My jsme tu zničení a on se vyspinká, nasnídá... Útok na ministra. Ve Sněmovně bouchly emoce

Sněmovní „peklo“ vyhlášené opozicí je v plném proudu. U pultíků stojí předseda SPD Tomio Okamura a opět řeční a řeční. „Už třetí den tady SPD bojuje proti tomu, aby Fialova vláda okradla důchodce o mimořádnou valorizaci,“ zahájil Okamura zostra. Poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL) má za to, že opoziční kolotoč obstrukcí spěje k zastavení. Upozorňoval však na to, že bude velmi záležet na tom, co udělá budoucí prezident Petr Pavel.

V Poslanecké sněmovně stále panuje dusno kvůli zpomalení valorizace penzí. Opoziční hnutí ANO a SPD pokračují v obstrukcích. Již takřka 40 hodin. Opozice tepe vládu nejen za to, že se chystá penzistům přidat necelých 800 korun místo 1700 korun. A navíc tak činí ve stavu legislativní nouze, pro který podle opozice není důvod.

„Nevidíme tam tu mimořádnost. Predikce je téměř půl roku totožná. Ano, je tam nějaký skok, ale není tam to, že by byla třeba tříprocentní inflace a najednou vylítla na 12 procent,“ nechal se slyšet poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) během dne vysvětloval, že jednání ve stavu legislativní nouze je nezbytné.

„Výsledek nárůstu inflace v lednu oproti prosinci nás dostal do dopadu na státní rozpočet, který jsme neočekávali. Původní odhadovaná částka do 20 miliard korun se nám dostala na hodnotu 34,4 miliardy korun, v příštím roce na 58,8 miliardy. Kdyby to vyšlo 23. března podle stávajícího valorizačního mechanismu, tak by se to stalo jednou provždy trvalou výší důchodů, která by byla v budoucnu dále více či méně valorizovaná. Tedy to, co by bylo v červnu dáno, tak už nelze vzít zpět nebo to snížit,“ vysvětloval Jurečka.

Na tapetu se dostal i předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun, který často na jednání Sněmovny chybí.

„On vlastně dodržuje výborně životosprávu. Pravidelně spinká, pak se zřejmě nasnídá, prostě je v pohodě. My jsme tu zničení, nespíme, stresujeme se a bojujeme za práva penzistů, ministr vlády se vyspinká. Má tam osobní důvody, nezpochybňuji, že je teda řádně omluven, ale je to opravdu neseriózní,“ nechal se slyšet poslanec ANO Hubert Lang.

A v tu chvíli se přihlásil o slovo předseda Pirátů Ivan Bartoš a jal se hájit ministra za Pirátskou stranu.

„Pan ministr Šalomoun dnes předsedá legislativní radě vlády, takže až se zase někdo zeptá. K projednávání toho zákona se vyjadřoval pětkrát, na otázky odpověděl. Myslím si, že takový žoviální přístup ,chápu, někdo se musí vyspinkat‘, my nejsme ve škole. Jak se to chováte? Pan Šalomoun není žádný hošíček, ke kterému blahosklonně budete mluvit o jeho životosprávě. Když se podívám do poslaneckých řad, tak někteří poslanci jsou v kancelářích, někteří ve spacáku, ale prosím vás chovejte se k lidem s nějakou úctou. Ministr plní úkoly, kterými je pověřen,“ vmetl Bartoš Langovi.

Šéf hnutí SPD Tomio Okamura již v úterý předvedl, že zvládá řečnit 7 hodin v kuse, Poté si dal několik hodin pauzu a ve čtvrtek odpoledne opět stál u pultíku a řečnil.

„Už třetí den tady SPD bojuje proti tomu, aby Fialova vláda okradla důchodce o mimořádnou valorizaci,“ zahájil Okamura zostra. „Proto jsem si připravil další vystoupení, kde vám chci podrobně vysvětlit, že to prostě dělat nemáte, že to děláte špatně a že nemáte okrádat potřebné české občany a zvláště v těch sociálně nejcitlivějších skupinách,“ nechal se také slyšet. „My prostě chceme, aby tento návrh byl odmítnut, aby byl zamítnut, hnutí SPD chce, abyste ten návrh zákona stáhli, ještě máte čas, ještě máte čas zpytovat svědomí a ukončit tento podraz na tři miliony příjemců důchodů v České republice. V případě, že nás přehlasujete, protože nás dvacet poslanců SPD bojuje proti obrovské přesile 108 vládních poslanců, takže v případě, že byste nás přehlasovali, tak my samozřejmě chceme, aby se to řádně projednalo ve všech výborech a ne ve zkráceném jednání, abychom se k tomu mohli vyjadřovat a abychom to mohli kritizovat a abychom to mohli odmítat, abychom to mohli bránit,“ hřímal dál.

Lidovecký poslanec Marek Výborný v podcastu Ptám se já na serveru Seznam Zprávy konstatoval, že kolečko obstrukcí kolem zpomalení valorizace důchodů je snad pomalu u konce. „Já myslím, že se pomaličku blížíme k nějakému závěru,“ řekl Výborný s tím, že by přivítal, pokud by se celý proces završil do pátku. To může být v horizontu pátečního večera, nebo počátku víkendu,“ prohlásil.

Všem také připomínal, že vláda Petra Fialy valorizaci penzí neruší, jen částečně brzdí tempo růstu důchodů, ale důchody porostou tak jako tak.

Otázkou podle něj je, co udělá nový prezident Petr Pavel, zda zákon podepíše, či vetuje a vrátí Sněmovně. Jak již naznačoval Jurečka, vláda musí do 23. března říct, o kolik se penze zvýší a pokud by se nepodařilo k tomuto datu změnu valorizací dostat do sbírky zákonů, valorizace by se odehrála podle původního vzorce. A tady může prezident Pavel buď jednat tak, že změnu valorizací podepíše, nebo ji vetuje, a pokud ji vetuje, sněmovní většina s vysokou pravděpodobností nestihne změnu valorizací prosadit a vláda bude muset jednat v souladu s původním valorizačním vzorcem a navyšovat penze o oněch více než 1700 korun.

V obecné rovině dodal, že valorizaci důchodů je třeba systémově upravit v rámci dohadování o důchodové reformě. „To platí,“ zdůraznil Výborný.

