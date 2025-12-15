Jste rádi, že je Babiš premiérem?
Justin Logan, ředitel obranných a zahraničněpolitických studií v Cato Institute však konstatoval, že tenhle návrh vlastně nic nemění. „Tohle s věcmi vůbec nepohne,“ prohlásil expert, jehož citovala agentura Reuters. Členství Ukrajiny do NATO stejně už dlouho nebylo realistické, uvedli Logan a Andrew Michta, profesor strategických studií na Floridské univerzitě.
Naproti tomu Brett Bruen, bývalý poradce pro zahraniční politiku v Obamově administrativě a nyní vedoucí konzultační společnosti Global Situation Room, označil ukrajinský ústupek za „významný a podstatný“. Proč je podstatný? Podle Bruena je to především kvůli tomu, že Zelenskyj ukazuje ochotu k ústupkům, když Moskva není ochotna udělat ústupek vůbec žádný. „Otázkou je, co Zelenskyj dostal na oplátku za to, že ustoupil od poměrně pevného slibu daného ukrajinskému lidu?“ zeptal se Bruen.
Podle serveru Axios z americké strany zaznělo, že Washington jisté bezpečnostní záruky poskytnout může.
„Chceme Ukrajincům poskytnout bezpečnostní záruku, která nebude na jedné straně bianco šekem, ale na druhé straně bude dostatečně silná. Jsme ochotni ji poslat do Kongresu k hlasování,“ řekl americký úředník agentuře Axios.
Vzhledem k tomu, že USA a někteří evropští partneři nepodporují snahu Ukrajiny o vstup do NATO, Kyjev místo toho usiluje o bilaterální záruky „podobné článku 5“ od USA, evropských zemí a dalších partnerů, poznamenal.
Kremelský poradce Jurij Ušakov uvedl, že Moskva dosud nepřezkoumala ukrajinské a evropské revize mírového plánu, ale dodal, že „pravděpodobně nebudou konstruktivní“ a Rusko bude „důrazně protestovat“, pokud budou provedeny jakékoli změny. Ušakov zdůraznil, že Moskva je odhodlána v územních otázkách trvat na svém.
Zelenskyj se obává, že Rusko poruší své slovo a rychlým tahem vojensky obsadí území případně opuštěná ukrajinskou armádou. To by se rovnalo kapitulaci ukrajinské armády. „To nepřijmeme,“ řekl v neděli listu Bild vysoce postavený ukrajinský zástupce.
