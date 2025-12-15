Výborný (KDU-ČSL): Nemáme se za co stydět

15.12.2025 11:10 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k funkci ministra zemědělství.

Výborný (KDU-ČSL): Nemáme se za co stydět
Foto: Hans Štembera
Popisek: Marek Výborný

Po bezmála dvou a půl letech se dnes uzavírá moje mise na Ministerstvu zemědělství.

Když mě Marian Jurečka a předsednictvo KDU-ČSL v květnu 2023 oslovili s otázkou, zda bych se tohoto úkolu nezhostil, přišlo mi to jako bláznivá myšlenka. Po nelehkém rozhodování jsem to ale přijal jako velkou výzvu a zároveň odpovědnost vůči KDU-ČSL, vládě i celému sektoru zemědělství. Děkuji za tuto zkušenost.

Na prvním místě ale děkuji mojí rodině a dětem, které mě v tom všem nezištně podporovaly.

Upřímně přiznávám, že jsem měl obavy, jak si s tímto složitým resortem poradím. Své práci jsem se snažil věnovat maximum energie a úsilí. Bylo to náročné období plné kritických okamžiků – od demonstrací zemědělců, přes povodně v roce 2024, až po složitou nákazovou situaci kolem SLAKu či ptačí chřipky. A k tomu mnoho dalších výzev: legislativa, vyhlášky, náročná vyjednávání v EU i každodenní setkávání se zemědělci, potravináři a dalšími partnery.

Vždy jsme se snažili maximálně otevřeně komunikovat a hledat ta nejlepší možná řešení. Děkuji svému skvělému týmu na Ministerstvu zemědělství i odborné komisi v KDU-ČSL. Jmenovat jednotlivce nemohu, určitě bych na někoho zapomněl. Bez jejich práce a spolupráce bychom to nezvládli.

Jsem přesvědčen, že svému nástupci Martinovi Šebestyánovi předávám konsolidovaný resort v solidní kondici, na naši práci může dobře navázat. Přeji mu, aby se mu dařilo zemědělce spojovat, podporovat celý sektor i zpracovatele potravin, hájit rozvoj venkova a nezapomínat ani na zásadní výzvy v oblasti lesního a vodního hospodářství.

Loučení má být i o ohlédnutí. A jsem přesvědčen, že se nemáme za co stydět, jak na resortu “rozvoje venkova”, tak ve vládě jako celku. Díky Petru Fialovi, Markétě Pekarové Adamové, Vítu Rakušanovi a všem dalším kolegům. Byť to mnozí nevidí, podařil se velký kus práce a naši zemi předáváme v solidní kondici a s dobrými předpoklady dalšího rozvoje.

Mé další kroky se nyní plně soustředí na práci v Poslanecké sněmovně a odpovědnost vůči KDU-ČSL. Ze zemědělství ale neutíkám. Jako člen zemědělského výboru se budu i nadále aktivně podílet na jeho směřování, stejně jako se budu věnovat oblasti školství a vzdělávání, která je mi velmi blízká.

Na závěr chci říct jedno: jsme lidé chybující. Za všechny situace, kde se něco nepovedlo nebo kde bylo možné zvolit jiný přístup, se upřímně omlouvám. Ještě jednou děkuji svému týmu i všem, s nimiž jsem měl tu čest spolupracovat. Byla to pro mě velká zkušenost a často i velká radost.

Bylo mi velkou ctí!

Mgr. Marek Výborný

  • KDU-ČSL
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Velký skok. Ale vzad.“ Dnes končí Fialova vláda
Pavel chce moralizovat Turka? Ševčík vytáhl fakta
To není jen „bolest zad“. Problémy Turka očima odborníka
Prasklo to. Hřib a 7 let „utajovaný“ pomocník. Nacher je v šoku

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KDU-ČSL , Ministerstvo zemědělství , vláda , Výborný

autor: PV

Ing. Karolína Kubisková byl položen dotaz

Nebezpečné látky

Dobrý den, nemyslíte, že by tu nebezpečné látky nevznikaly nebo aspoň nebyli tak vyhledávané, kdyby se legalizoval třeba prodej marihuany, jak navrhují Piráti? Podle mě není marihuana horší než třeba alkohol, a legalizace je cesta, jak trh pak do značné míry regulovat a hlídat.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Pomerančová kůra je oranžovou prevencí zákeřné rakovinyPomerančová kůra je oranžovou prevencí zákeřné rakoviny V určitém věku riziko rakoviny přirozeně klesáV určitém věku riziko rakoviny přirozeně klesá

Diskuse obsahuje 9 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Výborný (KDU-ČSL): Nemáme se za co stydět

11:10 Výborný (KDU-ČSL): Nemáme se za co stydět

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k funkci ministra zemědělství.