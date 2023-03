Na to budete šetřit, důchodci, 12 let: Soupis zbraní pro armádu

12 let. Tak dlouho bude podle analytika v oblasti zbraní Petra Markvarta trvat, než tisícovka uzmutá na valorizaci důchodů zaplatí za všechny „válečnické choutky“ Fialova kabinetu. Spočítal totiž cenu přezbrojování a modernizace české armády, tedy cenu za letadla a stíhačky, tanky, transportéry, houfnice, drony a vrtulníky. „Stali jsme se krmelcem všech na úkor vlastního obyvatelstva. Tak, šup, do toho, máte na co vydělávat!“ vzkazuje ironicky Markvart.

reklama

Anketa Jakou školní známkou hodnotíte prezidentství Miloše Zemana? 1 16% 2 63% 3 7% 4 7% 5 7% hlasovalo: 6525 lidí

Jsou to jednak stíhačky americké provenience F-35. Markvart pochybuje o smysluplnosti nákupu, vzhledem k tomu, kolik zemí je už má objednané a jak pomalá je výroba. Podle analytika dojde k jejich dodání nejdříve za devět let a plné operační schopnosti dosáhne ČR s letouny dokonce za 12 let. Do té doby bude podle něho používat gripeny. A v roce 2035 budou F-35 už 35 let staré.

„A vojenské mocnosti se budou vyzbrojovat letouny typu NGAD (F-X a PCA) nebo FCAS šesté generace,“ dodává Markvart. Vzhledem k tomu, co všechno je potřeba pro provoz letounů, vyčíslil cenu za 24 stíhaček na 250 miliard korun. „Jo, abych nezapomněl – možnost zapojení domácího průmyslu je rovna nebo se blíží nule – pohovor se soudruhy z Lockheedu na toto téma mám za sebou naživo,“ doplnil.

Dále jsou to bojová vozidla CV90. Zde je Markvart mnohem přívětivější. „Projekt byl vyhodnocen a (asi správně) zadán BAE Systems Haegglunds. Z hlediska zapojení domácího obranného průmyslu je zakázka skutečně dobře strukturována a jistě přispěje k záchraně státního podniku VOP CZ i k rozvoji dalších účastníků programu,“ míní a dodává, že cena je sice drahá, ale v porovnání s tím, co by se platilo za horší německé či španělsko-rakouské „srágory“ ještě dobrá. Celkem se má jednat o 42,7 miliardy korun za 210 vozidel, výcvik, zbraně i infrastrukturu.

Fotogalerie: - Atomové zbraně v Brdech

Pak jsou tu tanky, kterých má být celkem 50 a má se jednat o Leopardy 2A7+. I zde Markvart uznává tento tank jako kvalitní a srovnatelný s konkurencí. Ale ani zde se neušetří, celkem bude 50 tanků dle analytika stát 18,5 miliardy Kč a k tomu se bude muset pořídit ještě munice, což vyjde na dalších 7 či 8 miliard.

Po tancích je zde dělostřelectvo. Francouzská houfnice Caesar. Ty mají v počtu 52 kusů vyjít na 7 miliard, ovšem u dělostřelectva je podstatný dostatek munice, která bude stát víc než houfnice. Tj. 8,5 miliardy.

Kromě toho by měla česká armáda dostat také vrtulníky UH-1 Y/Z, z nichž některé už letos. Markvart je u této zakázky kritický: „Celková cena kontraktu je 14,6 mld. Kč (635 mil. USD). Z toho vychází neuvěřitelná jednotková cena 1,2 mld. Kč (cca 52 mil. USD) za vrtulník BEZ MUNICE A ZBRANÍ. Američané tedy rychle přispěchali s tím, že nám dodají ‚zdarma‘ dalších osm starších vrtulníků (6 ve verzi útočné a 2 ve verzi víceúčelové). Zaplatíme tedy ‚pouze‘ náklady na jejich modernizaci, které mohou snadno dosáhnout 50 % jednotkové ceny, tedy dalších téměř 5 mld. Kč.“

A stejně kritický je i u dronů, kde si prý Ministerstvo obrany po dlouhém váhání vybralo „nejstarší, nejporuchovější a necertifikovatelný stroj“ typu Heron I. „Který po několika nepříjemných nehodách nesmí létat v Izraeli, ani v Indii, která je jeho největším uživatelem,“ podotýká. Drony budou prý stát 1,5 miliardy korun, ale podle Markvarta je zde tlak na to, aby MO zakázku zrušilo a nakoupilo americké drony MQ-9, které jsou větší, těžší a hlavně dražší.

Jako poslední zmiňuje Markvart letadla pro transport bojové techniky. „Více a více je patrné, že pořízení letounů C-295 nebyl nejšťastnější tah. Malá kapacita, malý průřez trupu ani dosah letounu nejsou vhodné pro přepravu vojenských vozidel ani materiálu. Jedná se spíše o letoun, vhodný pro výsadky živé síly nebo taktickou přepravu,“ kritizuje nejčerstvější nákup. Proto podle něho bude nutné pořídit tři až čtyři transportní letouny a v rámci možností tento nákup vyjde na 8 miliard korun. Minomety, protivzdušnou obranu a další plánované výdaje Markvart nepočítá.

Fotogalerie: - V jaderném reaktoru

Velice hrubou matematikou pak přepočítává, za jak dlouho ušetřená tisícovka vynásobená počtem důchodců zaplatí tyto vojenské výdaje.

„Právě jsme důchodcům sebrali 1000 Kč za měsíc, tedy 12 000 Kč za rok krát 2,4 mil. důchodců se rovná necelých 29 mld. Kč ročně (cca 1,3 % rozpočtu). A teď přichází ten konečný souhrn ‚nosných projektů‘ v rezortu obrany a co nám to koupí:

Ad 1. F-35 – celkem 250 mld., tedy 3 letouny za rok, tzn. za osm let je to doma;

Ad 2. CV90 – celkem 43 mld., tedy 143 vozidel. Tedy přesně rok a půl okrádání důchodců;

Ad 3. Leopard 2A7+ – celkem 18 mld., tedy projekt bez munice je zaplacen už za 7 měsíců, s municí asi za 10 měsíců;

Ad 4. Caesar – celkem 7 mld., tedy 3 měsíce na celý projekt bez munice, 6 měsíců s municí;

Ad 5. Vrtulníky – celková cena 20 mld. za 20 vrtulníků znamená, že důchodci vrtulníky zaplatí za 8 měsíců;

Ad 6. Drony – malý projekt i pokud by se jednalo o americké MQ-9, důchodci to dají za měsíc;

Ad 7. Dopravní letoun – i toto je pro důchodce legrace – za tři měsíce to máme.“

To vede analytika k jedinému závěru: „Při nutném souběhu všech těchto projektů, budou čeští důchodci, okradení o to, co si poctivou prací naspořili, financovat válečnické choutky Fialova kabinetu pouze necelých 12 let!“ Dodává, že je mnoho dalších způsobů, jak tyto peníze získat. Ale také řada dalších „nutných“ výdajů, např. za vakcíny, na finanční pomoc Ukrajině a také za drahé energetické suroviny. „Stali jsme se krmelcem všech na úkor vlastního obyvatelstva. Tak, šup, do toho, máte na co vydělávat!“ vzkazuje Petr Markvart závěrem.

Psali jsme: „Lhali jste. Podvedli jste lidi.“ Bystroň zboural Bundestag. Šlo o Ukrajinu Překvapení. Odborník proslavený Ukrajinou o ČT, Nově a Primě Rusové používají i nářadí z 1. světové. Bachmut jen tak nedobydou Fiala bez oponenta v ČT: Populisté, extremisté ve Sněmovně. Demonstrace? Žádný pád vlády. A pokud Pavel vetuje...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama