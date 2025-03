Myšlenku podporujeme, ale kdo bude rozhodovat? Putin příměří zahrál zpátky, odkud vzešlo

„Souhlasíme s návrhy na zastavení nepřátelských akcí, ale vycházíme z předpokladu, že toto zastavení by mělo vést k dlouhodobému míru a odstranění hlavních příčin této krize,“ prohlásil Putin na tiskové konferenci, kde mu po boku seděl běloruský diktátor Alexandr Lukašenko.

Zdůraznil, že ruským vojákům se daří vytlačovat Ukrajince z ruské Kurské oblasti, takže kdyby měl někdo žádat o příměří kvůli tomu, že je pod velkým tlakem, tak je to Ukrajina. A Putin dal najevo, že by se mu ani trochu nelíbilo, kdyby kvůli třicetidennímu příměří mohli ukrajinští vojáci v klidu vypochodovat z Kurské oblasti zpět na ukrajinské území.

„Musíme je nechat odejít poté, co se dopustili mnoha ohavných zločinů proti civilistům? Nebo jim ukrajinské vedení vydá rozkaz, aby složili zbraně a prostě se vzdali? Jak k tomu dojde?“ ptal se na tiskové konferenci Putin.

Jedním dechem dodal, že fronta na Ukrajině je 2 tisíce kilometrů dlouhá a je otázka, kdo bude dohlížet na to, že se na takto dlouhé frontě nikde nestřílí. Ptal se také, kdo zajistí, že Ukrajinci oněch 30 dní nevyužijí toliko k posílení vlastních frontových pozic. Nezmínil přitom, že i Rusové by třicetidenní příměří mohli využít k posílení vlastních pozic.

„Existují také další otázky, které je třeba prodiskutovat. Myslím, že je musíme probrat s našimi americkými kolegy a partnery, možná si telefonicky promluvit s prezidentem Trumpem a prodiskutovat je s ním. Nicméně myšlenka ukončit tento konflikt mírovými prostředky má naši plnou podporu,“ poznamenal Putin.

Putin responds to the ceasefire proposal:

- It is worth watching instead of relying solely on the media's "interpretation" of his comments pic.twitter.com/YDRIPoLbjP — Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) March 14, 2025

Na Putinova slova zareagoval prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj.

„Právě teď jsme všichni z Ruska slyšeli Putinova vysoce předvídatelná a manipulativní slova v reakci na myšlenku příměří v první linii – v tuto chvíli se ho ve skutečnosti připravuje odmítnout. Putin se samozřejmě bojí přímo prezidentu Trumpovi říct, že chce v této válce pokračovat a dál zabíjet Ukrajince,“ poznamenal Zelenskyj v další promluvě ke svým spoluobčanům. A po chvíli pokračoval. „Putin to dělá často – neříká ‚ne‘ přímo, ale věci protahuje a znemožňuje rozumná řešení. Vidíme to jako další kolo ruské manipulace.“

Zelenskyj upozornil, že Američané dali najevo, že jsou ochotni dohlédnout na příměří, takže Putinem položené otázky jsou skutečně jen snahou se vymluvit a dál vraždit ukrajinské muže, ženy a děti.

Na sociálních sítích dali lidé často za pravdu Zelenskénu a konstatovali, že Vladimir Putin na tiskové konferenci Trumpovu nabídku na příměří v praxi odmítl.

„Putin byl tak diplomatický, že si spousta lidí myslela, že přijal Trumpův návrh na příměří! Putin ve skutečnosti řekl NE okamžitému příměří a zároveň zdůraznil další jednání k dosažení trvalého míru. Rusko vítězí a Ukrajina prohrává. Toto není (pro Rusko) čas na dočasnou pauzu ve válce,“ padlo na sociální síti X.

Putin was so diplomatic that a lot of people thought that he accepted Trump’s ceasefire proposal! ??



Actually, Putin said NO to immediate cease-fire, while emphasizing more negotiations to reach lasting peace.



Russia is winning and Ukraine is losing. This is not the time for a… pic.twitter.com/TjvvjBDdwC — S.L. Kanthan (@Kanthan2030) March 13, 2025

Putin prý svým vystoupením v podstatě přehodil míč opět na stranu Spojených států a vyčkává, zda USA začnou nějak vynucovat třicetidenní příměří.

No Putin did not agree to a ceasefire, he agreed to the idea of one if Russian preconditions are met.



“Ball is back in the U.S.’s court



Will they push for peace or do they want war”



Is what you’d say if you are somehow buying into this. — ayden (@squatsons) March 13, 2025

Ruský prezident se však na sociálních sítích dočkal i pochval.

„Reakce prezidenta Putina na návrh příměří je mistrovským diplomatickým dílem. Děkuje Trumpovi, v zásadě tuto myšlenku vítá, ale přikládá přísné podmínky a praktické otázky, které odrážejí priority Ruska a zároveň promítají vojenské odhodlání,“ zaznělo také.

President Putin’s reaction to the ceasefire proposal is a diplomatic masterpiece.



He thanks Trump, welcomes the idea in principle but attaches stringent conditions and practical questions that reflect Russia’s priorities, while simultaneously projecting military resolve. ???? pic.twitter.com/eHq1qaTK2c — The Poll Lady (@ThePollLady) March 14, 2025

Americký vojenský analytik Tyler Weaver poznamenal, že Putin si svým vystoupením vykolíkoval opravdu velký manévrovací prostor a nenechal se zahnat do nějaké vyjednávací ohrádky.

Současně varoval, že jakoukoli dohodu mohou torpédovat sami Ukrajinci. A pak už by se podle něj jen vedla slovní bitva o to, kdo vlastně celý mírový proces zhatil.

Poradce ukrajinského prezidenta Andrij Jernak dal jasně najevo, že v zájmu Ukrajiny je dosáhnout skutečného míru, nikoli jen zmražení konfliktu, což podle Weavera může současné snahy o příměří zničit.

Putin's remarks on the ceasefire proposal today were quite masterful, after the collective West tried to to box him in on it.



"We'll agree to a ceasefire that creates a path to peace."



Merely wanting time to rearm Ukraine for the next round, NATO now must scuttle negotiations. pic.twitter.com/O9cV5hrech — Armchair Warlord (@ArmchairW) March 13, 2025

