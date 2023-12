Napadení Ukrajinek: Navržen trest

reklama

Vyšetřovatelé se opírají především o výpověď napadených žen i očitých svědků incidentu, který se odehrál 13. srpna po skončení místní poutě v areálu Velká Louka.

Ukrajinky tehdy seděly na okraji bruslařské dráhy, když je Zdeněk H. požádal, aby mu udělaly prostor pro projetí jeho vozu s dlouhým vlekem. Jelikož nereagovaly, vystoupil řidič z vozidla a poté, co zjistil, že jsou Ukrajinky, začal na ně podle obžaloby sprostě křičet, uvádějí Novinky.

„Následně bezdůvodně nejméně třikrát udeřil do obličeje Tatianu T., která se snažila úderům bránit. Když se jí podařilo obviněného odstrčit, vlezla mu do auta a chtěla vytáhnout klíčky ze zapalování, aby nemohl odjet. Muž se ji přitom snažil z auta vytáhnout ven za vlasy,“ stojí v obžalobě.

Tatianu pak začala bránit druhá z Ukrajinek, Lilien K. „Zezadu přistoupila k obviněnému, chytla ho za triko a praštila rukou do zad a krku. Na to obviněný ženu dvakrát udeřil pěstí do obličeje tak, že zůstala bezvládně ležet na zemi,“ popisovala státní zástupkyně. Přivolaní záchranáři převezli Lilien K. k ošetření do nemocnice, kde lékaři zjistili, že má zlomený nos a čelist. Jedna z Ukrajinek byla pod vlivem alkoholu, což potvrdil výsledek krevního rozboru z nemocnice.

Obviněný Zdeněk H. v průběhu vyšetřování popřel, že by ženy udeřil do obličeje. Do konfliktu se s nimi podle svých slov dostal kvůli tomu, že měl strach o své auto. Ve své výpovědi také odmítl, že by Ukrajinkám sprostě nadával.

