Muž, žena, manželství, děti... Duka pod palbou „liberálů“. Střet pokračuje

Kardinál Dominik Duka se setkal s rozpornými reakcemi na svůj proslov v Koclířově, kde hovořil o tradičním manželství, o Ukrajině a o homosexuálech. Podle novináře Jiřího Peňáse je Duka symbolickým zástupcem dětí, bláznů a starců, protože čím dál častěji říká věci, které by jinak mohli říkat jenom oni, tedy děti, blázni a starci – tedy pravdu. Duka to hodnotí jako „bouři ve sklenici vody“ a vzkazuje: „Přeberte si to, moji přátelé.“

Před pár dny během vystoupení v Kocléřově, poutním mariánském místě, Dominik Duka mimo jiné pravil: „Je hrozné utrpení těch, kdo jsou vydáni vojenské agresi. Ale nejohroženější na světě není ukrajinský voják, ale dítě, které nemá oporu v matce a otci. Židé a křesťané jsou opět, jako za nacismu a komunismu, pod tlakem, protože hájí manželství muže a ženy.“

V evropské civilizaci to podle Duky byly právě křesťanské tradice a rituály tím, co dokázalo „měnit svět“. A něco takového potřebujeme i dnes. „Jestliže my křesťané budeme demonstrovat svou víru, ze které vychází naše naděje, tak se nemusíme bát ani klimatické katastrofy, ani problému s elektromobily, a můžeme hledět do budoucna, protože jsme nalezli smysl života. A víme, že člověk je bytost, která myslí,“ poznamenal Duka.

ParlamentníListy.cz již informovaly, že slova kardinála Duky vyvolala smršť reakcí, reagujících primárně na slova o Ukrajině a o klimatu.

Dukova slova ohodnotil ve svém komentáři na serveru Echo24.cz novinář a komentátor Jiří Peňás. Připomněl, že kdysi se říkalo, že děti, blázni a starci mají to privilegium, že mohou říkat pravdu. To respektovali i ti, komu se jinak nějaká svoboda nebo tolerance moc nezamlouvaly. „Tohle právo uznávali i tyrani, diktátoři, absolutističtí panovníci, vůdcové různých režimů, třeba i dosti nesympatických. Pro naši dobu je zajímavé, že kdo ho neuznává, jsou dnešní ‚liberálové‘,“ píše Peňás, jehož slova si kardinál Dominik Duka umístil ve svém profilu na síti X (dříve Twitter).

Podle něj je Duka symbolickým zástupcem dětí, bláznů a starců. „Čím dál častěji říká věci, které by jinak mohli říkat jenom oni, tedy děti, blázni a starci. Jeho citát má kvalitu výroku dítěte, blázna a starce, to znamená, že je pravdivý a přitom dokonale ‚bláznovský‘,“ komentuje obsah slov z Dukova proslovu.

Jak si všímá, dají se však snadno překroutit. „Takže on opravdu neříká, že Židé (a křesťané) byli za nacismu a komunismu pod tlakem proto, že tehdy hájili manželství muže a ženy. To by musel být autor takového výroku skutečně blázen. On říká, že křesťané jsou nyní pod tlakem, protože hájí manželství muže a ženy… Mnozí (i křesťané) s tím nemusí souhlasit, ale nelze říci, že to neodpovídá nynější zkušenosti mnoha křesťanů (nebo vůbec konzervativně založených lidí), kteří, pokud to tedy dělají, jsou opravdu ‚pod tlakem‘. To nemůže zpochybnit nikdo, kdo ví, co slova znamenají a co znamená pro křesťana manželství, totiž posvěcený svazek muže a ženy,“ vysvětluje novinář.

„Po zveřejnění krátkého úryvku se nad jeho autorem dle očekávání rozpoutalo tornádo pobouření a rozhořčení, vybavené emocemi, jichž je schopna skutečně snad jen pokroková složka společnosti. Ta se na kardinála vrhla s takovou neúprosností, že snad ani masovému vrahovi by nevěnovali tolik vášně. Stačí vždy totiž docela málo a zábrany jdou stranou. Všechny reflexy a naučené instinkty se nastartují a spustí palbu. K tomu se přidají profesionální bojovnice a bojovníci za pokrok, mravokárně napomenou starého muže a velmi přesvědčivě naznačí starost o budoucnost takové církve...“ komentuje Peňás rozruch, jejž Duka v posledních dnech vyvolal..

Druhou otázkou, kterou se musím zabývat, je otázka dítěte, protože je to hájení těch nejslabších, to jsou ti na začátku a to jsou ti na konci. Tedy člověk ve svém zrození a dále rození, a člověk při svém odchodu a při své smrti.

Nikdo mě nemůže obviňovat za to, že hájím právo dítěte na otce a matku. Pro každé dítě je přirozeným místem zrození rodina, která vzniká na základě manželství muže a ženy, kde se odehrává početí a rození. HÁJÍM TEDY VE SKUTEČNOSTI ZÁKON O MANŽELSTVÍ A RODINĚ, KTERÝ PLATÍ V ČR, tak se nedomnívám, že bych byl disidentem, anarchistou nebo stoupencem fašisticko-nacistických, bolševických bojůvek.

Jen bych některým z vás, kdo budou číst tyto řádky, chtěl připomenout, aby si všimli všeho toho, co je adresováno nejen mě, ale tisícům lidí a stovkám dětí, kteří jsme účastníky Pochodu pro život, který není zaměřen proti žádným zmíněným skupinám. Prosím dále o slušnost, protože bez slušnosti v této zemi nebude demokracie. A lidé, kteří nemají slušnost, mají vždycky blízko k diktatuře a hegemonii. Přeberte si to, moji přátelé,“ zakončuje Dominik Duka.

