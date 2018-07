Na palici. Darebáci a tuneláři se smějí slušným lidem. Rozhodnutí soudu je regulérní výsměch do tváří poškozených. Zeman a Babiš promluvili k H-Systemu. A toto nám řekli čeští politici

Anketa Je rozhodnutí Nejvyššího soudu ohledně podvedených klientů firmy H-System správné? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 4282 lidí

„Tento rozsudek, spolu s osvobozujícím rozsudkem v kauze OKD, a dalšími rozsudky, vyvolává vážné pochybnosti jak o kvalitě, tak o lidskosti našeho soudního systému,“ citoval Ovčáček Zemana. Dodal, že prezident je připraven setkat se s Šámalem a „diskutovat na toto téma“.

„Určitě je to nespravedlnost,“ řekl v souvislosti s H-Systémem premiér Andrej Babiš.

Ústavní stížnost a Evropský soud pro lidská práva

ParlamentníListy.cz se dotázaly politiků, co si o tom myslí. Podle velké části politiků rozhodnutí soudu postrádá zdravý selský rozum, někteří ale míní, že by prezidentovo prohlášení mohlo ohrozit nezávislost soudů.

Předseda KSČM a místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip nás odkázal na své vyjádření. „Dlouho očekávaný rozsudek Nejvyššího soudu ve věci vystěhování obyvatel domů a bytů družstva Svatopluk, který řešil krizi způsobenou trestnou činností odpovědných osob společnosti H-System, je velmi špatnou zprávou pro princip právního státu v naší zemi. Zvítězil úřad (konkursní správce) nad občany, kteří se vlastními prostředky a silami zasloužili o dostavbu svého bydlení. S takovým rozhodnutím nelze souhlasit. Očekáváme, že dotčení občané a jejich právní zástupce v nejkratší možné době podají ústavní stížnost, se žádostí o odklad vykonatelného rozhodnutí, a využijí i další možnosti, včetně případných příštích kroků – žaloby u Evropského soudu pro lidská práva, s důrazem na princip spravedlivého procesu,“ poradil poškozeným Filip.

„Někdy se s trochou nadsázky říká, že k soudu si nechodíme pro spravedlnost, ale pro rozsudek. Tento bonmot však zřejmě v daném případě bohužel platí doopravdy. Podle mého názoru rozhodnutí soudů nesmí být v rozporu s elementární spravedlností. A to, zda je něco spravedlivé, či nikoli, dokáže většina lidí vycítit intuitivně. Řídí se přitom tradicemi a dlouhodobými zvyklostmi ve společenském životě. A z těchto pravidel by také měli vycházet nejenom zákonodárci při tvorbě zákonů, ale také soudy při jejich interpretaci. Je všeobecně známé, že síla zákonů nesmí spočívat pouze v sankcích za jejich porušení, ale zejména v přesvědčení každého jednotlivce o všeobecné prospěšnosti dodržování těchto zákonů. To však v tomto konkrétním případě není možné po nikom žádat. Proto je buď špatný soud, který uvedený rozsudek vynesl, nebo je špatný zákon, který soud ke špatnému rozhodnutí donutil. Jediný, kdo zákony vytváří a zároveň vymáhá jejich dodržování, je stát, a proto je také stát za tuto nespravedlnost zodpovědný,“ říká místopředseda ČSSD a poslanec Jaroslav Foldyna.

„Detaily kauzy H-System neznám. Mám pouze informace z médií, takže věc nemohu posoudit úplně objektivně. Z laického hlediska se mi ale rozhodnutí nejvyššího soudu jeví jako nespravedlivé a odporující zdravému selskému rozumu. Hnutí ANO Andreje Babiše spravuje Ministerstvo spravedlnosti, pod které soudnictví spadá, bezmála pět let. Prezident Zeman je ve vysoké politice téměř třicet let. Byl předsedou sněmovny, předsedou jednobarevné vlády, které neomezené vládnutí garantovala ODS, a druhé volební období je hlavou státu. Kritiku kvality českého soudnictví ze strany Babiše a Zemana tedy vnímám jako přiznání jejich vlastního selhání a neschopnosti tento stav zlepšit,“ vyjádřil se pro ParlamentníListy.cz místopředseda KDU-ČSL a poslanec Ondřej Benešík.

„Vzhledem k tomu, že neznám text rozsudku a ani průběh kauzy, nemohu se k tomu vyjádřit. Představitelé státní moci by ale měli být zdrženliví vůči soudům – nepřísluší jim jejich práci posuzovat,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz čestný předsed TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg.

„Kauza H-System je jedním z největších podvodů v dějinách ČR, po kterém zůstávají lidem, kteří byli napáleni, pouze oči pro pláč. Na celém případu je vidět, že i přes obrovské množství zákonů, které v České republice existují, je vymahatelnost práva pro obyčejné občany neskutečně tristní. Až žalostně trapná. Proto je třeba se zasadit o reformu soudního sytému. Naše hnutí SPD již delší dobu prosazuje vymahatelnou odpovědnost za práci soudců a časové omezení jejich mandátů, které by pravidelně obhajovali. Také je potřeba, aby se právní sytém co nejvíce zjednodušil, jelikož v dnešní době se v něm nevyznají ani někteří právníci, natož pak běžní občané,“ vyjádřil se místopředseda poslaneckého klubu SPD Radek Rozvoral.

Celý případ H-Systém je jedna velká zlodějina, kterou dopustily polistopadové vlády!

„Celý případ H-System je jedna velká zlodějina tehdejší doby, kterou dopustili polistopadové vlády! Je velmi nešťastné, že se nyní media zajímají jen o zhruba 60 poškozených a dalších více než 1000 je nezajímají. Ti čekají více než 20 let na aspoň část peněz, o které přišli. Je tragédii doby po listopadu 1989, že byla zničena důvěra občanů v právo a předvídatelnost soudního rozhodnuti. Peníze nahradily morálku a spravedlnost! Pokud chce někdo definici kapitalismu, tak zde je,“ podnotknul místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar.

„Jak jsem psal na svém Facebooku – některá rozhodnutí soudu jsou na palici, mám-li to napsat slušně. Formalistické a pozitivistické právo válcuje přirozeně-právní přístup a cit pro spravedlnost. K soudu se u nás nechodí pro spravedlnost, ale pro rozsudek,“ říká poslanec ANO Patrik Nacher.

„Je zbytečné si něco myslet. To nikoho v systému, kdy jedinou mírou hodnot jsou peníze, štvaní lidí proti sobě, strašení návratem komunistů, lépe Putinem, nezajímá. Jenom bych podotkl, že ‚osmičkový rok‘ ještě není u konce a že může být pořádně horko, dokonce ještě větší než teď v létě. Lidi to totiž už pochopili a přestává je to bavit. A druhá poznámka – vzpomeňme si na ‚Kliniku‘ nebo na ‚farmářku‘ Havránkovou. Kolem nich státní exekutiva zlehka našlapovala a tady budou stěhovat oběti státem trpených podvodníků. Děkuji panu prezidentovi za jasné pojmenování stavu české justice a věřím, že se ledy, tedy oběti dají do pohybu,“ uvedl senátor SPO Jan Veleba.

„Před nedávnem jsem viděla film. Tam hlavní aktér říká, že je velký rozdíl mezi spravedlností, právem a zákonem. Srovnává to s láskou, manželstvím a sexem. Případ klientů H-Systému ukazuje, že spravedlnost je pošlapávána zákonem a právem. Protože takových případů přibývá, bude asi nutné se vrátit na začátek systému. Právo musí sloužit spravedlnosti, ne se nad ní povyšovat. Pokud tomu tak nebude, půjde o závažné selhání demokracie. Lidé chtějí spravedlnost, ne zhůvěřilou moc práva. V historii po takovém stavu obvykle nastupovala diktatura. A to si opravdu nepřeji,“ podotkla senátora ČSSD Božena Sekaninová.

„H-System je kulišárna od začátku. Bohužel toto je jeden z mnoha důsledků. Nezmění na tom nic prezident, ani premiér,“ myslí si senátor ODS Jaroslav Zeman.

V této zemi je mnoho zákonů a málo spravedlnosti

„Je neuvěřitelnou katastrofou, že jsme od roku 1989 zabředli do takovéhoto právního marasmu, že právně je rozsudek správně, ale lidsky zcela špatně! Když si někdo 2x anebo 3x koupí byt a nakonec po 20ti letých právních bitvách se musí do měsíce vystěhovat a nemá zastání, je to lidská tragédie. Je potřeba změnit a zjednodušit právní prostředí, které by sloužilo k větší vymahatelnosti práva v zájmu našich občanů! Včerejší šokující rozsudek v kauze H-Systému, kde nejvyšší soud nařídil vyklizení domů jejich podvedeným klientům, potvrzuje jednu zásadní věc. V této zemi je mnoho zákonů a málo spravedlnosti. Málo spravedlnosti pro lidi, kteří nemají v peněžence miliony,“ uvedl člen předsednictva SPD a poslanec Radovan Vích.

„Dnes se darebáci, jako jsou tuneláři OKD, smějí slušným lidem a vymahatelnost práva je pro obyčejné lidi nepřekonatelný problém. Naše hnutí SPD prosazuje časové omezení mandátu soudce a jeho vymahatelnou odpovědnost za práci. Ostatní politické strany to však odmítají. Právo je nutné zjednodušit, neboť pro běžného člověka je naprosto nepochopitelné. Každý rozsudek by měl odpovídat nejen dobrým mravům, ale měl by v sobě obsahovat také ohled na obyčejnou lidskou spravedlnost,“ dodal Radovan Vích.

„Považuji za neštěstí pro ČR, že (trestně stíhaný) premiér opakovaně zpochybňuje náš soudní systém. A teď se k této populistické kritice připojil i prezident. Je mi také líto těch lidí z Horoměřic, ale přečtěte/poslechněte si vyjádření soudců Kydalky a Krčmáře. H-System je smutný příběh, ale opakované a veřejné zpochybňování soudů od vrcholných politiků je ještě smutnější,“ myslí si senátor ODS Tomáš Jirsa.

„Zeman má máslo na hlavě, tak ať teď mlčí! Jeho spolupracovník Šlouf si chodil pro peníze do H-Systemu. A Babiše ty lidi nezajímají. Nijak jim nepomůže. Jsou to jen nesmysly, co říká,“ reagoval europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

„O kvalitě a nepředvídatelnosti soudních rozhodnutí se vede diskuse již dávno, i ve sněmovně. Na rozdíl od nás lékařů nenesou soudci žádnou zodpovědnost za svá rozhodnutí. Vlastně se to týká všeobecně všech orgánů činných v trestním řízení,“ myslí si poslanec ANO Pavel Plzák.

„Je mi upřímně líto rodin, které se dostaly do této strašné situace. Rozum to nebere. Pokud ale chceme být i nadále právním státem, je třeba postupovat právní cestou. Garance demokracie je mimo jiné v přísném rozdělení moci výkonné, zákonodárné a soudní, jak už ví žáci na základní škole. Jakékoli politické zásahy do konání moci soudní jsou v právním státě nepřijatelné,“ míní poslankyně ČSSD Alena Gajdůšková.

Naše justice neslouží spravedlnosti. Vyřeší to pouze radikální změna

„Pojem spravedlnost má v tomto případě dvě roviny. Tou první je ta lidská a tady říkám, že je to vůči těm lidem nespravedlivé. Tou druhou je ta soudní a tam bez znalosti věci chci věřit, že soudy neporušily zákony. Úlohou státu je hledat taková opatření, aby občan věřil ve spravedlnost jako takovou. To se v tomto případě zatím evidentně nepodařilo. Těch touto kauzou postižených lidí je mi upřímně líto a chci věřit, že toto poslední rozhodnutí je nepřivede k jejich unáhleným a někdy nevratným krokům,“ vyjádřil se poslanec KSČM Zdeněk Ondráček.

„Považuji to za velmi podivné a zarážející, co je v této zemi možné,“ reagoval senátor ODS Jiří Burian.

„Případ H-Systemu opět v plné nahotě ukázal, že naše justice neslouží spravedlnosti a oprávněným zájmům občanů, ale je v hluboké krizi, kterou vyřeší pouze radikální změna systému, kterou hnutí SPD proazuje,“ říká poslanec SPD Jan Hrnčíř.

„Tento případ je klasickou ukázkou soudnictví obecně. Jen co je striktně psané v zákoně, ale mnohdy postrádající zdravý lidský rozum,“ reagoval poslanec ANO Rostislav Vyzula.

„Ano, je to obrovská nespravedlnost a tragédie pro poctivé občany této země, kteří jsou dnes opět jako jediní těmi, kteří opět přišli o svůj poctivě nabitý majetek. Je to lidská tragédie na úrovni tunelování bank, kampeliček, privatizace bytů OKD a všech těch podvodů a zlodějin minulých dekád. To i s povodní se lze ‚smířit‘, protože přírodě neporučíme. Tady selhal systém, který měl chránit ty poctivé a místo toho se postavil proti nim. Zodpovědnost nesou ti, kteří vytvořili takové zákony, které takovéto justiční legální nespravedlnosti dodnes umožňují. A lhůta na vystěhování? Tak to už je regulérní výsměch do tváří poškozených,“ zlobí se poslanec SPD Lubomír Volný.

„Oba mají pravdu. Je to výrazně nespravedlivé. S těmi lidmi velmi soucítím. Avšak je to též nespravedlivé i pro ostatní, kteří byli H-Systémem podvedení. Veškerou škodu by měli uhradit ti, kdo ji způsobili, tedy pan Smetka a spol.,“ reagoval senátor ČSSD Vladimír Plaček.

„Uznávám, že toto je nyni velice obtížně řešitelný problém. Buď uspokojit všechny poškozené pomerně, nebo ponechat stávající stav, kdy lidé zůstanou ve svých bytech a ostatní nedostanou vlastně nic. Já osobně bych zvolil také tu druhou variantu, obdobně asi jako prezident Zeman. I když je mně jasné, že je to spravedlnost polovičatá. Celá tato kauza se ale musí do budoucna stát mementem v podstatě lidsky dysfunkčniho a právně děravého kapitalistického systému, kdy je možno poměrně jednoduše obrat lidi o poslední úspory, a to bez náhrady,“ říká poslanec KSČM Jiří Valenta.

„Myslím si, že je to pravda. Právo by nemělo být nelidské!“ reagoval na výroky prezidenta a premiéra poslanec ANO Miroslav Janulík.

„Souhlasím s oběma názory,“ reagoval poslanec ANO Milan Brázdil.

Družstvo pokračovalo v započaté stavbě na pozemcích H-Systému

ČTK informormovala, že Nejvyšší soud rozhodl, že družstvo Svatopluk musí do měsíce od právní moci vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích u Prahy. Vyhověl tím dovolání správce konkurzní podstaty společnosti H-System Josefa Monsporta. V minulosti pražské soudy žalobu správce zamítly, mimo jiné pro rozpor s dobrými mravy. Nejvyšší soud dospěl k opačnému závěru.

Jak uvedla ČTK, družstvo Svatopluk tvoří někteří bývalí klienti H-Systému, kteří si po pádu firmy svépomocí byty dostavěli. Nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů jsou ale podle NS absolutně neplatné. Družstvo pokračovalo v započaté stavbě na pozemcích H-Systému. V podstatě tak prý investovalo do cizího majetku.

Správce chce nemovitosti zpeněžit ve prospěch všech někdejších klientů vytunelované firmy H-System. Rozhodnutí o vyklizení se týká 60 rodin. Obyvatelé na rozsudek reagovali prohlášením, že se nevystěhují, na jiné bydlení nemají peníze a navíc jeden měsíc je na sehnání náhradního ubytování prý málo.

