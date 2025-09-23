Na navážce, kde nic neroste, vznikla největší česká solární elektrárna

Nedaleko obce Modlany na Teplicku v oblasti, která před mnoha desítkami let byla součástí těžby uhlí, roste dosud největší česká solární elektrárna. Nejde však o klasický projekt, jaké jsme dosud znali. Páteřní součástí celé elektrárny je unikátní systém s masivními bateriovými úložišti, který umožní elektřinou zásobovat v časech, kdy je potřeba. Systém nabídne i služby výkonové rovnováhy.
Společnost KATEMO celý projekt spustí do konce letošního roku. Podle šéfa společnosti Viktora Furmana je hlavní, že se nejedná o věc z říše úvah, ale o již realizovaný projekt, který na místě stojí a finalizuje se před nasazením do ostrého provozu. Tvůrci zdůrazňují také vlastní řídicí systém, který jejich specialisté vyvinuli. Ten bude samostatně celý park řídit a jeho úroveň se podle sdělení zástupců firmy dá srovnat se systémy, které v oblasti jaderné energetiky řídí jaderné elektrárny.
„Je tu jednoznačná výhoda proti jiným dosavadním projektům, které musely mít instalované ty nesmyslné mařiče energie a v případě, kdy bylo elektřiny vyrobeno nadbytek, de facto tu energii vypouštěly do vzduchu,“ uvedl generální ředitel společnosti KATEMO Viktor Furman.
Součástí projektu je největší bateriové úložiště v České republice. „V první etapě do konce roku 2025 zahrnuje FVE 41,8 MWp a BESS o kapacitě 42 MWh a výkonu 35 MW. Ve druhé etapě bude kapacita úložiště navýšena na 130 MWh s tím, že instalace zbylých kontejnerů baterií bude dokončena do října 2026.“ Má se jednat o nejmodernější bateriové úložiště na trhu v podobě 11 kontejnerů s bateriovými články CATL a glykolovým chladicím systémem. Samozřejmostí podle sdělení společnosti KATEMO je důraz na kybernetickou bezpečnost dle směrnice NIS2.
Na projektu se z pozice strategického partnera podílí Česká spořitelna, která poskytla značnou část financování. Má se jednat o jeden z největších úvěrů, jaké byly ve střední Evropě poskytnuty. První fáze elektrárny vyšla na 1,2 miliardy a spořitelna se měla podílet zhruba třemi čtvrtinami se splatností na 20 let s tím, že firma předpokládá splacení v násobně kratší době.
Projekt největší solární elektrárny a bateriového úložiště je otevřen i veřejnosti a studentům. „V místě parku bude otevřený také energetický showroom, kde bude mít veřejnost možnost seznámit se s nejnovějšími hi-tech technologiemi v oblasti výroby, akumulace a řízení elektrické energie. Jednáme o spolupráci s ČVUT a pro studenty budeme organizovat dny otevřených dveří.“
Celý park vzniká na místě, které by nemělo jiné využití. „Jde o navážku z 50. nebo 60. let na místě bývalé těžby uhlí, je tam nestabilní jílové podloží nevhodné pro výstavbu a pochopitelně to není půda, kde by bylo možné zemědělsky hospodařit. Využili jsme místo, kde by jinak nevzniklo vůbec nic,“ zdůraznili zakladatelé společnosti.
autor: Radim Panenka