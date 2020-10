Na záznam mluvit nebudu. Můj šéf je Babiš. Prymulův „dozor“ se dostal pod ruku novináři

reklama

Seznam Zprávy zveřejnily rozhovor s marketingovým expertem hnutí ANO Markem Hančem. Ten byl zachycen v reportáži Seznamu Zprávy Neboli, kde nesl nelibě to, že je natočen na ministerstvu zdravotnictví a působil jako Babišův dozor u Prymuly. Hanč působil dříve jako poradce primátorů Prahy Pavla Béma či Bohuslava Svobody. Dále měl působit u ministra průmyslu Jana Mládka. V poslední době je ovšem v marketingovém štábu kolem Andreje Babiše.

Na ministerstvu dle svých slov působí 32 dní, tedy od nástupu ministra Prymuly. „Vždyť jste tam působil i za ministra Vojtěcha,“ zareagoval autor článku Jiří Kubík. „Ne, ne, ne. No tak my máme ten systém takový, že jako pomáháme ministrům průběžně. Já jsem dostal na starost zlepšení komunikace,“ odpověděl Hanč.

Dále se tázal, zda je to off the record, tedy mimo záznam, na což Kubík reagoval slovy, že rozhovor je on the record, tedy na záznam. To však Hanč nechtěl, prý mají v týmu pravidlo, že o této práci nemluví. „Neznáme se, já vás vnímám, že vás čtu, ale chci říct jednu věc. Za těch pár dnů se podařilo dost věcí. Měli jsme naplánováno řešit dezinformace, tiskovku na toto téma, oslovení Jakubů Jandů (šéf centra Evropské hodnoty, pozn. red.), kteří nám dost pomáhali, Jakubů Kalenských (analytik dezinformačních kampaní, pozn. red.). Měli jsme připravenou velkou kampaň. Myslím, že se ta komunikace výrazně zlepšila,“ myslí si marketingový expert.

Poté se reportér tázal na to, proč zůstává v utajení a proč se snažil bránit v reportáži Václava Dolejšího, aby byl v záběru. Prý je to kvůli tomu, že mají pravidlo, že nemají být vidět. Přiznal též, že je placen hnutím ANO a pomáhá ministrům za ANO. Kvůli krizové komunikaci též suploval práci tiskového aparátu, který se teprve ustanovoval.

Není ani prý zákulisním hráčem, který tahá za nitky. Vyvrátil i spekulaci, že by stál za schůzkou Prymuly a Faltýnka. „Ale možná je chyba, že jsem se měl zeptat ministra, kam jede. Ale jak říkám, nemám potřebu být vidět, nemám potřebu se prodávat na trhu, jak skvělou práci dělám, nebo nedělám,“ dodal.

Jeho šéfem má být přímo Andrej Babiš. „No, a není to pak těm ministrům proti srsti, že tam mají de facto špiona?“ ptal se redaktor. „No, já nevím. Já jsem tady nepůsobil... Ale bavíme se off record?“ tázal se opět Hanč. Kubík odpověděl, že by s ním rád mluvil normálně, na což Hanč odpověděl, že to asi nepůjde, jelikož nemá povolení od šéfa a nemá potřebu vystupovat veřejně.

