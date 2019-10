Naše děti umírají, fosfor na kůži bolí! V Praze se demonstrovalo na podporu Kurdů, dorazil lidovecký senátor s vlajkou

Ozbrojený vstup tureckých sil do oblastí severní Sýrie, který začal 9. října, vzbuzuje celosvětový odpor. Prokazatelně při něm dochází k válečným zločinům a zabíjení civilistů. Proti civilním oblastem jsou nasazovány těžké zbraně a vojenská technika a hovoří se i o jednom případu použití chemické zbraně: tzv. bílého fosforu. Tureckou agresi umožnil odsun Američanů z oblasti, o kterém rozhodl americký prezident Donald Trump. Do věci se aktuálně vložilo Rusko, jehož síly v oblasti působí v roli jakéhosi nárazníku mezi syrskými a tureckými jednotkami. Na straně Turecka bojují ozbrojené Islamistické milice, které se dopouštějí zvěrstev.

Tureckou akci odsoudila vláda ČR i prezident Miloš Zeman, který otevřeně hovořil o válečných zločinech.

Fotogalerie: - Erdogan je terorista

Demonstrace na Václavském náměstí se 29. října účastnila dvojice politiků KDU-ČSL, Hayato Okamura a senátor Petr Šilar.

„Mám v ruce českou vlajku, a chtěl bych tak ukázat, že horní komora českého Parlamentu stojí většinou za vámi,“ sdělil Petr Šilar. Senátor dále zmínil senátní odsouzení tureckého počínání v Sýrii, které odsouhlasil bezpečnostní výbor Senátu vedený senátorem Pavlem Fischerem.

Přečetl jeho tři body. „Odsuzujeme vojenskou ofenzívu Turecka na severovýchodě Sýrie a vyzýváme k zastavení operací, odsuzujeme válečné zločiny, kterých se dopouštějí ozbrojené proturecké milice, a podporujeme společné prohlášení Evropské unie, ve kterém členské státy vyzvaly k ukončení agrese,“ přečetl text.

Fotogalerie: - Ne turecké agresi

„Kdo chce pochopit Kurdy, musí pochopit celou situaci na Blízkém východě. Jsem velmi rád, že jsem pochopil některé věci, i když jsem byl v Arménii. Pochopil jsem, že Turecko skutečně je agresivní stát, diktátor, který působí a působil na lidu Arménie genocidu a totéž dělal a dělá proti Kurdům. Je potřeba toto odsoudit. A udělat všechno pro to, aby se tyto věci neopakovaly.“

„Víte, naše společnost. My se tady máme velmi dobře. Jak se říká u nás, sytý hladovému nevěří. My jsme nabyli svobodu zadarmo a neumíme pochopit ty, kteří o tu svobodu pořád musejí bojovat. Já se často vyjadřuji proti naší lidské lhostejnosti. Naše společnost je nemocná lhostejností. My neumíme pochopit ty, kteří trpí. Ale ty, kteří trpí, musíme nejen pochopit, ale musíme jim i pomáhat,“ sdělil Kurdům senátor Šilar s tím, že jakékoliv politické jednání, které bude on a senátoři KDU-ČSL sledovat, povede nyní tak, že se bude snažit pomoci kurdskému národu. „Děkujeme,“ zaznělo z davu.

„My nejsme bojovníci. Kurdové se jenom brání. Kurdský národ jako český národ. Jsme všichni lidi,“ prohlásil v projevu jeden z kurdských mluvčích. „Naše děti jako vaše děti, chtějí studovat, číst, aby byly užitečné. Žiju tady 35 let v Čechách, tak jsem Čechokurd ze Žižkova, piju i pivo,“

Ing. Petr Šilar KDU-ČSL



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Ale prosím vás, co se děje teďkon, je přes všechny meze, nelidské a nedůstojné. Jako Erdogan a všichni lidé, kteří mají fašistické myšlení, Osmanskou říši, a ještě podporuje Islámský stát. Děkujeme za každý postoj, děkujeme české vládě, Parlamentu a Senátu. Co můžeme dělat? Nekoupit ani tureckou zmrzlinu, ani čokoládu. Musíme je omezovat. Prostě my nejsme proti Turkům jako proti lidem. Lidi jsme všichni stejní. Ale jsme proti Erdoganovi a jeho vládě. Je to vláda fašismu. V Turecku je přes půl milionu lidí ve vězeních, učitelé, novináři, všechno. Jak může být Turecko pořád členem NATO? Slovo proti Erdoganovi znamená jít do vězení. Když kurdský zástupce v parlamentu mluví o Kurdech nebo mluví kurdsky, tak ho večer vezmou a zavřou ho,“ vysvětlil.

„My jsme tady, protože nám umírají děti, protože proti nám používají chemické zbraně, protože fosfor na kůži bolí,“ dodal s tím, že je nutné udělat pro Kurdy víc. „Pozvat tureckého ambasadora na Hrad, na Ministerstvo zahraničních věcí, aby vysvětlil, co dělá Turecko s Kurdy a proč je na území cizího státu,“ dodal.

Dále vystoupil Kurd žijící v České republice, Rašíd Chalíl. „100 let poté byla uznána arménská genocida, že byla opravdu genocidou. A co genocidy, které probíhaly na Kurdech, kdy budou uznány?“ sdělil Chalíl. „Jako příklad genocida Kurdů ve městě Dersi, kdy turecká armáda vpadla do kurdských obcí a vesnic, zastřelili tam všechny muže a ženy a děti musely opustit svoje domovy a přestěhovat se někam do obydlených oblastí. Chcete čekat sto let, než Turecko přijde k rozumu?“ dodal Chalíl. „Ne,“ ozval se ojedinělý výkřik z hloučku demonstrantů. „V jedenadvacátém století, v době Facebooku, internetu, Instagramu. Nechceme čekat. To zabíjení, ta válka probíhá on-line. Turecko žádné příměří nedodržuje. Ano, v rodinách píší, že příměří, ale dnes a denně umírají naši lidé. Nevěřte Turkům, že se zastaví u těch 32 kilometrů na území Sýrie. Turecko má oči na irácký Kurdistán.“

„Je načase tuhle válku zastavit. Nesmíme dopustit, aby spojenec České republiky v NATO a dalších států včetně Spojených států amerických, aby člen NATO páchal zvěrstva na civilistech. Prosím, udělejme vše,“ dodal. Následně Chalíl apeloval na představitele ČR, aby učinili kroky k zastavení války v Sýrii. Dále vyzval, aby česká vláda uvalila sankce na turecký režim. „Jinému jazyku Erdogan nerozumí. Děkuji vám,“ dodal.

„Chtěl bych vám poděkovat a všem lidem v ČR za obrovskou vlnu solidarity vůči Kurdům,“ sdělil za Kurdské občanské sdružení ČR Martin Karim. „Ti lidé tam jsou opravdu ve složité situaci, nevědí, jestli budou žít, nevědí, jestli budou žít jejich děti. My jim ty zprávy o jejich podpoře a solidaritě v Česku tam nějakým způsobem předáváme a opravdu to oceňují,“ sdělil.

Psali jsme: Yekta Uzunoglu: Naše civilizace a islámský radikalizmus V centru Prahy protestovali Kurdové a jejich příznivci proti turecké invazi v Sýrii Kurdské občanské sdružení ČR: Otevřený dopis Martinu Kollerovi jako reakce na jeho článek ze dne 22.10. 2019 uveřejněný v Parlamentních listech Sýrie: Zločiny USA, o kterých se mlčí. V EU vládnou nuly. Kurdové? Mám své informace, svědčí Martin Koller

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.