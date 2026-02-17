Urbanová (STAN): Sněmovní většina nevydá Babiše a Okamuru. Smutno mi je

Sněmovní většina nevydá Andreje Babiše a Tomia Okamuru k trestnímu stíhání. Ne, není to překvapení, není to šok, přes to tahle informace musí každého, komu záleží na integritě, morálce, odpovědnosti zamrazit. A to si nemusíme dlouze vypisovat, že o imunitě kdysi Andrej Babiš říkal něco jiného, co mělo jeho vlastní hnutí napsáno v morálním kodexu, že pro jeho vydání kdysi poslanci SPD hlasovali, že Tomio Okamura kdysi prosazoval větší odpovědnost politiků. Stačí si říct, že tohle není správné. Není správné, aby politici rozhodovali o tom, zda bude nebo nebude pracovat nezávislá justice. A hlavně, není správné co tím zase a opět říkáme lidem: že jsme nad zákonem. Že my můžeme. Že když budete dělat levárny, stačí peníze, třebas právě z těch leváren, investovat do své politické budoucnosti. Zdá se vám to fér? Kde je v tomhle příběhu spravedlnost? A taky, a to mě trápí fakt hodně: kdy přesně tihle stejní lidé takhle odvážně šli bojovat s chybou v systému v případě nějakého obyčejného člověka, který jejich šéfem není a který nerozhoduje o jejich budoucnosti? Zastání v téhle zemi potřebuje tolik lidí. Ale pozornost je a bude upřena jen na dva, kteří si zajišťují nedotknutelnost. Smutno mi je...
