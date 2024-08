Nakoupili 700 tisíc vakcín. „Nepodceňujte covid,“ vybízí Válkův náměstek

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na dnešní tiskové konferenci vyzval občany, aby si nechali aplikovat vakcínu proti covidu například během října.

„Plánuji nechat se naočkovat někdy v říjnu, to považuji za ideální dobu. Někdy ten vrchol bývá ke konci roku, někdy bývá na začátku roku,“ vyjevil ministr Válek.

„Pro letošní sezonu máme připravených 700.000 dávek nejnovější vakcíny proti covidu a už nyní je možné, aby si je lékaři objednali,“ přiblížil Válek. „Imunita evropské populace se zlepšila, ale stále není dostatečná,“ doplnil šéf resortu zdravotnictví. Zhruba 500.000 dávek vakcíny má podle ministra dorazit do Česka do konce září, zbytek by pak měl dorazit do konce kalendářního roku.

„Máme dostatek vakcín. Chtěli jsme informovat i o tom, že máme naobjednanou a vlastně už i dostupnou přímo v Česku nejnovější vakcínu, kterou schválila jak Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), tak Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Budeme mít přibližně 700.000 dávek, což by mělo stačit pro tu část populace, která je zranitelná a bude mít zájem se naočkovat,“ zopakoval pro Radiožurnál pirátský náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic.

„Samozřejmě vidíme, že virus SARS-CoV-2 cirkuluje v populaci celoročně a onemocnění jako takové nemá tak výraznou sezónnost jako například chřipka. Z dat vývoje počtu hospitalizací ale víme, že počet závažných průběhů narůstá významněji v průběhu podzimu a zimy,“ řekl Pavlovic.

A že nebezpečnost viru by nepodceňoval. „Nejen z hlediska rizika hospitalizace, ale například i kvůli tzv. long covidu. Máme zde velmi mnoho osob, které tímto trpí, bohužel proti long covidu neexistuje žádná účinná léčba. Známe-li tedy jakýkoli způsob prevence, jak onemocnění předcházet, je vždycky jednodušší a zároveň i levnější nechat se naočkovat,“ doplnil náměstek ministra zdravotnictví Pavlovic.

„Podzimní a zimní období každoročně přináší vyšší výskyt respiračních infekcí. Proto bychom měli udělat všechno pro to, abychom sebe i své blízké ochránili, zejména osoby nad 60 let věku a ty, které mají chronické onemocnění,“ zmínil na jaké skupiny může mít covid vážné dopady. U zvlášť složitých případů, například u lidí, kteří mají poškozenou imunitu, je samozřejmě možné zvolit i dřívější termín vakcinace.

Další rizikové skupiny, kterým by očkování doporučil, jsou osoby se závažným chronickým onemocněním, jako je chronické plicní onemocnění, onemocnění srdce a cév, závažná nekompenzovaná hypertenze, chronické onemocnění jater a ledvin, obezita, chronická metabolická onemocnění včetně diabetes mellitus typu jedna a dva, a neurologické stavy, jako například demence, Alzheimerova choroba, epilepsie, cévní mozkové příhody, roztroušená skleróza a některé další.

Ministerstvo zdravotnictví plánuje také očkovací kampaň ve spolupráci s Úřadem vlády. „Chceme v rámci Česko informuje říct, že se blíží sezona respiračních onemocnění a že právě během měsíce října je vhodný čas nechat se očkovat. Občany chceme zároveň i informovat, kde se můžou nechat naočkovat, pokud se jejich praktický lékař rozhodne neočkovat, protože například nemá vždy šest osob, které jsou zapotřebí, aby mohl plně využít jednu ampulku vakcíny,“ sdělil Pavlovic.

