Napětí v Moldavsku. Další autonomní oblast žádá o ochranu Ruska

Představitelé moldavské separatistické republiky Podněstří přijali ve středu rezoluci, která kritizuje Moldavsko a žádá Ruskou federaci o ochranu před tlakem Kišiněva. Proevropská vláda v Kišiněvě se z toho důvodu obává případného napadení Ruskem jako v případě „ochrany“ separatistických oblastí na východě Ukrajiny.

O ochranu požádala Rusko dnes v Moskvě i Evghenia Gutulová z Gagauzska. Gutulová při setkání s předsedkyní Rady federace Ruska Valentinou Matvijenkovou prohlásila, že práva regionu jsou Moldavskem utlačována.

??Another Moldovan region has asked for 'Russia's protection'

The head of Moldova's autonomous region of Gagauzia, Evghenia Gu?ul, arrived in Moscow today and met with Valentina Matvienko, chairwoman of the Federation Council of Russia.

Gu?ul stated that the rights of the… pic.twitter.com/z6VSvMbVI2