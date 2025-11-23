Kovářová se hádala se Ševčíkem o rozpočtu. Takto to dopadlo

„Vůbec se nepočítá, že počet nezaměstnaných za poslední rok této strašné vlády vzrostl o 50 tisíc,“ soptil ekonom a poslanec za SPD Miroslav Ševčík před kamerami CNN Prima News. „Byli jste nejhorší vláda!“ bušil Ševčík do poslankyně Věry Kovářové (STAN) a poslance Jana Bartoška (KDU-ČSL). Ani Kovářová, ani Bartošek si to však nenechali líbit. Ševčík však nešetři ani prezidenta Petra Pavla. „My nejsme ani v království, aby král říkal, jak to bude, ani nejsme v režimu nějaké vojenské junty. Zatím,“ vypálil.

Kovářová se hádala se Ševčíkem o rozpočtu. Takto to dopadlo
Foto: Screen CNN Prima News
Popisek: V nedělní Partii na CNN Prima News se sešli poslanci Ševčík, Nacher, Kovářová, Bartošek

V druhé hodině nedělní Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News diskutovali Věra Kovářová (STAN), Patrik Nacher (ANO), Miroslav Ševčík (za SPD) a Jan Bartošek (KDU-ČSL).

Nacher hned začal mluvit o státním rozpočtu a konstatoval, že nová koalice zjistila hrůzné věci. „Ta zjištění jsou podle mě šokující!“ nechal se slyšet. Konstatoval, že peníze chybí v resortu dopravy, v resortu zdravotnictví i v resortu školství.

„Tam chybí např. peníze na dofinancování fondů z EU,“ přisadil si Ševčík s tím, že „resortu práce sociálních věcí chybí 32 miliard. A vůbec se nepočítá, že počet nezaměstnaných za poslední rok této strašné vlády vzrostl o 50 tisíc,“ soptil Ševčík. A hned dodal, jak chce postupovat teď. „Já teď budu postupovat tak, jak se dohodneme na rozpočtovém výboru a co bude nejvýhodnější pro naše lidi,“ pravil Ševčík.

Kovářová okamžitě oponovala, že „státní rozpočet jako celek je v pořádku“ a každý, kdo to chtěl zjistit, mohl si to ověřit od září. „Ale to, že chyběly peníze ve Státním fondu dopravní infrastruktury, to se vědělo,“ poznamenala Kovářová.

Ševčík Kovářové vmetl, že tato vláda, nyní v demisi, „je opravdu nejhorší, protože jste zadlužili republiku o jeden bilion a 200 miliard,“ soptil Ševčík s tím, že se musí šetřit a nekupovat „předražené tančíky Leopardíky“, nekupovat „nesmyslné předražené F-35,“ zuřil Ševčík.

„Nemluvte tady o armádě, které nerozumíte!“ žádal na to konto Bartošek Ševčíka. Česko podle Bartoška potřebuje posílit svou obranyschopnost, a to platí i o strategických mostech či o železničních komunikacích.

Ševčík připomněl, že nákup F-35 kritizovali v Portugalsku, ve Španělsku, v Nizozemí i v dalších zemích.

Moderátorka Tománková poté obrátila pozornost k tématu střetu zájmů Andreje Babiše (ANO). Nacher zdůraznil, že „Andrej Babiš dosud není ve střetu zájmů, neboť nebyl jmenován premiérem“.

Bartošek řekl, že Babiš by měl uznat, že střet zájmů u něj existuje, a že by měl veřejně říct, jak tento střet zájmů vyřeší.

Ševčík se pustil do prezidenta Petra Pavla. „My nejsme ani v království, aby král říkal, jak to bude, ani nejsme v režimu nějaké vojenské junty. Zatím,“ nechal se slyšet Ševčík.

Nacher poté znovu zopakoval, že „podle zákona Andrej Babiš prozatím není ve střetu zájmů“.

Bartošek však pokračoval ve slovní kanonádě. „Mně to připomíná situaci, kdy slovenský premiér Robert Fico na tiskové konferenci dostával od novinářů otázky, které mu byly nepříjemné, a tak pořád říkal další, další, další. A já se obávám, abychom se nedostali do stejné situace,“ vyjádřil svou obavu Bartošek. A zároveň tvrdil, že „z pohledu zákona může být (ve střetu zájmů) už poslanec, který na jedné straně podniká, a na straně druhé může jako poslanec spoluutvářet zákony této země“.

Nacher prohlásil, že rodící se opozice bude Andreje Babiše kritizovat, ať předvede cokoli.

Tady se ozvala Věra Kovářová: „Pan kolega Nacher vychází z toho, jak příšerně se chovala dosavadní opozice, kdy na byť sebelepším zákonu nenechala nit suchou. My budeme rádi, když premiér Babiš vyřeší svůj střet zájmů, protože to nebude ohrožovat čerpání dotací v České republice.“

Celou diskusi uzavřel poslanec Miroslav Ševčík zvoláním: „Bude legrace!“

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/porady/partie

autor: Miloš Polák

