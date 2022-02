Anketa Který z nedávných lídrů SSSR či Ruské federace byl nejlepší? Gorbačov 4% Jelcin 0% Putin 93% Medveděv 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 7169 lidí



Nejnovější Durhamův spis hovoří o možném střetu zájmů v souvislosti s právníkem kampaně Clintonové Michaelem Sussmannem, jenž je obviněný ze lhaní FBI.



Sussmann FBI při předkládání dokumentů, jež měly spojovat Trumpa s Kremlem, řekl, že nepracuje ve prospěch Clintonové, čímž se měl lhaní dopustit.

Ze spisu Johna Durhama týkající se tohoto případu podle serveru Insider vyplývá, že měly být právě prostřednictvím právního zástupce Clintonové podávány nabídky technologickým společnostem, aby infiltrovaly Trumpovy servery v Trump Tower a získaly tak materiál, který by šel použít ke spojení exprezidenta s Ruskem. Fotogalerie: - Rozlučka s Trumpem

Záznamy ukázaly, že Sussman v rámci kampaně Clintonové svou práci na obvinění ze spolupráci Trumpa a ruské banky Alfa bank opakovaně účtoval. Podílet se spolu s ním na této záležitosti měli i další lidé včetně kybernetických výzkumníků a řady zaměstnanců internetových společností.



Do případu měl být zapojený i technologický manažer, který podle Durhamova spisu požádal výzkumníky, aby „vytěžili internetová data a vytvořili ‚závěr‘ a ‚narativ‘ spojující tehdejšího kandidáta Trumpa s Ruskem“. Fotogalerie: - Trump vs. Hillary

Durham tvrdí, že Sussman pracoval jménem nejméně dvou klientů, kampaně Clintonové a právě tohoto technologického manažera, když svá tvrzení ohledně Trumpa předával FBI.



Trump v sobotu uvedl, že Durhamův spis poskytuje „nezpochybnitelný důkaz“, že jeho kampaň a prezidentský úřad „špehovali agenti placení kampaní Hillary Clintonové ve snaze rozvinout zcela vykonstruované spojení“.



„Jedná se o skandál, který je svým rozsahem a velikostí mnohem větší než Watergate, a ti, kteří se na této špionážní operaci podíleli a věděli o ní, by měli být trestně stíháni,“ dodal též s přirovnáním k aféře Watergate spojené s Richardem Nixonem. V „dřívějších dobách“ by se podle Trumpa podobný zločin v Americe trestal smrtí. Fotogalerie: - Trump for president

Ti, kteří byli prostřednictvím špehování poškozeni, by měli podle Trumpa dostat odškodnění.

The latest pleading from Special Counsel Robert Durham provides indisputable evidence that my campaign and presidency were spied on by operatives paid by the Hillary Clinton Campaign in an effort to develop a completely fabricated connection... pic.twitter.com/jaERtmhDER