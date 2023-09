Narativ o oteplování? Vědec otestoval prestižní časopis, ten se nachytal. Teď redakce zuří

„Pokud jste letos v létě četli zprávy o požárech – od Kanady přes Evropu až po Maui – určitě jste nabyli dojmu, že jsou většinou důsledkem klimatických změn,“ píše na webu The Free Press odborník na klima Patrick T. Brown, kde zmiňuje řadu zahraničních médií, která poukazovala, že příčinou požárů je právě změna klimatu.

Přestože je změna klimatu podle něj důležitým faktorem, který ovlivňuje požáry v mnoha částech světa, pozastavuje se, proč jenom jí je věnována tak velká pozornost. „Proč se tisk tak intenzivně zaměřuje na změnu klimatu jako na hlavní příčinu? Možná ze stejných důvodů jako já v akademickém článku o lesních požárech v Nature, jednom z nejprestižnějších světových časopisů: zapadá do jednoduchého příběhu, který odměňuje toho, kdo ho vypráví,“ má jasno Patrick T. Brown.

Ve své studii Oteplování klimatu zvyšuje riziko extrémního denního růstu požárů v Kalifornii, kterou publikoval, se cíleně zaměřil pouze na změnu klimatu jakožto jediný faktor, který ovlivnil projevení extrémních požárů. A schválně vynechal další vlivy. „Věděl jsem, že se ve svém výzkumu nebudu snažit kvantifikovat jiné klíčové aspekty než změnu klimatu, protože by to rozmělnilo příběh, který prestižní časopisy, jako je Nature a jeho konkurent Science, chtějí vyprávět,“ napsal. Těmi jinými aspekty myslel například nevhodné hospodaření s půdou.

Pro vědce je nesmírně důležité publikovat v prestižních časopisech, které jsou v mnoha ohledech strážci kariéry v akademickém prostředí. „A redakce těchto časopisů dávají svými články, které publikují, i těmi, které odmítají, jasně najevo, že chtějí klimatické články, které podporují určité předem schválené narativy – i když jsou tyto narativy na úkor širších znalostí pro společnost,“ dodává Brown.

Věda o klimatu se tak podle jeho přesvědčení přestala zaměřovat na pochopení složitosti světa – ale pouze varuje naléhavě veřejnost před nebezpečím klimatických změn a zkresluje tím velkou část klimatologického výzkumu, dezinformuje veřejnost a ztěžuje dosažení praktických řešení.

Zatímco příznivci ocenili Patricka T. Browna za to, že upozornil na to, co nazval „jednostranným vyprávěním“ o klimatu v akademických publikovaných textech – tak tento jeho krok překvapil přinejmenším jednoho z jeho spoluautorů – a rozzlobil redakci předního časopisu Nature.

Jeden ze jmenovaných spoluautorů studie, Steven J. Davis, profesor na katedře věd o zemském systému na Kalifornské univerzitě v Irvine, řekl agentuře AFP, že ho Brownovy komentáře „překvapily“.

Redakce časopisu Nature včetně šéfredaktorky Magdaleny Skipperové tím odmítla zmíněný Brownův počin. „Jediné, na čem se ve výrocích Patricka Browna o redakčních procesech ve vědeckých časopisech shodneme, je to, že věda by neměla fungovat tak, jak to udělal on, když publikoval tento článek,“ sdělila, že „časopis Nature nemá žádný preferovaný narativ“.

Brown na její prohlášení reagoval na síti X/Twitter: „Všichni, kdo v těchto časopisech soustavně publikují, to vědí, nebo nemají příliš velkou sebereflexi,“ podotkl. A dodal, že časopis Nature dobře zná, píše do něj své příspěvky, a proto si myslí, že „tvrzení Skipperové je nesmysl“.

