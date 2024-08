Nahá lidovkyně. Piráti se začali KDU smát a Zdechovský se neudržel

Server SeznamZprávy.cz dnes informoval o tom, že zastupitelka města Karviná za KDU-ČSL a kandidátka koalice Spolu v letošních krajských volbách Mariam Szyja prodává na internetu své nahé fotografie. Na platformě Patreon, kde vystupuje pod přezdívkou MaSKaPhotoModel a ve svém profilu v sekci 18+ se popisuje jako „Plus size, vnadná a kudrnatá žena“, nabízí svá fotoalba za měsíční poplatek 30, 140 nebo 440 korun (podle množství přístupných fotografií).

„Na placeném serveru jsou k vidění desítky alb s desítkami fotografií, na nichž je třiačtyřicetiletá regionální politička polonahá či zcela nahá v nejrůznějším prostředí. Například v přírodě, v ateliéru, v hotelu, na motorce nebo v kuchyni. První fotoalbum přidala Mariam Szyja v polovině ledna, poslední v pátek odpoledne,“ píší SeznamZprávy.cz.

Vedení strany, která podle svých slov „usiluje o uplatňování konzervativních hodnot v politické oblasti“, však vystupování její političky nevadí. „O uměleckých fotkách na webu, kde je explicitně zakázána prezentace pornografie, víme. Paní doktorka nás sama již dříve o tom, že jejím koníčkem je umělecká fotografie, informovala. Jde o umělecké fotky, které naše členka nikomu neprodává a tyto webové stránky nejsou ani volně dostupné,“ sdělil mluvčí KDU-ČSL David Jirušek redakci SeznamZprávy.cz.

Z webových stránek Patreonu, kde politička křesťanskodemokratické strany za poplatek nabízí záběry svého odhaleného těla, se však dočítáme něco jiného. „Patreon plně podporuje tvůrce obsahu ‚pro dospělé nebo 18+‘ a jejich podnikání. Na základě zpětné vazby od těchto tvůrců byl název kategorie ‚18+ a pro dospělé‘ změněn na jemnější název ‚Grafická díla se sexuální tematikou‘. Náš tým současně podrobně popsal, co je, a co není povoleno v podkategoriích jako ‚bestialita‘, ‚Sexuálně explicitní deepfakes‘, ‚Incest‘, ‚Pornografie a nahota‘ a ‚Sexuální turistika,‘“ stojí v aktualizaci zásad serveru z prvního čtvrtletí roku 2024.

„Srovnávat lásku k fotografování, respektive osobní koníček v podobě tvorby uměleckých fotografií (i v podobě lidského aktu) s tím, jestli se tato soukromá aktivita slučuje, nebo neslučuje se členstvím v politické straně, byť v tomto případě v KDU-ČSL, nám přijde jako hledání senzace tam, kde žádná není,“ říká dále mluvčí KDU-ČSL David Jirušek.

Opačný názor však zastává náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje za KDU-ČSL Lukáš Curylo. „Rozhodně to není v souladu s konzervativními hodnotami naší strany. Je to pro mě šokující a budeme to ve straně řešit,“ uvedl komunální politik, který v krajských volbách kandiduje jako lidovecká „dvojka“ na kandidátce koalice Spolu.

Podle fotografky Sáry Saudkové fotografie, kterými se křesťanskodemokratická politička prezentuje na internetu, patří do „lidovějšího erotického magazínu.“ „Akt ma dýchat napětím, svádět, dráždit probouzet představivost. Umělecká fotografie (akt) neznamená jen prvoplanově svléknout zn. ‚ukaž kozy‘ a vložit dámě něco do ruky,“ říká Saudková.

„Toto jsou obrázky spíš do soukromého alba pro partnera nebo lidovější erotický magazín,“ dodává.

Kauza vyvolala debatu mezi zastupitelkou Moravskoslezského kraje za Piráty Zuzanou Klusovou a křesťanskodemokratickým europoslancem Tomášem Zdechovským, kteří se na sociální síti X přeli o tom, kdo má tolerantnější přístup k lidské nahotě a sexualitě. „Tady kandidátka KDU-ČSL z Karviné Mariam mi vyfoukla tajný plán si v krizi před krajskýma volbama založit Only Fans (pornografický server – pozn. redakce), zatracené konzervativní ženy,“ napsala nejprve na síti X Klusová. „Zatímco vy budete potom ještě dva roky mluvit, my se toho nebojíme,“ reagoval Zdechovský. „Všechny manželky lidovců donaha! Tradiční hodnoty jsou mrtvé, tak šup schválit manželství pro všechny, regulaci prostituce, právo změnit gender a tak,“ odpověděla mu na to Pirátka Klusová. „A co je na nahotě tak divného?“ bránil svou „vnadnou a kudrnatou“ kolegyni Zdechovský. „Vy máte nějaký problém,“ dodal ještě. „Já? Vůbec. Jde o tu dvojí morálku. My Piráti tady nehlásáme, jak má kdo žít a s kým mít sex a tak,“ namítla v debatě Klusová.

Já? Vůbec. Jde o tu dvojí morálku. My Piráti tady nehlásáme, jak má kdo žít a s kým mít sex a tak. — Zuzana Klusová (@ZuzkaKlusova) August 24, 2024

