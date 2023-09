Na zakázku. Celé jinak. Po show Koudelky a spol. vážná sdělení

reklama

Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI), který vznikl loni v době covidu, má získat od státu skrze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 563 milionů korun pro cca 150 pracovníků. Věnuje se mimo jiné válce na Ukrajině, klimatické změně, genderovým tématům a „boji proti populismu“.

„Covid ukázal, že nenadálé události typu pandemie kladou závažné nároky na společenské obranné mechanismy a vyžadují efektivní reakce ze strany veřejných politik. K jejich zvládání nestačí medicínský výzkum. Také sociální vědci musí přispět svou expertízou,“ představuje institut na jeho webových stránkách jeho vědecká ředitelka Klára Šeďová.

Bude výzkum placený z peněz daňových poplatníků probíhat na politickou objednávku? V živém facebookovém vysílání Společnosti pro obranu svobody slova vystoupil Petr Šourek z projektu Mainstream, který aktivity SYRI dlouhodobě mapuje.

„Byla ta taková zvláštní turbověda, kdy třeba ti vědci zjistili, že děti jsou tlusté, že prostě tloustnou stále víc. Tak si tedy položili pár otázek, čím by to tak mohlo být, a tím ten článek končil,“ říká o „výzkumné činnosti“ státem placeného institutu analytik Šourek.

„Tak jsme tedy zjišťovali dál, jak je to celé organizované a jak k vynikajícím vědeckým výsledkům ti naši skvělí, excelentní pracovníci docházejí. A to slovo ‚excelentní‘ říkám schválně ironicky, protože oni jedou pod grantovým programem pro vědu a inovace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, který se jmenuje Excellence, a oni jsou tam schovaní v kapitole 5.1, která se věnuje výzkumu třeba vlajkařství ve vědě. Takže oni jsou tam tak jako schovaní pod onkologií, která pobírá samozřejmě mnohonásobně větší prostředky,“ pokračuje Šourek, který výzkumníky SYRI charakterizuje jako „přidružené společenské a humanitní badatele“.

„Ono je to celé schované v Národním plánu obnovy, což je opravdu neskutečný balík peněz,“ vysvětluje s tím, že na stránkách Národního plánu obnovy člověk tyto aktivity ovšem těžko najde. „Je to tam takové zametené,“ podotýká Šourek.

Činnost SYRI lze podle něj označit za „předplacenou vědu.“

„To znamená, že ti vědci dostanou takový bianco šek nebo carte blanche, tedy obnos peněz, se kterým mohou nějakým způsobem zacházet… A ta předplacená věda funguje tak, že oni intenzivně komunikují s politickou reprezentací, co by se tak mohlo hodit, co by bylo dobré zkoumat,“ vysvětluje Šourek.

„A tohle by bylo všechno zajímavé ve chvíli, kdyby u nás jsme měli nějakou nezávislou akademickou sféru, která by si takříkajíc dělala, co by chtěla, měla by nějakou velkou svobodu bádání a ti politici by se na ně takzvaně nemohli dočuchat. Ale musíme si říct, že to máme přesně naopak. Naši vědci spíš nadbíhají politikům dlouhodobě a snaží se jaksi zavděčit různými tématy, a tady v tom případě ta jejich snaha se zavděčit je ještě vystupňována tím, jak je to celé organizované,“ míní analytik projektu Mainstream.

Šourek dále rozebírá historické kořeny vzniku tohoto specifického modelu spolupráce vědy a politiky v Česku. „Historicky tohle vzniklo tak, že nejsilnější byl ten impulz za vlády Topolánka, který se pokusil o centrální defunding české vědy. Zejména Akademie věd se to pokusila potom nějakými programy obejít a to SYRI je vlastně takový poslední výrůstek tady té snahy získat ještě jednou ty peníze na ten výzkum, který už beztak děláme, nebo případně dělat něco, čím bychom byli zvlášť užiteční,“ vysvětluje Petr Šourek.

Novinář jako jeden z výtvorů činnosti SYRI připomíná jeho nedávný výzkum veřejného mínění, jenž měl ukázat, nakolik je veřejnost náchylná vůči „konspiracím a dezinformacím.“ Institut podle řady kritiků formuloval otázky a hodnotil odpovědi tak, aby zastánci legitimních opozičních názorů byli vykresleni jako vyznavači konspiračních teorií. Pokud respondent například projevil sympatie k Rusku, nebo naopak záporný vztah k masové migraci z Afriky či nesouhlas s přijetím Istanbulské úmluvy, byl v rámci výzkumu hodnocen jako jedinec podléhající „konspiracím a dezinformacím.“

„Zase tady byla zřejmě snaha se zavděčit,“ usuzuje Šourek. „Já bych řekl, že se z toho už stala skoro taková státní doktrína České republiky, podle které za všechno, co tady je špatně, můžou záškodníci a dezinformátoři, takže je potřeba nějakým způsobem zjistit, jak ti dezinformátoři působí na naši veřejnost. A pak se do toho vrhl na politickou objednávku institut SYRI,“ dodává Šourek.

Šourek se ve vysílání rovněž vyjádřil k nedávnému tvrzení ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky o tom, že jakýsi ruský agent údajně platil nejmenovaným tuzemským osobnostem za šíření ruské propagandy. Koudelkova slova prý příliš neodpovídají realitě. „To, co vyprávěl pan Koudelka včera, se mi vůbec nelíbí. Jakože nejvyšší vedení Ruské federace nějakým způsobem přímo instaluje nějakého agenta přímo u nás. To je krajně podezřelá situace, protože v Rusku se to dělá úplně jinak; toto financují různí oligarchové, kteří se tím chtějí zavděčit kremelskému carovi,“ domnívá se Šourek. Na stejné konferenci v Poslanecké sněmovně jako Koudelka přitom mluvila i Martina Klicperová-Baker z Psychologického ústavu Akademie věd, která se podílí na výstupech SYRI.

Petr Šourek se vedle zkoumání činnosti SYRI také dlouhodobě věnuje aktivitám zadluženého „bojovníka s dezinformacemi“ Františka Vrabela, podílníka firmy Semantic Visions, která v době covidu pracovala pro stát.

„Semantic Visions pojaly svůj boj na covidové národní frontě jako speciální operaci v rámci boje s ruskými dezinformacemi. Z jejich výstupů je vidět, že všechno staví na zcela chybné úvaze, že cokoli se jim podaří najít na webech, které šíří ruskou propagandu, je ruská propaganda i mimo tyto kanály. Nazývat tohle ‚sémantickou analýzou‘ je výsměch sémantice a celé lingvistice,“ konstatoval již dříve Šourek na adresu Františka Vrabela a jeho firmy.

Psali jsme: Koudelkovo „bububu“ s ruským agentem? Vážné pochyby. Něco totiž neřekl Že je tu nová totalita? Špatný výklad, poučil Rakušan. Poslanec ODS předčítal citáty Fialy. A pak Koudelka vybalil ruského agenta „Bojí se, že prohrají. Proto chtějí korespondenční volby.“ Politolog o vládě Zadlužený „prodavač mlhy“ Vrabel dál „bojuje s dezinformacemi“. Spolek se ho nezbavil

