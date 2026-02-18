Rozvoral (SPD): Pro hnutí SPD je skutečná ochrana zvířat programovou prioritou

Vážení přátelé,
schválili jsme odklad superdávky předešlé Fialovy vlády, protože by poškodila občany. Nyní budeme pracovat na revizi, která zminimalizuje zneužívání dávek a která zvýší životní a existenční minimum. Odmítáme nebezpečný klimatický cíl na snížení emisí oxidu uhličitého do roku 2040 o 90 % oproti roku 1990, který schválil europarlament. Naším zásadním úkolem je úplné zrušení nových emisních povolenek. Poslanecká sněmovna na návrh SPD odsoudila týrání zvířat. Ministerstvo zemědělství vedené Martinem Šebestyánem ve spolupráci s poslankyní Lucií Šafránkovou (oba za SPD) připravuje zpřísnění trestů za týrání zvířat.
1. Schválili jsme odklad superdávky předešlé Fialovy vlády, protože by poškodila občany. Nyní budeme pracovat na revizi, která zminimalizuje zneužívání dávek a která zvýší životní a existenční minimum.
Poslanecká sněmovna minulý týden schválila tříměsíční odklad zavedení a vyplácení tzv. superdávky státní sociální pomoci, kterou schválila ještě předchozí Fialova vláda. Vláda s účastí SPD identifikovala velké problémy v konstrukci a přepočtu této dávky, což by mohlo poškodit občany, kteří objektivně potřebují pomoc státu – například pracující rodiče samoživitele, rodiny s dětmi, seniory či zdravotně postižené. Současné nastavení superdávky rovněž neúměrně zatěžuje úřady práce. Hnutí SPD v minulém volebním období předložilo k tzv. superdávce mnoho pozměňovacích návrhů, které tehdejší vládní poslanci odmítli. Nyní se ukazuje, že pokud by byly tyto naše návrhy schváleny, nová superdávka by fungovala mnohem lépe, účinněji a spravedlivěji a efektivně by pomáhala zranitelným skupinám občanů. Nyní budeme v rámci vládní koalice pracovat na reformě a vylepšení sociálního systému, zvýšíme životní a existenční minimum a v rámci revize tzv. superdávky připravíme takové změny, které minimalizují zneužívání sociálních dávek.
2. Odmítáme nebezpečný klimatický cíl na snížení emisí oxidu uhličitého do roku 2040 o 90 % oproti roku 1990, který schválil europarlament. Naším zásadním úkolem je úplné zrušení nových emisních povolenek.
Poslanci Evropského parlamentu minulý týden schválili nesmyslný a nebezpečný klimatický cíl na snížení emisí oxidu uhličitého do roku 2040 o 90 % oproti roku 1990. Z českých europoslanců pro tento návrh, který likviduje naši energetickou soběstačnost a konkurenceschopnost českého průmyslu, včetně rizika dalšího dramatického zdražování energií, hlasovali Jan Farský a Danuše Nerudová z hnutí STAN, Ondřej Kolář a Luděk Niedermayer z TOP 09 a europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová. Náš europoslanec za SPD Ivan David hlasoval proti. Nová česká vláda s účastí SPD tento klimatický cíl zásadně odmítá, a naopak aktivně usiluje o změny klimatické a energetické politiky EU. Zásadním úkolem je v tomto směru úplné zrušení směrnice EU ETS II, která zavádí emisní povolenky pro domácnosti na motorová paliva a vytápění budov. Aplikace této směrnice by naši zemi, naše občany a naše firmy zásadním způsobem ekonomicky poškodila, a proto vláda ČR činí na úrovni EU aktivní kroky usilující o její zrušení.
3. Poslanecká sněmovna na návrh SPD odsoudila týrání zvířat. Ministerstvo zemědělství vedené Martinem Šebestyánem ve spolupráci s poslankyní Lucií Šafránkovou (oba za SPD) připravuje zpřísnění trestů za týrání zvířat.
Poslanecká sněmovna na návrh poslaneckého klubu SPD odsoudila všechny formy týrání zvířat a nepřijatelného zacházení s nimi a současně vyzvala k rychlému prošetřování a přísnému trestání takového jednání. Ministerstvo zemědělství vedené Martinem Šebestyánem ve spolupráci s poslankyní Lucií Šafránkovou (oba za SPD) již také připravuje zákon, který zpřísní tresty za týrání zvířat. Tolerance ke krutému zacházení se zvířaty často vede k další eskalaci asociálního chování a je v rozporu se základními etickými principy a hodnotami. Důležité je i zaměření na osvětu ve smyslu humánního zacházení se zvířaty v rámci našeho vzdělávacího systému. Pro hnutí SPD je skutečná ochrana zvířat dlouhodobou programovou prioritou.
Radek Rozvoral
Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.