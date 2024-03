Naprostý průšvih v Berlíně: Němci hovořili o raketách, Rusové poslouchali a vše zveřejnili

Anketa Mají čeští zemědělci proč protestovat? Mají 96% Nemají 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 34257 lidí



Německý kancléř Olaf Scholz v sobotu dle BBC označil únik informací za „velmi vážnou záležitost“. „Je to velmi vážná věc, a proto je nyní předmětem velmi pečlivého, velmi důkladného a rychlého vyšetřování,“ prohlásil Scholz.



Podle časopisu Der Spiegel se videokonference neuskutečnila na tajné interní armádní síti, ale na platformě Webex, z níž unikla a následně záznam v pátek zveřejnila šéfredaktorka ruské televize RT Margarita Simonjanová. Zvukový záznam v délce 38 minut okomentovala s tím, že jde o důkaz, že Německo plánuje údery na Krym.

??BREAKING || An audio call between high-ranking German Luftwaffe officers planning attacks on the Russian targets including the Crimean Bridge was made public.

Is this leak the real reason behind Olaf Scholz's denial of Taurus missiles to Zelensky? pic.twitter.com/KoDxO4czxU