Na obranu Janka Kroupy vyrazil i jeho otec, bývalý předseda ODA. Burcuje k obraně veřejnoprávních médií

Zaměstnanci kritizují Reného Zavorala za jeho vystupování v souvislosti s reportážemi Janka Kroupy o hospodaření koncernu Agrofert na pozemcích s nevyjasněnou strukturou vlastníků. Píše to server ČeskéNoviny.cz.

Zavoral totiž ve středu Kroupovy reportáže na zasedání Rady Českého rozhlasu zkritizoval. Podotkl, že byly nevyvážené a neobjektivní. Následně se ozvali zaměstnanci veřejnoprávního média, kteří Zavorala nešetřili a podepsali rovnou petici, jež s jeho postojem nesouhlasí. Podepsaly ji více než dvě stovky lidí.

Zaměstnanci mimo jiné uvádějí, že slova generálního ředitele lze vnímat jako zastrašování. Žádají mimo jiné etickou komisi rozhlasu, aby reportáže zhodnotila. Za svého kolegu se postavili například Lucie Výborná, Jan Bumba, Radek Kedroň či Barbora Tachecí. Sám Kroupa je počtem podpisů překvapen.

„Mrzí mě, že někteří zaměstnanci Českého rozhlasu zveřejnili ve svém prohlášení ze dne 1. 2. 2018 obvinění, která musím odmítnout a ohradit se proti nim,“ uvedl Zavoral v reakci na petici. Zároveň dodal, že všechny zpravodajské a publicistické příspěvky byly odvysílány či napsány a zveřejněny a on odmítl v drtivé většině bodů stížnost společnosti Agrofert. Vyjadřoval se prý pouze ke kvalitě zpracování a nechal si v listopadu vypracovat analýzy. Jedna z nich pak prý potvrdila jeho pochybnosti. Zaměstnanci následně zpochybňují to, že ředitel, i když měl k dispozici tři analýzy, vybral tuto jednu účelově, z níž citoval vybrané pasáže.

Kroupa se pak do Zavorala pustil za jeho podlézavé chování vůči premiérovi Andreji Babišovi (ANO). „Novinář, který hájí objektivitu své rozhlasové reportáže o chování oligarchy vůči nekompetentnímu hodnocení ředitele, prý nadřazuje své ego nad zájmy rozhlasu. Pan ředitel se patrně domnívá, že by se oligarcha mohl naštvat a ředitele sesadit, což rozhodně není v zájmu ředitele ani Českého rozhlasu. Mohl by zrušit veřejnoprávní charakter rozhlasu a dosadit si do něj nového ředitele, který zajistí, že bude sloužit jeho zájmům a nebude o něm vysílat nepříznivé reportáže,“ poznamenal pak k celé kauze Daniel Kroupa.

„Stávající ředitel se svým rozhodným vystoupením proti egoistickému novináři prozíravě pokusil zachránit veřejnoprávní rozhlas tím, že dal oligarchovi najevo svou připravenost zajistit, že rozhlas bude sloužit jeho zájmům i bez zbytečných legislativních změn,“ řekl dále bývalý předseda ODA, jenž také podotkl, že není jisté, zda se nyní podaří uchránit veřejnoprávní média pod oligarchickou vládou. „Pan ředitel se však nemusí obávat. Svým vystoupením si nadějné vyhlídky zajistil,“ uzavřel Kroupa.

Celý příspěvek Daniela Kroupy:

autor: vef