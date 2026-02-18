„Vyhoďte Ursulu a zrušte to zas*aný...“ Křičí Topolánek v panice z budoucnosti

18.02.2026 12:46 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Zas*aný ESG!“ Mirek Topolánek se v jednom z podcastových rozhovorů s Lenkou Zlámalovou pořádně naštval. Naštval se tolik, že padala i velmi hrubá slova. Topolánek na dálku sdělil současnému německému kancléři Friedrichu Merzovi, co musí udělat. A důsledně ho varoval, že pokud to neudělá, udělají to místo něj politici v současnosti nejsilnější opoziční strany v Německu AfD a ve Francii Marine Le Penová.

„Vyhoďte Ursulu a zrušte to zas*aný...“ Křičí Topolánek v panice z budoucnosti
Foto: Youtube
Popisek: Mirek Topolánek

Expremiér Mirek Topolánek se v jednom z podcastových rozhovorů s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz pořádně rozčílil. Konstatoval, že je třeba urychleně zrušit ESG. „Zas*aný ESG,“ prohlásil doslova.

ESG je zkratka pro soubor norem a kritérií pro hodnocení udržitelnosti a odpovědnosti firem v oblastech životního prostředí, sociálních vztahů a správy a řízení.

EU by teď ráda pohnula se svou konkurenceschopností a stávající český premiér Andrej Babiš zdůraznil, že je v EU třeba zlevnit energie. Zaútočil na systém emisních povolenek známý pod zkratkou ETS. Německý kancléř Friedrich Merz sice systém emisních povolenek kritizuje, ale současně dobře ví, kolik finančních prostředků bylo do celého systému vloženo, a tak chvílemi svou kritiku mírní.

Mirek Topolánek má za to, že je třeba zajít dál.

„Aby se něco stalo, tak musí zrušit v těch bankách a v těch korporátech to zas*aný ESG. Musí zrušit celou řadu věcí, které tady mezitím zřídili. Protože všichni ti lidi, kteří tohle podporují, z toho mají prachy, a všichni ti lidi tohle budou držet zuby nehty. Musí to udělat. A ten Merz, první věc, kterou musí udělat, je vyhodit prostě Ursulu von der Leyenovou. A (Wopkeho) Hoekstru a Riberu. Když to neudělá on a tihleti vůdcové dnešní EU, tak to udělá za 3 roky AfD s Le Penovou,“ varoval Topolánek.

 

 

Wopke Hoekstra je evropský komisař pro klima, nulové emise a čistý růst ve druhé komisi von der Leyenové. Teresa Ribera Rodríguezová je výkonná místopředsedkyně Evropské komise, která dostala na starosti tzv. čistou, spravedlivou a konkurenceschopnou transformaci.

Pokud si chce EU zachovat nějakou životaschopnost, tak tato komise v čele s Ursulou von der Leyenovou zkrátka a dobře prostě musí jít pryč. „Nebo to prostě příště bude horší. A to příště je asi za 3 roky,“ varoval všechny Topolánek.

Narážel tím i na průzkumy, v nichž je dnes nejsilnější německá opoziční strana Alternativa pro Německo srovnatelně silná s nejsilnější vládní stranou CDU kancléře Friedricha Merze. CDU a AfD se v současnosti těší podpoře asi 25 procent voličů, na což upozornil německý deník Bild. 

Pokud jde o situaci ve Francii, tam patří Jordan Bardella, předseda Národního sdružení (RN) a kolega Le Penové, k favoritům prezidentských voleb, které mají v zemi vyhlášených vín a sýrů proběhnout v příštím roce. Na Bardellovu předvolební pozici upozornila agentura Reuters. A Národní sdružení jako celek může zahýbat francouzskou i evropskou scénou, pokud jako celek uspěje v parlamentních volbách, které bývají nedlouho po volbách prezidentských.

