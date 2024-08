Nadávky, které sem nejde napsat. Koláře vyobcovali „jeho vlastní“. Kvůli boxerce

Někdejší starosta Prahy 6, poté také poslanec českého parlamentu a teď před pár týdny čerstvě zvolený český europoslanec Ondřej Kolář na sebe v průběhu posledních let několikrát strhl pozornost. Ať už šlo o snahu odstranit z veřejného prostranství na Praze 6 sochu sovětského maršála Koněva nebo přejmenovat náměstí u budovy ruské ambasády na Náměstí Borise Němcova. Anketa Zvrátí Ukrajinci průběh války pomocí nově dodaných západních zbraní? Zvrátí 2% Nezvrátí 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5471 lidí

Teď na sebe upoutal pozornost svým výrokem k olympijským hrám a k boxu žen.

„Nechci být zlý,“ začal opatrně, „ale proč, když máme Paralympiádu pro lidi, kterým kvůli tělesnému hendikepu nedovolíme startovat na Olympiádě, Speciální olympiádu, která je pro ty s mentálním hendikepem, nemůže pro tyhle lidi být něco jako Translympiáda?“ zeptal se.

Hned dostal odpověď od komentátora Hospodářských novin Petra Honzejka. Dozvěděl se od něj, že se vyjádřil „zle a hloupě“.

„Když nechcete být zlý, tak nebuďte. A tvrdit, že někomu kvůli tělesnému handicapu nedovolíme startovat na Olympiádě není zlé, ale hloupé,“ nešetřil kritickými slovy novinář.

A Kolář hned vycouval.

„Už mě jeden paralympionik vyvedl z omylu. Fakt jsem myslel, že to tak je. Učím se.“

Jenže to byl teprve začátek.

Kolář prozradil, že si za svůj tweet vysloužil i mnohem ostřejší kritiku.

„Včera jsem si dovolil zabrousit do tématu transsexuality. Dozvěděl jsem se, že jsem sráč, proruská mr*ka, bigotní konzerva, sv*ně, co umí jen urážet. No tak jo. Někteří, co se nejvíc zaklínají tolerancí a respektem jsou ti nejvíc netolerantní jedinci,“ prozradil.

Hned ho krotil Matěj Hlavatý, starosta z Tetína.

„Ondro, prosím. Už toho bylo dost. Smažte to a nerozjíždějte další nenávist, té je ve společnosti až dost. Nepřítel je jinde a skrze podobné věci se nás snaží rozdělit.“

Ale tentokrát se Kolář ohradil.

„No nevím, Matěji. Já se možná blbě/neznale zeptal. To uznávám. Ty hejty pak šly odjinud,“ prozradil.

„A nestačilo to už? Já poslední dny čelím vyhrůžkám smrtí a vysmívání. Fakt to není příjemné. Už, prosím, dost,“ žádal Hlavatý.

„Od včera mi taky toleranci a respekt hlásící jedinci píšou, ať zdechnu,“ prozradil na to konto Kolář.

„Tak v tom nepokračujte dál. Je to zbytečný,“ zlobil se Hlavatý.

A Kolář celou debatu uzavřel.

„Matěji, já se nikomu neposmívám, nikomu nevyhrožuju, vlastně ani nikoho neodsuzuju. Občas si rejpnu, často se zmýlím. Omyly nemažu, jen ať všichni vidí, že dělám chyby. Ubožákům, co ostatním hrozí kvůli jinému názoru, už se jenom vysmívám,“ napsal Kolář.