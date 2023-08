Myslel si, že mu odpustí všechno. A oni ne. „Pavel se přepočítal.“

reklama

„S prací ministra Jurečky nejsem spokojený v žádném případě. Vidím tu celou škálu chyb, které se udělaly už od prvopočátku vládnutí pětikoalice. Měl jsem úplně jinou představu, když vystřídali vládu Andreje Babiše, že budou připraveni, že budou vědět, co mají dělat. Říkal jsem si, že to asi tak dobré nebude, když se nedokázali ministr Jurečka s ministrem Stanjurou domluvit, zda pětitisícový příspěvek na dítě bude z milionu hrubého nebo čistého,“ uvedl v pořadu X-talk Juchelka, kdy si říkal, že začíná být něco špatně.

„Ty chyby se už kupí jedna za druhou, ať už se to týká úřadu práce, ať už se to týká dávkového systému, anebo jednotlivých dávek, například solidárního příspěvku na ubytování pro Čechy, kteří u sebe nechají bydlet ukrajinské rodiny, které utekly před válkou,“ pokračoval poslanec hnutí ANO.

Jurečkovi také vyčítá, co představil jako důchodovou reformu. „Respektive že nedělá důchodovou reformu. To, co zatím prošlo Sněmovnou, jsou pouhé parametry pro stávající starobní důchodce,“ podotkl Aleš Juchelka.

Chystané změny v sociálních dávkách, u nichž se plánuje sloučení, si Juchelka neumí představit: „V minulém volebním období jsme se snažili sloučit doplatek a příspěvek na bydlení a v tuto chvíli se hovoří o sloučení až čtyř dávek – jde o přídavek na dítě, doplatek a příspěvek na bydlení a další na živobytí. A to už si nedokážu dost dobře představit. Sám jsem zvědavý, jak ten zákon bude napsán a jaké parametry budou muset splnit jednotliví aktéři,“ uvedl.

Negativně zhodnotil i propagaci, kterou Jurečka zvolil u zneužívání sociálních dávek, když zveřejnil fotku Roma, který drží v ruce pivo a u toho je text „konec zneužívání dávek“. „Velmi mě to pobouřilo. Už poněkolikáté mě pobuřuje tato vláda, jakým způsobem rozděluje společnost, a to rádoby populistickými tweety a aktivitami, které se dle mého názoru neslučují s nějakou funkcí politika,“ hrozil se Juchelka, že Jurečka používá „rasistické“ tweety. Připomněl, že dávky zneužívají i velmi bohatí lidi.

Zasmál se slovům ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), který pro Aktuálně.cz řekl, že Andrej Babiš, ani nikdo z hnutí ANO se už do vlády nevrátí, protože současná vláda „dělá odvážné kroky, ekonomika poroste a lidé jí zase začnou věřit“. Fialově vládě podle průzkumu věří pouhá dvě procenta lidí. „To je velmi nízké číslo, to nebylo ani v covidu,“ doplnil Juchelka.

Ve vládě premiéra Petra Fialy (ODS) podle něj sedí šílenci. „V tomto poločase je ta vláda opravdu šílená, to, co se děje na Ministerstvu financí..., co se děje s rozpočtem, jakým způsobem se v tom rozpočtu kecá. Nesedí tam celá řada věcí. Neříkáme v hnutí ANO, že bychom neměli něco dělat s veřejnými financemi, ale měli bychom se podívat i na to, jakým způsobem tato vláda šetří, není schopna šetřit ani symbolicky,“ konstatoval poslanec.

Pokud by to bylo na něm, zrušil by podle svých slov minimálně tři ministerstva. Ministerstvo pro legislativu, ministerstvo pro vědu, výzkum, inovace a ministerstvo pro evropské záležitosti. „Tato vláda má 18 ministerstev, protože tato pětikoalice má spoustu hladových krků a potřebují se někam upíchnout,“ řekl Juchelka s tím, že rovněž učinil revizi sociálních dávek a začal řešit důchodovou reformu všech tří pilířů, které tam jsou.

Pozastavil se závěrem také u kauzy soudce Roberta Fremra. „Tady jde vidět, jak fungují nominace na ústavní soudce, je to politikaření. Mám pocit, že jak občané prezidentu Petru Pavlovi odpustili jeho minulost ve volbách, tak se domníval, že mu odpustí jakýkoli takovýto krok a budou mu naslouchat tak, jak mu v prezidentské volbě naslouchala média a jak mu strašně všichni fandili a tleskali. Tady se najednou přepočítal a pan Fremr to musel vzdát. Díky němu je už navždy skvrnka na ústavním soudu, protože jsme tam viděli více politikaření než toho zdravého rozumu,“ uvedl Juchelka, který se diví, že Fremr měl se svou předlistopadovou minulostí odvahu nechat se prezidentem nominovat do ústavního soudu. „Kde je ta záklopka? Kde je ta pokora? A to nemluví o panu předsedovi Ústavního soudu Baxovi, uvidíme, co vše na něho ještě vypluje,“ podotkl Aleš Juchelka.

