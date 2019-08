Nadával jí. Pak se s ní sešel a bylo to jinak. Promlouvá aktivistka za slušnost na internetu

Tereza Hronová je administrátorkou skupiny. Angažuje se také v Člověku v tísni. Své zkušenosti vylíčila pro iRozhlas. „Je nás 13 administrátorů a moderátorů, což jsou nejaktivnější členové. Máte takzvané služby a hlídáte diskuse. Chodíte se koukat, kde se co děje, jestli je někde nenávistná diskuse. V případě, že takovou najdete, dáte vědět ostatním členům a vyzvete je k tomu, aby šli debatovat,“ popisuje náplň své činnosti. Anketa Jakou školní známkou zatím hodnotíte činnost současné vlády Andreje Babiše? 1 26% 2 54% 3 4% 4 6% 5 10% hlasovalo: 4097 lidí

Cílem skupiny je prý debatovat slušně, aby mezi nenávistí a vulgarismy byly vidět i normální komentáře, díky nimž se lidé nebudu bát vstoupit do debaty ze strachu, že se na ně svalí lavina nadávek, když vyjádří svůj názor. „Je to opravdu důležité, protože Facebook tvoří nový veřejný prostor pro debatu, formují se tady názory. Proto je důležité do toho vstupovat, aby se zde neobjevovaly jen extrémní názory a nebylo to zkreslené,“ tvrdí Hronová a dodává, že když člověk píše nenávist na internet, často si neuvědomuje, že na druhé straně čte komentáře někdo reálný a že se ho to týká. „Je to úplně stejné, jako bychom se bavili v hospodě. Možná i horší,“ tvrdí. Jaká je reakce na činnost skupiny si čtenář dovede představit. Prý existuje organizovaná skupina, která se snaží iniciativu zesměšnit tím, že také používá hashtag #jsmetu.

Ty, kdo ji na internetu uráželi, se Hrobová rozhodla konfrontovat v dokumentu Českého rozhlasu. „Hejt není názor. A proto jsem natočila audiodokument pro Český rozhlas. Oslovila jsem asi 50 lidí, kteří mě vyhejtovali na Facebooku. Tři z nich souhlasili s osobním setkáním. Jak to dopadlo, uslyšíte už brzo. S Ivanem Studeným už se blížíme do finále!“ ohlásila na svém profilu.

Setkání s diskutérem se prý obávala. Údajně ji potom, co souhlasil s rozhovorem na mikrofon, požádal o erotické fotky. Takže nakonec k setkání přizvala i dramaturga pořadu. Muž pod přezdívku Ozy nakonec přišel, uvádí Hronová, i když prý nechtěl prozradit své pravé jméno. Hronová si připravila tištěnou diskuzi, jež se odehrála pod facebookovým příspěvkem České televize na téma mezinárodního dne Romů. Zde měl diskutér označit administrátorku #jsmetu za ženské přirození.

„V parku na lavičce spolu zkoušejí vést stejnou debatu, ovšem teď už se Ozy vyjadřuje úplně jinak. Od romských oslav se společnou konverzací dostanou k politice, evropských dotacících, i když mají oba rozdílné názory, ani jednou nepadne sprosté slovo nebo urážka. Ke konci rozhovoru se Ozy omluví za svoje předchozí vyjádření na sítích a přiznává, že kdyby se znali, tak by reagoval jinak,“ píše iRozhlas.

