A Zelenskyj začal ustupovat. Nový vývoj

15.12.2025 8:18 | Zprávy

„Tohle s věcmi vůbec nepohne,“ zhodnotil aktuální krok Volodymyra Zelenského Justin Logan, ředitel obranných a zahraničněpolitických studií v Cato Institute. Narážel na Zelenského sdělení, že Ukrajina nemusí vstupovat do NATO. A z americké administrativy přišla odpověď. Ukrajinský prezident mezitím narýsoval jednu červenou linii.

Na Ukrajině se pomalu završuje čtvrtý rok ruské agrese. Rusové na Ukrajině dál tlačí na obránce na frontě i na civilisty v zázemí. A mezitím pokračují jednání o míru. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se po jednáních v Berlíně nechal slyšet, že Ukrajina sice trvá na tom, že chce bezpečnostní záruky, aby si Rusové případnou další válku rozmysleli, ale Ukrajinci nemusejí vstupovat do NATO.

Justin Logan, ředitel obranných a zahraničněpolitických studií v Cato Institute však konstatoval, že tenhle návrh vlastně nic nemění. „Tohle s věcmi vůbec nepohne,“ prohlásil expert, jehož citovala agentura Reuters. Členství Ukrajiny do NATO stejně už dlouho nebylo realistické, uvedli Logan a Andrew Michta, profesor strategických studií na Floridské univerzitě.

Naproti tomu Brett Bruen, bývalý poradce pro zahraniční politiku v Obamově administrativě a nyní vedoucí konzultační společnosti Global Situation Room, označil ukrajinský ústupek za „významný a podstatný“. Proč je podstatný? Podle Bruena je to především kvůli tomu, že Zelenskyj ukazuje ochotu k ústupkům, když Moskva není ochotna udělat ústupek vůbec žádný. „Otázkou je, co Zelenskyj dostal na oplátku za to, že ustoupil od poměrně pevného slibu daného ukrajinskému lidu?“ zeptal se Bruen.  

Podle serveru Axios z americké strany zaznělo, že Washington jisté bezpečnostní záruky poskytnout může.

„Chceme Ukrajincům poskytnout bezpečnostní záruku, která nebude na jedné straně bianco šekem, ale na druhé straně bude dostatečně silná. Jsme ochotni ji poslat do Kongresu k hlasování,“ řekl americký úředník agentuře Axios.

Vzhledem k tomu, že USA a někteří evropští partneři nepodporují snahu Ukrajiny o vstup do NATO, Kyjev místo toho usiluje o bilaterální záruky „podobné článku 5“ od USA, evropských zemí a dalších partnerů, poznamenal.

Kremelský poradce Jurij Ušakov uvedl, že Moskva dosud nepřezkoumala ukrajinské a evropské revize mírového plánu, ale dodal, že „pravděpodobně nebudou konstruktivní“ a Rusko bude „důrazně protestovat“, pokud budou provedeny jakékoli změny. Ušakov zdůraznil, že Moskva je odhodlána v územních otázkách trvat na svém.

Zelenskyj v souvislosti s Donbasem uvedl, že jedinou spravedlivou možností by bylo příměří založené na principu „stojíme tam, kde stojíme“, a že záležitost by se později vyřešila diplomatickou cestou. Podle informací deníku Bild není Zelenskyj ochoten přenechat Rusům ani metr z té části Donbasu, kterou ještě drží Ukrajinci.

Zelenskyj se obává, že Rusko poruší své slovo a rychlým tahem vojensky obsadí území případně opuštěná ukrajinskou armádou. To by se rovnalo kapitulaci ukrajinské armády. „To nepřijmeme,“ řekl v neděli listu Bild vysoce postavený ukrajinský zástupce.

Psali jsme:

Foldyna: Klávesovým válečníkům by pobyt na buzeráku prospěl
Fialovci jsou v háji. A teď útok na Hrad. Vidlák popsal kauzu dronů
Vzdát se našeho území? Ať lidé rozhodnou v referendu, vyzval Zelenskyj
Zelenskyj: Pošlete vyjednavače

 

Zdroje:

https://www.axios.com/2025/12/13/zelensky-witkoff-kushner-trump-ukraine-plan

https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/ukraine-verhandelt-mit-trump-delegation-kompromisse-in-berlin-693ebb39f679420e000b472e

https://www.reuters.com/world/us-security-experts-say-ukraines-abandonment-nato-goal-will-not-alter-peace-2025-12-14/

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

Mgr. Vít Rakušan byl položen dotaz

Lídr opozice

To by chtěl být každý. Piráti o sobě dokonce tvrdí, že jsou tou jedinou opozicí. Co ale vlastně znamená, že byste tím lídrem opozice byl? A myslíte, že tomu odpovídá volební výsledek hnutí? Ještě by mě zajímalo, když si tak v opozici přehazujete ty ,,posty“ v čem se třeba STAN hodlá lišit od ostatní...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

