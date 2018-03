Na Praze 10 bylo téměř dvě stě mrtvých duší členů ČSSD

Už v prosinci loňského roku jsme uveřejnili dopis, jehož autorem byl místopředseda OVV ČSSD Praha 10 Petr Želízko (Praha 10 je největší organizací v Praze), a který zaslal tehdy statutárnímu místopředsedovi ČSSD Chovancovi. Šlo o přeregistraci Prahy 10. Želízko tento způsob komunikace akcentuje i v interních mailech. Ty se dostaly rovněž do redakce ParlamentníchListů.cz. Jak se ukázalo, všechny naše indicie byly správné, jelikož počet členů na Praze 10 prošel takzvanou přeregistrací. To znamená, že byly desítky "členů" ČSSD vyloučeny.

Jak nás podrobně informoval jeden z vysoce postavených zástupců oranžové partaje: „Pro Vaši informaci. V minulých dnech došlo k přeregistraci členské základny ČSSD v Praze 10 a z původních 423 členů zůstalo pouze 249. To je 174 zlikvidovaných mrtvých duší! Přesto desítková socdem zůstává stále největší, co do počtu členů, z pražské ČSSD. Kdyby došlo k přeregistraci ČSSD ve všech pražských obvodech, nezbyla by z oficiálně zveřejňovaného čísla cca 2600 členů pražské ČSSD ani polovina, protože každý obvod v Praze (i mimo Prahu) má své mrtvé duše, aby vykazoval vyšší členskou základnu, z které se vypočítávají počty delegátů pro konference, kde se pak volí do vyšších funkcí a dělají nominace do voleb," přiblížil zákulisí sociální demokracie.

O co v bitvě o přeregistraci vlastně šlo?

Psali jsme: Dvacet funkcí, člen ČSSD, vládne nad Prahou, a dokončil prý jenom základní školu. Neuvěřitelný příběh radního, který s námi odmítá mluvit

ČSSD v Praze 10 mnoho let hrála výraznou roli díky množství svých členů. Kdo má větší členskou základnu, bere všechno, to znamená i volitelná místa na kandidátních listinách pro různé volby, ale především pro volby do zastupitelstva Prahy, „protože z těchto míst si pohlaváři ČSSD rozdělovali vlivy v městských společnostech a vyváděli peníze z městského rozpočtu," řekl naší redakci dobře informovaný sociální demokrat.

V tomto ohledu jsme často psali o Miroslavu Pochemu, zvanému kapsička, případně o radním hlavního města Danielu Hodkovi, u něhož se nepodařilo prokázat ani středoškolské vzdělání. ParlamentníListy.cz ovšem disponují několika interními průzkumy preferencí, které ukazují, že se ČSSD na Praze 10 v čele se starostou Novákem pohybuje na hranici 4 procent a celopražský výsledek není o mnoho vyšší. Je tak možné, že podzimní volby vymažou socdem z mnoha radnic české metropole, včetně magistrátu.

Psali jsme: EXKLUZIVNĚ Jak se jede ve velkém na Praze 10? Stovky milionů pro TOPku? Úklidovka Rossy? „Kapsička“ Poche, polomrtvý starosta a stratég Zoufalík VÍME PRVNÍ Šéfem ČSSD v Praze bude poslanec a náměstek Dolínek. Ministr Ludvík se dekuje Získali jsme neuvěřitelný dokument z jednání špiček ČSSD: Kampaň byla dobrá, vše óká, žádné změny se nechystají Špičky ČSSD se sejdou v Hradci Králové už v listopadu, informoval ústřední tajemník Kucián. Jemu hrozí konec. Poche prý zkouší bojovat s Hulinským

Česká strana sociálně demokratická ČSSD

Svoboda, solidarita, spravedlnost.

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: tan