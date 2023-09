Nabídl jsem zemi cestu k úspěchu, říká Fiala. Až lidé uvidí, jak to vláda zvládla, budou mít lepší náladu

Na kritiku Hospodářské komory a dalších podnikatelských sdružení, které označily Česko za skanzen, kterému ujíždí vlak, reagoval v rozhovoru pro deník Blesk premiér Petr Fiala (ODS). Podle všeho to ale vidí jinak a prohlásil, že naopak nabídl České republice cestu, jak zajistit, abychom byli úspěšnou zemí. To bylo ale konfrontováno s pohledem do předkládaných rozpočtů s poměrně jasným vyzněním: „Snít můžeme jít zase jinam“.

„Nedělejme si velké iluze, jsme ve velkém průšvihu, vlak nám ujíždí. Hrozí, že zůstaneme skanzenem. Nesmíme si zastírat současný stav věcí, byť může být taková pravda bolestná a nepříjemná,“ prohlásil třeba prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček, někdejší místopředseda ODS pro server SeznamZprávy.cz.

Podle tohoto zdroje chtějí požadované změny podnikatelé zavést rychle a jako vzor uvádějí Polsko, jež za posledních 10 let postavilo 2800 kilometrů nových dálnic, zatímco Česko jen 142 kilometrů.

Na slova o skanzenu, kolapsu a chybějící vizi reagoval premiér České republiky Petr Fiala (ODS) v rozhovoru pro deník Blesk tím, že si je této situace vědom, ale nepoužil by tak dramatická slova.

„Ale že nám trošku ujíždí vlak a že stojíme na nějaké křižovatce a musíme se rozhodnout, kam půjdeme, to je pravda. To jsem sám pojmenoval ve svém programu Restart Česka a nabídl jsem i vizi,“ je si svým jistý Fiala, který ještě dodal, že jeho vláda úspěšně vyvedla zemi z krize a on sám nabídl České republice cestu.

„Nabídl jsem cestu České republice, jak zajistit, abychom byli úspěšnou zemí, abychom reagovali správně na všechny výzvy. Jsem přesvědčen, že moje vláda v čele s ODS dobře provedla naši zemi velkými krizemi, kterým jsme byli vystaveni, a že před námi je teď období, které bude pozitivnější. Ale jen tehdy, pokud se začneme věnovat dlouhodobým strukturálním změnám,“ dodal premiér.

Jenže ne všichni s ním souhlasí v tom, že vládní „Restart Česka“ přinese kýžené ovoce.

Podle serveru E15.cz je problém v tom, že shrnutí dobře známých faktů, na kterých je těžko co rozporovat, a jejich zabalení do motivačního balíčku s mašličkou samo o sobě nestačí.

„Je těžké pominout, že je Petr Fiala dnes především politik s výrazně omezenou dobou spotřeby, která aktuálně čítá dva roky se čtyřletou opcí. A to značně nejistou,“ dodává zmíněný server ještě k tomu, že Fiala má na své vize velmi omezenou dobu a ty tak mohou vyznívat na prázdno.

To, že doba jeho vládnutí nemusí reálně překročit dva roky, naznačuje i poslední průzkum CVVM, který upozornil na rekordní nedůvěru vlády. Té podle něj věří jen 25 procent voličů a nevěří celých 73 procent. Navíc nedůvěra ve Fialovu vládu vzrostla podle dat z průzkumu skokově k horšímu.

„Myslím si, že máme dělat to, co děláme,“ je si premiér jistý svojí cestou.

„Já nikdy průzkumy nekomentuju. Ale nepodceňuji to, že lidé jsou po třech letech různých krizí – covid, energie, inflace – unavení a mají obavy o budoucnost. A to se projevuje i v tom, že nevěří všem našim krokům,“ uvedl dále v rozhovoru pro Blesk s tím, že jediné, co lidi přesvědčí, je, že uvidí, že ty věci fungují.

„Až uvidí, že jsme zvládli inflaci a klesají ceny některých základních věcí, že dáváme do pořádku hospodářství, že dokážeme dodržet snížené deficity, tak zase budou mít lepší náladu. Nejsme ani v půlce volebního období,“ vyjmenoval Fiala segmenty, na které se spoléhá, nicméně ve spoustě z nich stále figuruje Česká republika aktuálně na posledních místech evropských žebříčků, což naznačuje, že minimálně některé kroky Fialovy vlády svoje ovoce zatím nenesou.

Sám premiér se tedy musí obracet na občany s tím, co si myslí, že se mu naopak povedlo.

Výše zmíněný server E15.cz to shrnul takto:

„Petr Fiala jako politik pro další dva roky hledá cestu, jak prodat to lepší z vládnutí svého kabinetu. Proto zmiňoval zahraniční politiku nebo zvládnutí migrační výzvy. Mluvil o strategických investicích, nutně v řádech stamiliard, spíš bilionů korun. Neřekl, kde na ně vezmeme,“ analyzuje server Fialovu vizi restartu České republiky a přidává i svůj názor na to, jak je tento restart reálný s tím, že si pomohl citací z jiného aktuálního článku.

„Ministerstvo financí předložilo vládě návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 252 miliard korun. Návrh počítá s poklesem výdajů ve většině rozpočtových kapitol. Nejvíc stát vydá, tak jako každý rok, na takzvaných mandatorních výdajích,“ uzavírá citovanou pasáž E15.cz a naznačuje, že žádný slibovaný restart se zřejmě konat nebude.

„A snít můžeme jít zase jinam,“ dodává ještě na vysvětlenou.

