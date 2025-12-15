Hřib (Piráti): Ivan Bartoš byl jediný, kdo v minulé vládě deagrofertizoval veřejnou správu

Nejvyšší správní soud dnes potvrdil, že Andrej Babiš byl ve střetu zájmů a zakázky pro holding Agrofert byly přiděleny nezákonně. Rozsudek zároveň potvrzuje správnost postupu Ministerstva pro místní rozvoj, které pod vedením Ivana Bartoše jako jediné resortní pracoviště zahájilo a úspěšně dokončilo vymáhání nezákonně vyplacených prostředků.
„Nejvyšší správní soud dnes jasně řekl, že Andrej Babiš byl v minulém období jakožto premiér ve střetu zájmů. Zakázky a dotace, které Agrofert roky získával, tak byly nezákonné a je namístě peníze vymáhat zpět. Jde o zásadní rozsudek i proto, že jediný, kdo reálně v minulé vládě deagrofertizoval veřejnou správu, byl Ivan Bartoš. Kdyby ostatní ministři postupovali stejně důsledně, měl by stát ve svém rozpočtu o 7,5 miliard navíc a my bychom Andreji Babišovi nemuseli tisknout QR kódy.Takhle se brání veřejné peníze,“ okomentoval předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
V aktuálním případě přišly školy, obce, kraje a další veřejné instituce o 43 milionů korun, protože na základě nepravdivých čestných prohlášení manažerů Agrofertu zadaly zakázky společnosti spojené s Andrejem Babišem. Dnešní rozsudek jasně ukazuje, že tyto instituce byly uvedeny v omyl a staly se oběťmi nezákonného jednání.
Podle Pirátů je verdikt dalším důkazem, že střet zájmů Andreje Babiše měl systémové dopady na veřejné finance, a že je nezbytné pokračovat v důsledném vymáhání neprávem vyplacených peněz. Ministerstvo vedené Ivanem Bartošem jako jediné z celé vlády dovedlo vymáhání peněz do konce. Kdyby ostatní resorty postupovaly stejně, měl by stát podle dřívějších výpočtů o 7,5 miliardy korun více.
„Jsem rád, že soud potvrdil správnost našeho postupu. Jde o férovost a dodržování zákona. Školy, obce a další instituce přišly kvůli nepravdivým prohlášením Agrofertu o desítky milionů. Pokud by byly ostatní rezorty stejně důsledné, nemuseli bychom se ještě dva měsíce po volbách ptát, jestli teda ministerstvo zemědělství začne vymáhat peníze, jak slíbilo,“ připomněl Ivan Bartoš dopis, kterým se před několika dny obrátil na Marka Výborného.
Piráti se dlouhodobě věnují odhalování neprávostí spojených s čerpáním dotací holdingem Agrofert a bojují proti střetu zájmů. Europoslankyně Pirátů Markéta Gregorová se navíc obrátila na Evropskou komisi s dotazem, aby komise objasnila, zda Agrofert může dál čerpat dotace poté, co Babiš přišel s tím, že údajně střet zájmů vyřeší. Aby se předešlo dalším možným miliardovým škodám.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV