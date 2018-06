Na Seehofera se valí bouře kritiky. Prý může způsobit konec Evropské unie

Jádrem sporu je otázka, jestli by Německo mělo umožnit vstoupit na své území migrantům, jejichž žádost o azyl již byla v některé z evropských zemí odmítnuta. Seehofer je přesvědčen, že tito migranti by do Německa být vpuštěni neměli. Kancléřka zastává opačný názor a argumentuje tím, že by Seehoferův plán spustil v Evropě dominový efekt. Merkelová je přesvědčena, že efektivnější bude celoevropský návrh.

Několikadenní spor začal vážně ohrožovat důvěryhodnost vládní koalice a Merkelová se jej pokusila podle magazínu Der Zeit vyřešit prostřednictvím osobní schůzky. Nabídla údajně Seehoferovi kompromisní řešení. Prozatím však není zřejmé, jak šéf bavorské CSU na její návrhy reagoval. Oba politici se rozhodli prozatím závěry ze schůzky na veřejnosti neventilovat. „Všeobecně se má za to, že CSU si dál drží svoji linii,“ uvádí magazín.

Rozhovoru mezi kancléřkou a ministrem vnitra byli přítomni také bavorský premiér Markus Söder (CSU), dále premiér Hessenska Volker Bouffier a Helge Braun (oba CDU). I další aktéři pozdně večerní schůzky nicméně mlčí.

Proti návrhu Seehofera se veřejně postavila také generální tajemnice CDU a potenciální nástupkyně Merkelové Annegret Kramp-Karrenbauer, která zopakovala kancléřčina slova o potřebě nalezení „celoevropského řešení“. „Za dva týdny nás čeká klíčový summit se zástupci všech členských zemí Evropské unie. Možná se nedohodneme se všemi státy, ale se zeměmi nejvíce zasaženými migrací, jako jsou Řecko či Itálie, to bezpochyby možné bude,“ uvedla vlivná členka CDU v rozhovoru pro veřejnoprávní televizi ZDF.

Jak nyní hlásí magazín Spiegel, do původně dvoustranného sporu se nyní vložila předsedkyně SPD v Sársku Anke Rehlingerová, jež se jednoznačně postavila na stranu Merkelové. „Pokud by prošel návrh Horsta Seehofera, nastal by konec svobodné Evropy, jak ji známe. Měla by snad u nás v Sársku zase vzniknout mezi Německem a Francii ostře kontrolovaná hranice? Chtěla bych také připomenout, že bez nalezení společné řeči i s SPD coby koaličním partnerem se stejně nebude možné posunout nikam dopředu,“ zdůraznila socialistická politička postavení své strany.

Ke své stranické kolegyni se v kritice Seehofera připojil také šéf poslaneckého klubu SPD v Bundestagu Carsten Schneider. „Seehoferův návrh by vedl jen k větší eskalaci napětí v Evropě. Problémy by se přesunuly na vnější hranici Evropské unie, tedy do Itálie a Řecka. To by znamenalo konec Evropské unie,“ prorokuje Schneider. Šéf SPD ve Šlesvicku-Holštýnsku Seehoferovi připomněl, že CSU neřídí vlády s „rakouskými populisty ze Svobodných, ale s SPD“. „Máme proevropskou politiku a na rozdíl od voličů CSU nevzhlížíme k Orbánovi, Kurzovi ani Salvinimu.“

Psali jsme: Robert Troška: Kancléřka Merkelová ustupuje od kvót. A hlavní důvod této kolosální změny?

Německo teď bude v Evropě ještě důležitější. Je naší povinností přimět státy ke spolupráci, řekl ministr financí vlády Merkelové

VIDEO z parlamentu Německa: AfD vyzvala k minutě ticha za 14letou Němku zabitou migrantem. Zuřivá reakce následovala



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: pro