná snaha hledat projektové řešení úspornější pro veřejné rozpočty – tedy jak pro rozpočet města, tak pro rozpočty dotačních programů, ze kterých jsou investice města často podpořeny:
„Že si město nedostatečně hlídá náklady u připravovaných projektů lze doložit u záměru tramvajové trati do Rochlic. Původně zcela nesmyslný projekt plný mostů a tunelů připravený dopravním podnikem jsme hlasitě zkritizovali. Pod tlakem naší kritiky město zadalo revizní projekt a jeho cena vyšla o 185 milionů nižší.“
Doplňuje ho Josef Šedlbauer s návrhem zlepšení do budoucna: „Na městě chybí mechanismus, který by tlačil projektanty na hledání úsporných řešení. Politici detailům projektové dokumentace často nerozumí, to ale neznamená, že se mají nechat jen vláčet okolnostmi. Pokud na to sami nestačí, mají si najít nezávislou odbornou pomoc, která se městu násobně vyplatí. Takové politiky ve vedení města potřebujeme.“
autor: PV