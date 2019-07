Na vesnici mizí hospody, obchody, pošty... Kandidát na šéfa TOP 09 z ČT oslovil venkov

TOP 09 se připravuje na podzimní volbu stranického vedení. Mnozí členové strany mluví o tom, že tentokrát to bude skutečně boj, nikoliv dopředu jasný výsledek. Moderátor Daniel Takáč proto přivítal ve čtvrtečním Interview na ČT24 senátora a kandidáta na předsedu TOP 09 Tomáše Czernina. Ptal se jej například také na to, zda půjde TOP 09 vstříc liberálnímu, nebo konzervativnímu voliči a zda půjde za lidmi z měst či z venkova.

Tomáš Czernin má ambice být předsedou TOP 09, pokud bude zvolen, prozradil, jaké bude jeho první zásadní politické rozhodnutí. „Je načase pro jednotlivé obory najít odborníky a sestavit stínovou vládu,“ upřesnil Czernin, co by rád inicioval.

Členové TOP 09 potřebují podle Czernina zcela jistě nový náboj a nový elán. Od dob, kdy TOP 09 vznikla, se situace v zemi prý hodně změnila. „Nikdo netušil, že se zemi bude snažit uchvátit oligarcha, země je značně zanedbaná,“ zdůraznil Czernin, co mu vadí.

Nemyslí si, že by TOP 09 byla vyloženě špatně vedena, ale přišel prý čas na změny. „Vyzývala mě k tomu dlouho řada členů TOP 09, myslí si, že já jsem tím správným člověkem, který by ji měl vést,“ pousmál se senátor, který se považuje za zastánce autentického konzervatismu. „Je to konzervatismus založený na evropských hodnotách, v poslední době se strany snaží ten konzervatismus přivlastnit, ale spojují ho s nezdravými jevy, jako jsou populismus, rasismus a xenofobie,“ zamračil se Czernin, podle jehož názoru jde o jevy, které jsou neslučitelné s evropskými tradicemi.

„Já se domnívám, že konzervatismus je solidarita a umění kompromisu. Že jsem konzervativní, ale v žádném případě neznamená, že odmítám nové věci,“ upřesnil Czernin. O konzervativního voliče usiluje však více stran, proč by si tedy volič měl vybrat právě TOP 09, které se v poslední době příliš nedaří? „My jsme opravdu jediná jasně proevropská konzervativní strana, to je potřeba zdůrazňovat,“ podotkl kandidát na předsedu TOP 09 s tím, že jeho strana nabízí program, který je odpovědný a zameřený na budoucnost.

„V současnosti se tu ukazují takové jevy, že se kupují hlasy voličů za peníze, které jsou určené pro budoucnost naší země, která už začíná být opravdu zanedbaná, zejména na poli vědy a výzkumu či infrastruktury,“ všímá si Czernin, jenž se obává, že pokud to bude tímto stylem pokračovat, tak nás veselá budoucnost nečeká.

Takáč ale nad Czerninovými slovy jen mávl rukou. „To, co říkáte vy, mi tu říkají všichni ostatní politici. Pořád nevidím ten důvod, proč by měli voliči házet do urny lístek s názvem TOP 09,“ vypálil moderátor. „Já myslím, že co říkám, dokazuji i svým hospodářstvím, můj otec jej převzal zdevastované a my to celé budujeme pro příští generace,“ popsal Czernin, jakým způsobem chce dělat i politiku.

Pustil se do kritiky současné vlády, které vyčítá, že zrušila všechny reformy. „Zrušila je bez náhrady a bez vize, týká se to třeba penzijní důchodové reformy, zdravotnictví, investic do školského systému a vědy,“ dal za příklad Czernin a podotkl, že je tu toho opravdu hodně, co je potřeba udělat.

Rád by se prý obrátil více na venkov, kde TOP 09 teď podporu příliš nemá. „Lidé na venkově ztrácejí důvod tam žít, život tam se jim stále jen ztrpčuje. Stát by měl občanovi pomáhat, vytvářet pro něj servis, a ne ho vodit a šikanovat,“ okomentoval Czernin mizející hospody, obchody a rušení pošt na vesnicích. „Lidé chtějí mít stát jako partnera, a ne jako někoho, kdo jim linkuje budoucnost,“ míní Czernin, který chce venkovské voliče posílit, ale nechce zanedbat ani ty městské.

Není toto však liberální přístup? „Jsme konzervativní strana a zástanci liberálních postojů, konzervatismus není žádné sprosté slovo,“ řekl jasně senátor.

Nezapomněl zmínit, že si velice ve své kandidatuře váží podpory obou zakladatelů TOP 09, tedy jak Miroslava Kalouska, tak Karla Schwarzenberga. „K oběma mám rozdílný vztah, Schwarzenberga znám od mládí, měl na mě vliv v dospívajících letech, s tatínkem byl od peřinky kamarád, navštěvoval jsem ho o prázdninách,“ přiblížil jejich vztah.

Reagoval také na Kalouskovo prohlášení, že mu bude v případě zvolení plně k dispozici – neznamená to prý, že přes něj bude řídit TOP 09, jak přemítal Takáč. „Já jsem dostatečně samostatný a lidi, kteří mě znají, to dobře vědí. Já umím praštit do stolu, nemám zapotřebí být něčím maňáskem,“ ujistil Czernin na závěr.

