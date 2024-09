Na Ukrajině bude temno. Doslova. Putin prý zaútočí i na „zakázané“ cíle

Na Ukrajině opět dochází k několika výrazným změnám, které nejsou k lepšímu. Nový ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha oznámil, že Rusko plánuje zaútočit na ukrajinská jaderná zařízení ještě před začátkem zimy. A Sybiha chce, aby OSN a spojenci vyslali pozorovací mise do ukrajinských jaderných elektráren. Konkrétně mají cíli být rozvodny a transformátory. Zelenského hlavní poradce Jermak z této zprávy udělal teroristickou hrozbu, protože se prý jedná o nácvik na možnou jadernou katastrofu.

Analytik Simplicius tuto zprávu považuje za významnou, protože už několik měsíců přicházejí zprávy, že se Rusům podařilo zničit 70 % ukrajinské konvenční energetické produkce a jediné, co zbývá, jsou právě jaderné elektrárny. Proruští komentátoři si kladou otázku, zda má Putin „gule“ na to, aby ukrajinskou energetickou síť „dodělal“. Toto může být první indicie, že Putin se rozhodl Ukrajinu deenergetizovat. Rozhodně se ale nejedná o útoky, které by měly za cíl vytvořit další Černobyl. Útoky budou vedeny na trafostanice a na další infrastrukturu kolem jaderné elektrárny, což efektivně zničí schopnost jaderné elektrárny dodávat elektřinu, připomíná analytik.

V Evropské unii už se na tuto eskalaci chystají, nicméně dle analytika nedostatečně. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen ve svém proslovu zmínila, že v Litvě se právě nakládá celá rozložená tepelná elektrárna, která bude dopravena na Ukrajinu a tam zase složena. Analytik připomíná, že tuto rozloženou elektrárnu mohou Rusové velice snadno zneškodnit.

Fotogalerie: - Minuta ticha za oběti povodní

Kromě toho, Rusové také zasáhli proti lodi, která údajně vezla na Ukrajinu střely a munici. Což podle Simplicia dokazuje, že pokud by Rusko chtělo, může ihned zrušit ukrajinský obilní koridor. A také, že dochází k neustálému vyčerpávání ukrajinské munice, což více než kompenzuje občasné ukrajinské úspěchy, jako byl zásah na skladiště munice v Toropeci.

Na závěr se analytik Simplicius věnoval Zelenského cestě do USA, u které odhaduje, že je možná jeho poslední. Upozornil například na to, že Zelenského první zastávkou má být muniční továrna ve Scrantonu, kde bude „žadonit“ o 155 milimetrové dělostřelecké granáty.

Ale to hlavní – Zelenskyj má odprezentovat svůj „vítězný plán“. Plán už zveřejnila agentura Bloomberg. Ukrajinský prezident chce dotlačit Bidena k tomu, aby Ukrajina dostala oficiální pozvánku do NATO a aby se upsal k pravidelným dodávkám vyspělých zbraní. Kromě toho je v plánu požadována jasná cesta do Evropské unie a další ekonomická a bezpečnostní ujednání. Plán má Zelenskyj Bidenovi představit na setkání 26. září.

„Plán zjevně závisí na tom, zda Biden Zelenskému pošle pozvánku do NATO a do EU, nemluvě o závazcích k nekonečným dodávkám zbraní. Nemám ponětí, jak by to mohlo vést k míru, ale předpokládám, že by to pro Ukrajinu znamenalo ‚vítězství‘, kdyby k tomu skutečně došlo. Bohužel šance, že by Ukrajina dostala pozvánku do jakékoliv z těchto dvou (organizací), jsou nižší než nula. Možná je skutečným plánem, aby USA pohrozily Rusku pozváním do NATO jako důsledek toho, že Rusko nepřijme nevýhodnou mírovou dohodu. To by však bylo nesmyslné vzhledem k tomu, že by to jen přimělo Rusko k tvrdšímu boji s cílem podmanit si Ukrajinu a zajistit, aby ji nikdy nemohlo ohrozit jako součást NATO,“ komentuje tento „plán“ analytik.

Věnuje se ale ještě jednomu článku, tentokrát z deníku Washington Post, který popisuje, jaký zmatek v západní politické třídě vyvolává ruská neochota se podvolit. „Víte, všechny ty provokace, hry a mírové ‚triky‘ měly za cíl podrobit Rusko vlivu Západu, ale impérium zjišťuje, že po desetiletích jednání s povrchními vazaly je konfrontace s jedním z posledních skutečně suverénních národů na světě něco úplně jiného,“ píše.

Největší záhadou je Putinův národní konsenzus – další hádanka pro Západ, který je zvyklý na to, že jeho lídři jsou vyděděnci, kteří vládnou „díky“ ukradeným volbám, masové propagandě a vládě tvrdé ruky. Západ dle analytika začíná zjišťovat, že nemá žádné dobré možnosti.

V článku se hovoří o zřízení „permanentního sekretariátu“ mezi spojenci, který by udržoval konstantní postoj k Rusku. Což analytik překládá jako: „Vytvořit trvalou centrální autoritu, kterou žádný ‚suverénní‘ stát nebude moci zpochybnit, aby se populističtí vůdci nikdy nemohli vzbouřit proti globalistické totalitní diktatuře a její snaze zotročit planetu pod jedinou hegemonickou vládou.“

Psali jsme: Zásah, jásají na Ukrajině nad výbuchem muničáku Zelenskyj předloží „plán vítězství“. „Ještě tam nejsme,“ zní z USA Austrálie vyřadí tanky. Hned se přihlásili Ukrajinci: „Dejte nám je.“ Indické zbraně na obou stranách války. Rusy to prý velmi vzteká