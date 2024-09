Podle bývalého vicepremiéra Oleha Rybačuka může Ukrajina začít vyrábět jaderné zbraně, pokud nedostane záruky členství v NATO. Myšlenku zahájení výroby jaderných zbraní Rybačuk podporuje, pokud nebudou jiné možnosti. V případě neschopnosti západních zemí a NATO ochránit Ukrajinu se tak Ukrajina může zaměřit na vytvoření vlastních jaderných systémů.

Podle Rybačuka je Ukrajina blízko možnosti výroby jaderných zbraní díky dostupnosti potřebných zdrojů a technologií, jak informuje server nikk.agency.

„Technicky a reálně můžeme zahájit výrobu, což poněkud připomíná Izrael, který prohlásil, že nemá jaderné zbraně, ale v případě potřeby provede na agresory odpovídající jaderný útok,“ měl uvést Rybačuk.

Ukraine can start the production of its own nuclear weapons if the West and NATO do not fulfill their obligations to us, — former Deputy Prime Minister for European Integration Oleg Rybachuk.

