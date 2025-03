My budeme navrhovat, oni vyrábět. Viceprezident Vance ukázal na velký omyl Západu

Vance poukázal na to, že myšlenka, že mocnosti a bohaté země budou schopné oddělit výrobu věcí od designu, byla mylná. „Ukázalo se, že geografické oblasti, které vyrábějí, jsou v navrhování věcí strašně dobré,“ uvedl Vance, že oblasti zaměřené na výrobu se ukázaly jako velmi schopné i v návrhu produktů, často díky spolupráci mezi firmami zaměřenými na design a výrobními firmami. A tak se stalo, že původně chudší země zaměřené na výrobu začaly konkurovat vyspělejším zemím včetně Ameriky.

„Nyní, předpokládali jsme, že ostatní národy nás budou v hodnotovém řetězci vždy následovat, ale ukázalo se, že jak se zlepšovaly na nižším konci hodnotového řetězce, začaly nás dohánět i na vyšším konci. Byli jsme vytlačeni z obou konců. To byla první chyba globalizace,“ řekl Vance.

Dále se zaměřil na problematiku importu levné pracovní síly, kterou přirovnal k droze západních ekonomik. „Levná pracovní síla je v podstatě berlička, která brzdí inovace,“ kritizoval přístup amerických firem k levné výrobě, která je pro ně snazší než inovace.

„Když teď můžete vyrobit produkt levněji, je příliš snadné to udělat než inovovat. A ať už jde o offshoring továren do ekonomik s levnou pracovní silou nebo o dovoz levné pracovní síly prostřednictvím migračního systému, levná práce se stala drogou západních ekonomik,“ a poukázal na přímou souvislost mezi importem levné pracovní síly a stagnující produktivitou na příkladu Velké Británie a Kanady.

