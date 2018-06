Národní protidrogový koordinátor má plán: Chce zdražit cigarety a alkohol

Doporučení k výraznějšímu zdražení cigaret a alkoholu či využití procenta z daní z alkoholických nápojů, tabákových výrobků a hazardu na prevenci a léčbu obsahuje návrh nové strategie boje proti závislostem do roku 2027. Dokument dnes představil národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, píše ČTK.

Podle něj hlavním cílem dokumentu není vymýtit kouření či popíjení, ale minimalizovat škody a dopady.

„Svět bez drog není reálná vidina. Je potřeba dělat něco jiného. Ten základní leitmotiv strategie je minimalizace škod a minimalizace rizik, ne plán, jak nebude tabák a alkohol, ale jak můžeme minimalizovat rizika. To by se mělo promítnout do státního rozpočtu i legislativy,“ řekl Vobořil, který na konci července z postu národního protidrogového koordinátora odchází. Úřad vlády už pořádá výběrové řízení. Vobořil ví o dvou kandidátech, oba jsou podle něj odborníci na problematiku drog.

V Česku denně kouří 2,4 milionu lidí. Alkohol si denně dá 600.000 mužů a žen. Stále častěji pijí ale i děti. Problémy s hazardním hraním může mít kolem půl milionu lidí. Na 120.000 je intenzivních kuřáků konopí. Na pervitinu a opiátech je závislých kolem 47.000 osob. Léky nadužívá asi 900.000 Češek a Čechů, vypočítal Vobořil.

Strategie se nezaměřuje jen na drogy. Nový dokument, který má platit do roku 2027, se týká návykového chování. Návrh obsahuje třeba doporučení, aby se procento ze spotřebních daní na alkohol a tabák a z daní z hazardu využilo na prevenci a léčbu. Vobořil zmínil i každoroční výraznější či případné skokové zdražení tabákových produktů. Omezit by se měla také dostupnost alkoholu pro děti, vyšší cena by mohla být i u alkoholických nápojů.

V Česku by se měla také začít vést debata, zda by se užívání konopí nemělo povolit rekreačně v přísně kontrolovaném režimu, řekl odcházející protidrogový koordinátor. Podle něj to neznamená plnou legalizaci. „Neměli bychom jít cestou volného trhu, ale hledat způsoby, jak minimalizovat škody a rizika. Chceme hledat nějaký střed,“ řekl Vobořil.

Návrh počítá s vyváženějším rozdělením financí mezi prevenci a léčbu a mezi represi. Do ní nyní putují dvě třetiny peněz.

Strategie má čtyři hlavní cíle. Patří mezi ně snižování dopadů na zdraví, na sociální situaci lidí a rodin i na rozpočet. Čtvrtým cílem je ochrana pořádku. Dokument vychází z deseti tezí. Opatření se mají řídit fakty a výsledky výzkumů. Represe a prevence mají být v rovnováze. Proti závislostem se má postupovat jednotně, přístup má být stejný u legálních i nelegálních drog. Větší slovo v přípravě jednotlivých kroků by měly mít města a kraje. Víc by se měla při navrhování, posuzování a prosazování záměrů posílit role odborných společností a neziskových organizací. Česko by mělo být také razantnější na mezinárodní scéně a přispět k aktualizování mezinárodních dohod, uvedl Vobořil.

Strategii by měla vláda schválit to konce roku. Na dokument naváže akční plán s úkoly, termíny i detaily financování, který by měl kabinet projednat počátkem příštího roku.

