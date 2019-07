Na policii vzít molotov, nabádala anarchistka v průvodu menšin. U soudu se rozčilovala, že nepochopili nadsázku

„Dívka, která se označuje za anarchistku, nesla transparent s textem ‚Fuck gender, take a molotov, burn the police‘ (podle policejního překladu Zas*aný gender, vezmi si molotov, zapal policii),“ připomíná server Aktuálně.cz. S transparentem se aktivistka fotila a snímky pak oběhly i sociální sítě.

„Vědomě nabádala další osoby k násilnému jednání vůči policii za použití Molotovových koktejlů,“ uvedl kriminalista v usnesení o zahájení trestního stíhání. Podle kriminalisty je možné, že text souvisel s policejní akcí Fénix, díky které policie zadržela několik lidí. V reakci na akci docházelo k zapalování policejních vozů.

Celá zpráva zde.

Aktivistka popírá, že by chtěla podnítit trestný čin upalování policistů. „Jsem anarchistka a přála bych si svět bez policie. Text transparentu jsem ale myslela tak, aby policie byla zrušena. Ne však násilnou cestou. Byla to nadsázka, kterou ale policisté nepochopili,“ uvedla a snažila se vysvětlit anglický výraz „Burn the police“. Výraz podle ní znamená „zapal policii“. „A policie není ani policista, ani policejní auto, a dokonce ani policejní stanice. Policie je instituce, nehmotná věc, kterou zapálit nejde,“ dodala. To, že je její text spojován s akcí Fénix, ji překvapilo.

„Loňského pochodu se obžalovaná účastnila ještě jako sedmnáctiletá. Souzena je tedy jako mladistvá, i když nyní je už plnoletá. Dívka soud požádala, aby jednal veřejně. Soudkyně to ale odmítla s tím, že veřejné projednání by nebylo v zájmu obžalované,“ uvádí server Aktuálně.cz s tím, že jednání bylo tedy neveřejné. Média a veřejnost budou moci být přítomny v soudní síni až na vyhlášení rozsudku. Ten by měl být znám 28. srpna.

Průvod hrdosti gayů, leseb, bisexuálů, translidí (LGBT) Prague Pride Parade loni Prahou prošel 11. srpna za účasti několik desítek tisíc lidí. Pochod je tradičně součástí festivalu Prague Pride na podporu sexuálních menšin.

Psali jsme: Lesbičky, homosexuálové a bisexuálové chtěli pro svůj průvod 460 000 korun. To, jak dopadli u vedení Prahy, zaskočilo i nás Režisér Strach: Evropu rozložila „posraná politická koreknost“. K Halíkovi do kostela jsem přišel jednou a místo útěchy jsem dostal politické kázání Politička od Svobodných se rozjela: Většina společnosti se má přizpůsobit menšinám. Anomáliím. A když ne, dostane nálepku. A Prague Pride... „Spoustu lidí to naštve, spousta se odhlásí. Ale mně je to jedno.“ Martin Jaroš se takto vyjádřil k Prague Pride

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: sla