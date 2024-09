Nadace na pomoc Ukrajincům. Otevírali Hřib a Rakušan. Peníze ale skončily úplně jinde

Státní zástupce obžaloval z dotačního podvodu zakladatele nadace Help Ukraine Vladimira Gergela. Ten měl podle státního zástupce zpronevěřit dotace ve výši několika desítek milionů, které byly původně určené na integraci ukrajinských uprchlíků. Ministerstvo školství na integraci uprchlíků dalo nadaci Help Ukraine dotace ve výši dvaceti milionů.

Peníze z ministerstva měly sloužit na výuku češtiny pro děti uprchlíků, přičemž podmínkou bylo, že kurzy nebudou platit rodiče dětí. Nadace ale podmínku nesplnila a za výuku vybírala od rodičů poplatky. Navíc neproplácela lektorům a vychovatelkám jejich práci.

Policie odhalila, že z první dotace ve výši patnácti milionů odeslal Gergel dva miliony na účet své matky. Poté vybral z účtu v hotovosti šest milionů korun a hned poté zaplatil osm milionů za koupi pražského bytu. Policie v rámci vyšetřování později koupený byt i podíl v bytovém družstvu zajistila.

Za Vladimirem Gergelem jdou i další podezřelé aktivity, zjistili Reportéři ČT. V dubnu 2022, kdy vznikla nadace Help Ukraine, uzavřel Gergel smlouvu s ruskou firmou Stella Z. Ze smlouvy plyne, že nadace obdržela z firmy 100 milionů korun. Panuje podezření, že přes nadaci Help Ukraine si ruská společnost prala peníze. Stella Z údajně angažovala mladíka, který měl jako bílý kůň převést 100 milionů na nadaci, čímž mělo dojít k praní špinavých peněz, popsala reportáž České televize.

Anketa Ohrožuje vláda Roberta Fica demokracii na Slovensku? Ohrožuje 6% Neohrožuje 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15609 lidí napsala k tomu Česká televize.

Komunitní centrum, které užívala nadace Help Ukraine, postavila společnost Passerinvest spolu s městskou částí Prahy 11. A právě Praha 11 do prostor pozvala nadaci Help Ukraine.

„Na základě trojstranné smlouvy mezi společností PASSERINVEST GROUP, a.s., nadačním fondem Help Ukraine a městskou částí Praha 11 se provozovatelem centra stal předmětný nadační fond a městská část se v rámci avizované pomoci zavázala nést od 1. 7. 2022 na dva roky náklady na spotřebu elektrické energie, vody a provoz kanalizace v objektu centra,“ píše k tomu městská část Prahy 11 a popsala další podporu, kterou poskytla nadaci. „Aby bylo centrum schopné účinně reagovat na potřeby ukrajinských maminek a jejich dětí, poskytla rovněž městská část Praha 11 nadačnímu fondu Help Ukraine dotaci ve výši 50 000 Kč na nákup matrací a ostatních věcí nezbytných pro zajištění odpoledního spánku dětí v centru.“

Po odvysílání reportáže pořadu Reportéři ČT se od nadace Help Ukraine i Vladimira Gergela Praha 11 distancovala. Učinila tak k 1. listopadu 2022. „Vedení městské části Praha 11 dále deklaruje, že s prošetřovanými aktivitami pana Gergela ani obchodních společností zmíněných v reportáži nemá městská část nic společného a tímto se od nich jednoznačně distancuje. V tuto chvíli již zároveň městská část podniká kroky vedoucí k možnosti změny provozovatele Komunitního centra Roztyly tak, aby nemohlo dojít k ohrožení dobrého jména městské části a znehodnocení dosavadní pomoci, kterou se Praha 11 již od samého počátku války na Ukrajině snaží ukrajinským občanům poskytovat,“ stojí v prohlášení Prahy 11.

Vladimir Gergel veškerá odhalení reportáže ze závěru roku 2022 popřel, zkonstatoval, že dotační peníze byly skutečně použity, jak bylo domluveno. „Tyto nepřesné a nepravdivé informace uveřejněné Českou televizí v reportáži nadační fond poškozují, a proto se proti nim musí důrazně ohradit. Zároveň zváží případné další právní kroky,“ napsal Gergel v reakci na distanc ze strany Prahy 11. V dopisu popřel, že by měl cokoliv společného se společností Stella Z.

Celou anabázi sdílela na sociální síti i ukrajinská geopolitická analytička Olga Bazova. „Ukrajinci podvádějí své vlastní lidi, co je nového?“ napsala k tomu.

The Czech prosecutor's office has charged the founder of the Help Ukraine foundation, Vladimir Gergel, with possible theft of funds for refugees from Ukraine.



The foundation received a grant of 20 million Czech crowns from the Czech Ministry of Education last year. The funds… pic.twitter.com/3euVrk9nx9