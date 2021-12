Náměstkyni Vašákovou poslouchal na Primě za kamerami právník Dostál. A pak ji nešetřil

reklama

„My bychom chtěli, aby to očkování bylo skutečně dobrovolné. SPD dlouhodobě uznává tu společenskou svobodu. Ten důvod je jednoduchý. My u vakcín, které jsou povinné, tak jsou tu třeba sto let a známe jejich dlouhodobé účinky. Tady je neznáme,“ upozornil Síla s tím, že v budoucnu se mohou objevit nežádoucí účinky.

Ale jedním dechem očkování doporučil. „Já sám doporučuji očkování, protože jsem lékař, protože pořád ještě pracuji v nemocnici a vidím, co se tam děje. To nebezpečí, které já tam vidím, je pro pacienty 65+. V té skupině do 39 let zemře jedna desetina procenta, ale nad 75 let zemře až 20 procent. Takže můj názor je ten, že lidé nad 65 let by měli být očkováni. SPD uznává tu společenskou svobodu, ale ti lidé by si také měli uvědomit svou společenskou odpovědnost a to, jak ohrožují své okolí,“ upozornil lékař Síla.

Když se dostal ke slovu Dostál, expert na zdravotnické právo, konstatoval, že pirátský expertní tým ke covidu se téměř nescházel, takže pokud ho z něj Piráti vyloučí, což mu hrozí, mnoho se nestane. On prý trvá na tom, že i nadále bude zveřejňovat důležitá data.

Má dvě děti, 5 a 7 let, a nepředpokládá, že by s covidem skončily na JIP. U nejstarších občanů je ta situace jiná. „A já nebudu lidem říkat nic jiného, než co si říkáme u nás v rodině,“ zdůraznil Dostál s tím, že především obézní lidé, kuřáci a starší jsou rizikoví a měli by se nechat očkovat.

Dostál trvá na tom, že prodělání covidu ochrání občany víc než vakcína. A stát to podle něj měl lidem říci. A neměl se tvářit, že dvě dávky vakcíny proti covidu budou tečkou za pandemii.

Ale tady se ozval poslanec Špičák. Zdůraznil, že kampaň Tečka nepovažuje za chybu, protože tehdy nikdo nevěděl, že to tečka nebude. Lidé se stále učí, jak se vir chová. Učí se to i teď.

Hejtman Grolich se obrátil k doktoru Sílovi z SPD a poukázal na určitý problém, kdy SPD volá po dobrovolném očkování, ale on jako lékař jej jednoznačně doporučuje. Poté požádal Dostála, aby ke statistickým datům, která zveřejňuje, dodával i potřebný komentář, protože bez patřičných souvislostí lze zveřejněná data interpretovat i mylně.

„Teď v tuto chvíli musíme třetí dávkou očkovat skupinu 50+, aby se tato vlna zastavila, aby se ulehčilo všem nemocnicím,“ zdůraznil Grolich. Až pak bude čas vést debatu o tom, zda se rizikové skupiny nechají naočkovat dobrovolně, nebo zda bude zapotřebí nařídit očkování povinně.

Pár slov řekl také k převozům pacientů z moravských nemocnic do těch českých. „Teď vnímáme, že ta nákaza se už více objevuje i v Čechách a převážet tam naše pacienty už se nám nezdá fér, takže my už to řešíme v rámci kraje. To, co opravdu pomůže, je ta boostovací (posilovací) dávka. Převážet pacienty z jedné strany republiky na druhou, to nepomůže,“ upozornil Grolich.

„On to tady říkal už kolega Martin Kuba, ta nepopulární opatření se přijímají pozdě,“ zlobil se dál Grolich.

Už v květnu se prý vlády ptal, zda bude na podzim třeba více testovat PCR testy a odpověď prý byla jasná. „Ne, nebude to potřeba a nedáme vám na to ani korunu,“ slyšel prý hejtman. „A teď se masivně tlačí na PCR testování. Nám to nevadí, ale musíme se na to připravit, musíme to vědět včas. To je něco, co tato (Babišova) vláda nedělá a doufám, že ta příští (Fialova) vláda to dělat bude,“ vyjádřil naději Grolich.

„Pokud proženeme očkovacím centrem sto teenagerů, tak to bude mít menší efekt, než když praktický lékař vyjede za 80letým pacientem a poskytne mu třetí dávku,“ zdůraznil Dostál. „Proto já vedu tu válku o ta data. Bohužel ji vedeme s vlastním státem,“ upozornil.

Dostál také jasně řekl, že praktičtí lékaři by vice očkovali své pacienty, kdyby neměli tolik administrativy. „Ulehčit v tomto lékařům, to je práce náměstkyně Koziar Vašákové – ne chodit do televize,“ šil Dostál do náměstkyně ministra zdravotnictví, která vystoupila v první hodině Partie.

