Nákup F-35! Bude to stát víc, odhalil Rozhlas. Bývalý voják tepe Černochovou. Toto nastalo

Na to, jak rychle se – v době, kdy stát hledá úspory a říká, že prioritou je uzdravení veřejných financí – navyšují výdaje na obranu, upozornil na twitteru znepokojeně bývalý voják Jiří Vojáček. „Ještě před pár dny Jana Černochová tvrdila, že částka 122 miliard korun za nákup F-35 je konečná, že je v ní i modernizace letiště v Čáslavi. Nyní Český rozhlas zjistil, že to není pravda. Pane Fialo, opravdu je takto manažersky veden největší nákup v historii této země?“ reaguje na – v čase se měnící – slova ministryně obrany za ODS.

Ministryně Černochová totiž před pár dny ujišťovala novináře České televize, že v rámci nákupu stíhaček za 122 miliard je již zahrnuta i modernizace letiště. „Je v ní, je tam ta infrastruktura, je to vlastně komplet se vším, včetně té infrastruktury, a letiště je infrastruktura,“ sdělila šéfka obrany k nákupu amerických stíhaček F-35.

Ještě před pár dny @jana_cernochova tvrdila, že částka 122 miliard korun za nákup F-35 je konečná, že je v ní i modernizace letiště v Čáslavi. Nyní Český rozhlas zjistil, že to není pravda. Pane @P_Fiala, opravdu je takto manažersky veden největší nákup v historii této země? pic.twitter.com/bawDg00naq — Jiří Vojáček (@carramba66) July 21, 2023

Český rozhlas zjistil, že slova Černochová nebyla úplně tak pravdou, protože kvůli plánovanému nákupu stíhaček F-35 bude muset česká armáda vyčlenit další peníze na úpravy vojenského letiště v Čáslavi. Přibýt by tam měly nové zabezpečené budovy a hangáry. V kontraktu v hodnotě kolem 120 miliard korun, který odsouhlasila na konci června americká vláda, totiž přestavba čáslavského letiště zahrnutá není.

Diskutéři však nechápou, že publicistu Vojáčka pobuřuje, že nákup stíhaček včetně úprav letiště vyjde na vyšší částku, než bylo ministryní deklarováno. Jsou přesvědčení, že nákup vojenské techniky je daleko důležitější.

„I kdyby to stálo bambilión miliard, tak je to v cajku. Ty stíhačky potřebujem jak sůl a fakt do budoucna nemáme lepší alternativu,“ napsal Evan Stomat.

Objevily se také útoky na Český rozhlas; ten podle dalšího názoru „podkopává autoritu vlády a ministra a tuto protistátní činnost by opravdu rozhlas dělat neměl“.

Jiní však Vojáčkův pohled na věc kvitují.

„Já říká klasik, ‚je to past vedle pasti, toto‘,“ napsal WaDio RaVe.

Zazněla však i ostřejší rétorika. Někdo by Černochové nepřičítal žádné manažerské schopnosti, někdo ji rovnou označil za „blbou“. „Anebo snad korupce? Nebo stačilo jen vyděsit čecháčky Rusem a prachy už se sypou? Mrtví na Ukrajině nesou snový byznys, že, darebáci,“ napsal Pilgrim.

„Černochové to politicky myslí, ale jinak to je amatér, bohužel,“ zaznělo v další reakci. „Tahle ženská by byla i nekvalitní bordelmamá, natož cokoliv jiného. Nesvěřil bych ji vedení ani WC na nádraží,“ stálo v následujícím komentáři. Poté přišlo shrnutí, že „není co řešit, protože kolaboranti si můžou dovolit vše“.

Z dokumentu, který na svých stránkách zveřejnil Pentagon, vyplývá, že Česko má zájem o 24 letadel s klasickým vzletem, balík náhradních dílů včetně jednoho motoru a základní sadu munice. Americká vláda na konci června odsouhlasila Česku jejich prodej za 5,62 miliardy dolarů, což je podle aktuálního kurzu zhruba 120 miliard korun. To je maximální částka, podle ministerstva bude kupní cena nižší. V té ale není zahrnutá úprava vojenské základny v Čáslavi, potvrdila také mluvčí resortu obrany Ivana Navrátilová.

„Modernizace letiště Čáslav bude řešena jinými kontrakty a primární záměr je realizace českými dodavateli, protože část výstavby bude prováděna bez ohledu na projekt pořízení nadzvukových letounů páté generace či jakýchkoliv jiných,“ řekla. „Příkladem je dlouhodobě plánovaná a nákladná rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy,“ dodala.

Vyjednávací tým teď připravuje podklady pro vládu, která je dostane nejpozději na konci září. Vláda o historicky nejdražším nákupu pro českou armádu rozhodne na podzim. Výdaje pro kapitolu ministerstva obrany jsou zvýšeny o 48 miliard korun na celkových 159,8 miliardy korun, čímž vláda splní svůj členský závazek vůči NATO zajistit výdaje na obranu ve výši 2 % HDP v souladu se zákonem o financování obrany, uvedl Český rozhlas.

